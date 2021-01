Peut-on utiliser Plex, le service de streaming vidéo gratuit, en toute sécurité ?

Plex est devenu un serveur et une application de premier choix pour tous ceux qui souhaitent diffuser et partager facilement leurs contenus vidéo ou musicaux, mais aussi découvrir de nouvelles sources de divertissement. Plex Media Server peut être installé sur votre bureau principal, ce qui vous permet de gérer tous vos médias en un seul endroit, puis de les diffuser en streaming sur autant de plateformes et d'appareils que vous le souhaitez - via l'application Plex.

Comme le processus implique l'installation et l'utilisation de votre propre serveur, il est tout à fait compréhensible que vous souhaitiez savoir si Plex est hautement sécurisé. Dans cet article, nous abordons les principales caractéristiques et considérations de sécurité en matière de streaming garanties par le service.

Un certificat SSL gratuit

Un certificat SSL crypte la connexion entre le client (c'est-à-dire votre appareil) et le serveur. Il constitue un moyen important de protéger vos informations sensibles - en l'occurrence votre médiathèque et votre compte Plex - des menaces cybercriminelles.

Depuis 2015, Plex fournit à tous ses utilisateurs des certificats SSL gratuits couvrant l’intégralité des serveurs média Plex. Sur son site web, Plex affirme que ces derniers suppriment la nécessité d'un cryptage supplémentaire via un VPN ou de créer ses propres certificats de sécurité.

De plus, sur l'interface de l'application Plex, l'icône cadenas (verte) est facilement visible pour signifier que votre serveur, votre médiathèque et le périphérique utilisé interagissent tous via des connexions sécurisées.

Partage de contenus

Plex vous permet de partager des médias avec vos amis et votre famille. Avec votre permission, d'autres personnes peuvent ainsi parcourir et diffuser divers contenus depuis votre serveur Plex. Bien entendu, Plex a mis en place des conditions de base pour garantir la sécurité de cette interaction. Par exemple, si vous voulez qu'un ami ait accès à vos films, vous devez l’inviter au préalable. De plus, en tant que propriétaire du serveur, vous pouvez gérer qui a accès à votre bibliothèque, et à quels contenus précis cet accès donne droit.

Plex Home est également destiné au partage, mais pour les personnes qui vivent sous le même toit. Si vous optez pour Plex Home, toutes les applications et tous les appareils concernés doivent être connectés simultanément. En outre, le serveur DLNA (intégré sur votre serveur Plex) est automatiquement désactivé pour assurer la protection de vos supports.

Utiliser Plex avec un VPN

Un VPN est un moyen utile de protéger votre sécurité en ligne. Si vous utilisez déjà un VPN pour regarder des contenus en streaming, celui-ci peut ajouter une couche de protection supplémentaire sur votre serveur et à votre compte Plex. Il peut également contribuer à prévenir les problèmes éventuels, tels que l'encombrement de la bande passante (qui peut provoquer une mise en mémoire tampon).

Cependant, un VPN peut potentiellement causer des problèmes de connexion avec le certificat de sécurité Plex. Pour y remédier, Plex suggère de désactiver votre VPN jusqu'à ce qu'une connexion authentifiée ait été établie.

Le streaming sur Plex est-il 100% sûr ?

Pour Plex, la sécurité semble vraiment être une priorité absolue. La plateforme offre une sécurité globale pour garantir que votre médiathèque, les détails de votre compte/serveur Plex et les appareils connectés à l’application sont tous protégés contre les fuites de données, les atteintes à la vie privée et les tentatives de piratage. Il prévoit également des mesures de sécurité additionnelles pour garantir que vous pouvez partager votre médiathèque en toute sécurité avec vos amis et votre famille.