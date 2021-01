CES 2021 : Sony présente son drone Airpeak - et il ne joue pas dans la même cour que DJI

Le mystérieux drone Sony Airpeak a été présenté pour la première fois au CES 2021 - et ce n'est pas tout à fait le rival du DJI que nous espérions.

Sony a annoncé son intention de créer un drone en novembre 2020, sans jamais qu’aucun détail ou image sur le prototype ne fuitent. Eh bien, nous avons maintenant visionné quelques teasers vidéo de l’Airpeak en action durant le salon virtuel - et il est juste de dire qu'il est clairement destiné au marché professionnel haut de gamme.

Cela pourrait décevoir les pilotes amateurs qui s’attendaient à découvrir un rival abordable du DJI Mavic Air 2. Mais les vidéastes confirmés, eux, saliveront à la perspective d'un Sony A7S III volant, Airpeak reprenant ici la configuration de l’appareil photo star de la marque en 2020.

Dans sa brève annonce, Sony a déclaré qu'une nouvelle activité serait lancée au cours du premier semestre 2021, avec des produits axés sur « la photographie et la production vidéo professionnelles ». Bien que le drone Airpeak ait l'air intimidant, comme le sont souvent les drones professionnels, il s'agirait pourtant de « la plus petite catégorie de drone pouvant être équipée du système Alpha plein format », d’après la firme.

Dans la vidéo de démonstration, l'Airpeak est représenté en train de capturer des vidéos spectaculaires tout en voyageant à des vitesses assez élevées. Le drone suit même un prototype de voiture Sony Vision S sur un circuit automobile.

Les seuls autres détails que nous pouvons glaner au sein de cette vidéo sont la conception quadruple de l'Airpeak, ainsi que son train d'atterrissage impressionnant, qui se rétracte après le décollage. La vidéo révèle un kit très coûteux, bien que Sony n'ait encore rien dévoilé sur le prix ou la disponibilité de son drone.

Image 1 sur 3 (Image credit: Sony) Image 2 sur 3 (Image credit: Sony) Image 3 sur 3 (Image credit: Sony)

La première phase ?

Dans un communiqué de presse centré sur l’Airpeak, Sony affirme que cet outil professionnel constituerait la « première phase » d’un projet plus large autour de la photo et de la vidéo. Est-ce que cela signifie que la série Airpeak pourrait éventuellement intégrer des drones plus abordables qui pourraient concurrencer des appareils comme le DJI Mavic 2 Pro ? C'est possible, mais nous en sommes encore loin avec ce modèle initial.

Commencer avec un drone professionnel a beaucoup de sens pour Sony - c'est le marché auquel s'adressent de plus en plus ses gros appareils photos « terrestres », comme le Sony A7S III et le Sony A7R IV. De plus, non seulement les marges des drones haut de gamme sont beaucoup plus importantes que celles de leurs équivalents amateurs, mais Airpeak s'inscrit parfaitement dans la position de Sony en tant que marque de divertissement haut de gamme pour les cinéastes professionnels et les créateurs en herbe.

Pour l'instant, il semble donc que DJI et Skydio continueront à régner sur le marché des drones à prix abordable, mais Sony Airpeak est certainement en train de devenir un nouveau rival sur lequel il faudra compter en haute altitude.