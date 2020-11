Black Friday 2020 : des promos en série sur les casques et écouteurs sans fil Sony

Offrir à ses oreilles un appareil audio de marque Sony est assurément un gage de qualité en 2020. Qu’il s’agisse d’un casque anti-bruit ou d’écouteurs sans fil, le constructeur est régulièrement présent en tête des classements de la presse spécialisée comme du grand public. Chez nous, ils font partie des recommandations immanquables, depuis plusieurs années maintenant. Et grâce aux promotions exceptionnelles listées ci-dessous, vous pouvez désormais mettre à niveau votre équipement audio à un prix fantastique.

A l’approche du Black Friday et du Cyber Monday, la plupart des détaillants révisent leurs tarifs et proposent des réductions plus qu’intéressantes. Amazon, par exemple, est en train de publier des offres Sony pouvant vous faire réaliser jusqu’à 47% d’économies.

Nous avons sélectionné tous les produits audio de la marque qu’il conviendrait de glisser dans votre panier. Bien entendu, entre écouteurs sans fil, écouteurs True Wireless ou casque à réduction de bruit, vous avez ici amplement le choix.

Écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3 : 169 € (au lieu de 250 €) chez Amazon

Nous les avons épinglés tout en haut de notre classement des meilleurs écouteurs sans fil True Wireless, et ils sont actuellement facturés à leur prix le plus bas. Les Sony WF-1000XM3 sont une excellente alternative aux AirPods Pro, avec l’annulation active du bruit la plus performante dans cette catégorie d’appareils, mais aussi une qualité sonore imbattable et une batterie longue durée. LE bon plan audio à ne pas manquer.

Vous recherchez des casques et écouteurs Sony plus abordables ? Certains modèles profitent d’une baisse de prix temporaire et vous devriez y jeter un œil, à défaut d’oreille pour l’instant. Bien qu’ils disposent de caractéristiques moins premium, ils délivrent un son de qualité remarquable avec un confort certain et une bonne autonomie.

Écouteurs sans fil Sony WI-C310 : 34,68 € (au lieu de 50 €) chez Amazon

Ces écouteurs sans fil Sony affichent une autonomie de 15 heures, des microphones intégrés pour passer vos appels téléphoniques et des diaphragmes de 9 mm qui délivrent un son clair et net.Voir l'offre

Casque anti-bruit Sony WH-XB900N : 199 € (au lieu de 250 €) chez Amazon

Une belle réduction de 20% à saisir sur ce casque Bluetooth que vous apprécierez pour son autonomie de 30 heures, ses commandes tactiles intuitives et une suppression active du bruit agréable aux tympans.



