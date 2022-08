PlayStation Plus devient le Xbox Game Pass de Sony - les jeux exclusifs sont-ils voués à disparaître ?

Le prochain jeu disponible sur PS Plus a été révélé, et suggère que le service d'abonnement de Sony pourrait bientôt calquer le Xbox Game Pass.

Ghost Recon Wildlands sera disponible pour les abonnés PS Plus Extra et Premium dans le courant du mois, dans le cadre de la nouvelle bibliothèque de jeux à la demande proposée par le service. C'est ce qu'affirme le contributeur de Dealabs billbil-kun (opens in new tab), qui a réussi à faire fuiter chaque titre PS Plus inédit depuis plusieurs mois.

Le jeu de tir tactique en monde ouvert vous envoie en Bolivie pour démanteler un puissant cartel de la drogue, et comprend toutes les caractéristiques classiques que vous attendez d'un sandbox Ubisoft. Même si nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un des meilleurs jeux en coopération, il vous permet d’explorer un environnement étendu accompagné de trois amis au maximum.

Rattraper le temps perdu

Wildlands sera ajouté au catalogue PS Plus, au sommet de plusieurs jeux Ubisoft+ Classics, une sélection d'anciens titres Ubisoft disponibles pour tous les membres Extra et Premium. Cet ajout s’avère d'autant plus remarquable que le jeu vient d'être ajouté au sein de la bibliothèque Xbox Game Pass.

Au début de l'année, Microsoft a annoncé un nouveau partenariat avec Ubisoft, promettant de proposer davantage de titres de l'éditeur sur sa plateforme. Jusqu'à présent, il s'agissait d'Assassin's Creed Origins, de Watch Dogs 2 et, plus récemment donc, de Ghost Recon Wildlands. Alors que l'on pensait que ces titres étaient le fruit du récent accord entre les deux sociétés, l'arrivée prochaine de Wildlands sur PS Plus suggère que les extensions Xbox ne sont peut-être pas aussi exclusives qu'on le pensait. Au fur et à mesure que de nouveaux titres arrivent sur Ubisoft+, les deux services pourraient commencer à se ressembler plus que jamais.

Les jeux Ubisoft ne sont pas les seuls à homogénéiser les services. Yakuza: Like a Dragon arrive sur PS Plus à la fin du mois, et la plupart des autres titres de la série seront disponibles plus tard dans l'année. Quasiment tous les opus Yakuza ont déjà été intégrés au Game Pass, bien avant que Sony n’intervienne. Alors que Xbox et PlayStation cherchent à consolider leurs services en ajoutant plus de titres, ils pourraient finir par mettre à disposition des bibliothèques similaires.

Microsoft misera sans doute sur ses exclusivités accessibles dès le jour 1 pour conserver un avantage sur PS Plus. Sony, quant à elle, peut compter sur son vaste catalogue de jeux rétro PS1, PS2 et PS3 comme un avantage face au Game Pass. Quelle que soit la façon dont les plateformes tentent de s'individualiser, plus de jeux et plus de fonctionnalités ne peuvent que se révéler bénéfiques pour les nouveaux abonnés comme pour les fidèles de la première heure.