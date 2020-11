Où acheter le DJI Mini 2 et le recevoir dans les meilleurs délais ?

Le DJI Mini 2 a finalement pris son envol le 6 novembre dernier et, heureusement pour les fans impatients de la marque, il est immédiatement disponible à la vente. Mais quels sont les marchands les plus à même de vous en fournir un exemplaire à bon prix ?

Commercialisé au tarif conseillé de 459 €, le DJI Mini 2 ne bénéficie d’aucune remise intéressante à l’heure actuelle. Eventuellement, vous pouvez collecter un coupon de réduction de 5% si vous vous abonnez à la newsletter officielle de DJI - toutefois, ce coupon ne s’applique pas sur l’achat du drone (trop récent), mais sur certains accessoires.

Le choix du détaillant sera influencé davantage par le délai de livraison que par le prix arrêté. Ainsi la boutique de DJI vous garantit une expédition en 2 à 5 jours ouvrés. Là où il vous faudra compter entre 2 et 4 semaines via Amazon. Boulanger vous propose une livraison en 3 jours ouvrés, comptez-en 5 pour la Fnac et 9 pour Darty.

Si vous n’êtes pas trop pressé, il convient également d’attendre les offres exclusives du Black Friday, qui aura lieu le 27 novembre. Cela devrait se jouer à une dizaine d’euros près, toutefois des bundles sympathiques avec accessoires inclus pourraient voir le jour.

Nous avons réuni ci-dessous tous les meilleurs endroits où acheter la DJI Mini 2 en France, afin que vous puissiez choisir l'option qui vous convient.

(Image credit: DJI)

Faut-il préférer l’édition DJI Mini 2 Fly More ?

Comme la plupart des drones DJI, le Mini 2 est disponible en deux packs : un pack standard et un pack « Fly More », plus conséquent. Alors, que choisir ?

(Image credit: DJI)

Ce dernier s’avère plus cher de 140 € et ne sera pas indispensable pour tous les pilotes. Son intérêt principal réside dans la présence de deux batteries supplémentaires pour rallonger le temps moyen de vol - qui est de 31 minutes avec l’édition classique. Vous disposerez également de deux paires d’hélices de rechange, d’une station de recharge bidirectionnelle, d’un adaptateur secteur USB, de 12 vis supplémentaires… et d’un sac en bandoulière pour transporter facilement le tout.

Il est à noter qu’une batterie de rechange coûte 55 € environ et que le stock actuel s’affiche limité. Si vous misez sur des vols longs, mieux vaut donc vous tourner vers la version « Fly More », sinon le DJI Mini 2 standard vous suffira amplement. N’oubliez pas cependant d’ajouter au panier une carte Micro SD 128 Go (à partir de 20 €), pour stocker vos photos et vidéos aériennes.