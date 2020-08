OnePlus : une exclusivité pour jouer à PUBG Mobile en 90 fps sur ses smartphones

PUBG Mobile, l’un des meilleurs jeux sur smartphone à l’heure actuelle, s’enrichit encore en augmentant désormais sa fluidité à 90 images par seconde. Et si vous possédez un téléphone OnePlus, vous pourrez en profiter dès à présent, et ce avant tout le monde, pendant une période d’un mois.

Depuis le jeudi 6 août, les propriétaires de smartphones OnePlus à partir du OnePlus 7 Pro et au dessus (OnePlus 8, OnePlus 7T/7T Pro) qui affichent un taux de rafraîchissement de 90 Hz ou plus auront droit à un accès exclusif à PUBG Mobile en 90 fps jusqu'au dimanche 6 septembre. Après quoi la fonctionnalité s'ouvrira à d'autres téléphones.

Mais à quoi ressemble donc ce mode 90 fps dans PUBG Mobile ? Selon un communiqué de presse, cette fréquence d'images plus élevée devrait permettre d'obtenir des "vues plus claires et plus nettes" lors des déplacements à pied ou en véhicule, ce qui devrait aider les joueurs à mieux traquer leurs ennemis. Les images plus fluides devraient permettre de mieux viser dans les zones denses des cartes (comme Pochinki, Sosnovka et les bases militaire de la carte d'Erangel).

Il n'est pas garanti que cela améliorera vos performances, mais demandez à n'importe quel joueur sur console ou PC ce qu'il pense d'un nombre d’images plus élevé et il vous dira probablement combien il est difficile de revenir en arrière une fois que l’on en a fait l’expérience.

(Image credit: Bluehole)

Enfin l’arrivée des modes 90 fps dans les jeux mobiles !

Bien que tout le monde ne soit pas fan de PUBG, cette nouvelle fonctionnalité devrait enthousiasmer tous les joueurs sur mobile. Comme de plus en plus de téléphones augmentent leur taux de rafraîchissement d’année en année, il y a de plus en plus de raisons pour que les jeux prennent en charge des modes d'images plus élevés.

Des smartphones récents comme le Samsung Galaxy S20 et le Galaxy Note 20 Ultra ont eux un affichage à 120 Hz (le Note 20 , lui, est bloqué à 60 Hz, bizarrement), tout comme le OnePlus 8 Pro et les deux Razer Phones, tandis que le Asus ROG Phone 3 est lui déjà passé à un écran 144 Hz. Le OnePlus 8, moins cher, a lui un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tout comme les Google Pixel 4, le Motorola Edge et le Motorola Edge Plus. Tous ces appareils pourront à l’avenir supporter l'option de jeu qui permettra de faire tourner PUBG Mobile jusqu'à 90 fps.

L'iPhone 11 Pro est le seul smartphone haut de gamme à encore conserver un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais l’on pourrait bien voir l'iPhone 12 venir suivre cette nouvelle tendance. Et bien que les téléphones milieu de gamme n'aient pas encore tous adopté un taux de rafraîchissement plus élevé, ce pourrait être la prochaine chose dont ils hériteront des téléphones haut de gamme. Et ce sont bien de nouvelles fonctionnalités comme celle-ci dans PUBG Mobile qui pourraient venir l'encourager.