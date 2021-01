Surprise ! Le Samsung Galaxy S21 sera lancé le 14 janvier, soit un mois plus tôt

La date de lancement des Samsung Galaxy S21 est plus proche que vous ne le pensez. Le jeudi 14 janvier à 16h (heure française), l'entreprise tiendra sa conférence de presse « Galaxy Unpacked 2021 », nous découvrirons les nouveaux smartphones 5G, ainsi que leurs accessoires, lors de cet événement virtuel. Les trois appareils mobiles sont déjà nommés : Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra.

Samsung avance sa fenêtre de lancement habituelle, généralement prévue à la fin du mois de février, sant doute parce que le MWC 2021 se tiendra fin juin, ou parce que les puces Snapdragon 888 et Exynos 2100 sont prêtes à l’emploi. Ce sera aussi le dernier jour du CES 2021.

(Image credit: Samsung)

Le Samsung Galaxy S21 semble conforme aux dernières fuites

Une autre raison de cette inauguration précoce est la multiplication des fuites concernant la fiche technique du Galaxy S21. Celles-ci sont relayées à une fréquence quotidienne, tant et si bien que le constructeur n'a presque plus rien à révéler.

Nous attendons de Samsung qu'il livre des téléphones avec trois tailles d'écran - 6,2, 6,7 et 6,9 pouces - tous adaptatifs à 120 Hz et avec un cadre plus fin. Les rumeurs ayant attrait aux caractéristiques internes mentionnent naturellement l'intégration des chipsets Qualcomm Snapdragon 888 (US) ou Exynos 2100 (partout ailleurs) et d'au moins 8 Go de RAM. Reste à savoir si le smartphone disposera d’une capacité de stockage extensible via un emplacement pour carte micro SD.

Les caméras arrière des Galaxy S21 et S21 Plus semblent bénéficier d'un traitement spécial, selon plusieurs rendus du module photo. Celui-ci serait doté de trois objectifs - présumés être deux 12 Mpx (principal et ultra grand angle), ainsi qu’un 64 Mpx (téléobjectif). La bosse du module, quant à elle, serait moins prononcée sur cette génération.

Le Galaxy S21 Ultra embarquerait une caméra arrière différente, avec un objectif principal de 108 Mpx qui rappellerait celui du S20 Ultra - et un zoom optique 5x ou 10x. Le Samsung Galaxy Note 20 nous a vraiment impressionnés avec son zoom optique 5x, donc vous devriez être ravi dans les deux cas.

(Image credit: 91mobiles)

Quelques petits cadeaux en supplément

Le Galaxy S21 Ultra peut également inclure un stylet S, le stylet qui était auparavant exclusif à la série Galaxy Note de Samsung. Si c'est le cas, il s’agirait d’une raison incontestable pour acquérir la version la plus chère de la gamme - d’autant que cela vous fera moins à patienter avant le lancement du nouveau Samsung Galaxy Note 21 en août 2021.

Ce week-end, nous avons également eu droit à l’aperçu d'un nouvel accessoire que Samsung pourrait lancer le 14 janvier : un tracker Bluetooth de type « Tile » appelé Samsung Galaxy SmartTag. Il pourrait être utile pour retrouver des objets tels que des clés ou un sac à dos / des bagages - bref des objets qui ont la facheuse manie de disparaître sous notre nez. Si le lancement du SmartTag est annoncé, Samsung devancerait ici la mise sur le marché des Apple AirTags, attendus depuis plus d'un an.

Enfin, un second accessoire devrait être déballé ce 14 janvier : les écouteurs sans fil True Wireless Galaxy Buds Pro qui placeraient Samsung sur un pied d'égalité avec les AirPods Pro. La source de la fuite ? Le propre site web de Samsung.