Votre PS5 est à court d’espace disponible ? Ces SSD externes sont très attractifs pendant l’Amazon Prime Day

Vous avez besoin de plus de capacité de stockage pour votre PS5 ? Les offres Prime Day sont maintenant plus attrayantes que jamais, notamment sur une grande partie de disques durs et SSD externes qui peuvent vous garantir une quantité non négligeable de gigaoctets pour accueillir de nouveaux jeux AAA.

Grâce aux initiatives PlayStation Plus et Play at Home de Sony, vous avez eu de nombreuses occasions de télécharger gratuitement une pléthore de jeux pour votre console PS5. Au final, tout cela s'accumule sur le SSD interne, qui ne peut toujours pas être extensible pour le moment.

Avec de grandes exclusivités présentes et à venir sur PS5 comme Ratchet and Clank: Rift Apart, ainsi que Final Fantasy VII Intergrade, il y a de fortes chances que vous ayez besoin de plus d'espace libre pour ne pas avoir à supprimer constamment chaque titre de votre bibliothèque.

Il convient de noter que tous les modèles listés ci-dessous fonctionnent également sur PS4, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.

Les meilleures offres Stockage du jour

Disque dur externe Armor 4 To : 178,99 € 129,99 € chez Amazon

Économisez 27% - Compagnon idéal de votre PS5, il vous permet de gérer facilement vos jeux et de les rendre exécutables en quelques secondes. Grâce à sa conception robuste, il résiste à l’humidité et aux poussières, mais aussi aux chocs les plus communs. Voir l'offre

SSD NVMe WD Black P50 1 To : 271,99 € 192,99 € chez Amazon

Économisez 29% - Avec 1 To de stockage et une connexion USB-C, le WD Black est un disque dur externe parfait pour stocker des jeux supplémentaires sur votre PlayStation 5, Xbox Series X ou PC. Il offre des vitesses allant jusqu'à 2 000 Mo/s, ce qui peut aider à réduire les temps de chargement, et sa structure plug-and-play le rend également fort pratique pour contenir votre bibliothèque Steam sur PC. Voir l'offre

A great price for a 2TB SSD SSD Crucial X6 2 To : 244,79 € 148,99 € chez Amazon

Économisez 39% - Ce petit disque dur de Crucial vous offre 2 To de stockage ultra-rapide pour moins de 150 €. Vous pouvez stocker une bonne quantité de jeux PS5 et PS4 dessus, tandis que sa taille peu encombrante vous permet de l'emporter facilement lors de vos déplacements. Voir l'offre

SSD Samsung T7 1 To : 239,99 € 155,99 € chez Amazon

Économisez 35% - Voici une très belle réduction sur la version SSD de 1 To du SSD externe le plus populaire de Samsung, avec tout ce qu’il faut (ni pas assez, ni trop) pour transporter avec vous l’ensemble de vos jeux consoles comme PC.

Voir l'offre

