CES 2021 : Sony révèle les dates de sortie de ses prochains jeux PS5, et il y a quelques surprises

En plus de nous présenter des produits atypiques au cours de cette édition, Sony a profité de sa couverture au CES 2021 pour nous dévoiler son agenda des sorties PS5. Et celui-ci s’avère assez surprenant.

Une liste de titres next-gen très attendus est venue ainsi clore la conférence Sony, avec pour chacun d’entre eux une date bien déterminée.

Des exclusivités PS5 comme Ratchet and Clank: Rift Apart et Horizon: Forbidden West sont toujours programmées pour 2021, avec un voile de mystère persistant sur le mois de sortie. A l’inverse, nous connaissons désormais celui de Kena: Bridge of Spirits (prévu pour mars), de Little Devil Inside (qui arrivera en juin) et de Solar Ash (juillet). Tandis que Stray et Ghostwire Tokyo sont tous deux annoncés pour octobre.

En revanche, Project Athia de Square Enix ne débarquera qu’en janvier 2022, ce qui reste plus tôt que ce que beaucoup de joueurs espéraient. Et il faudra vous montrer bien plus patient pour l’inclassable Pragmata de Capcom, repoussé en 2023.

2021 est la vraie année de la next-gen

Bien sûr, ces dates de sortie pourraient se retrouver encore modifiées dans un avenir proche (nous ne sommes jamais à l’abri d’un retard, n’est-ce pas Cyberpunk 2077 ?) - mais il est réjouissant de constater qu'autant de jeux PS5 sont en passe d’élargir le catalogue de lancement en 2021.

En attendant, les deux prochains titres que les possesseurs chanceux de PS5 peuvent s'attendre à voir arriver sont Hitman 3, qui sortira le 20 janvier, et Returnal, commercialisé dès le 19 mars.

Nous avons rassemblé les meilleurs jeux PS5 auxquels vous pouvez jouer en ce moment, et nous nous attendons à ce que cette liste s'allonge en 2021 avec l'arrivée d'autres opus de premier plan.