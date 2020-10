Tentés par le Google Pixel 5 ? Une nouvelle édition plus premium pourrait voir le jour en mars 2021

Cette année a été plutôt mouvementée pour la série de smartphones Google Pixel : si la firme de Mountain View vient de commercialiser trois nouveaux modèles (le Pixel 4a, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5), ces derniers jouent tous en milieu de gamme. Une première pour Google qui a coutume de réserver, depuis des années, un Pixel pour le marché haut de gamme. Cependant, une source bien informée a récemment suggéré que le constructeur ne renonce pas à défier les ultimes fleurons de Samsung et d’Apple. Un Google Pixel 5 Pro pourrait ainsi voir le jour dans quelques mois.

D'après Max Weinbach (un leaker à l’historique respectable), nous devrions bénéficier d’un quatrième téléphone Pixel de nouvelle génération en mars 2021. Ou tout du moins autour de cette date. Nous prenons, bien entendu, cette affirmation avec quelques pincettes. Google n’a jamais lancé de nouveaux produits mobiles en mars, mais après tout la société a dû revoir entièrement son calendrier et bouger les lignes cette année. Donc rien n’est impossible.

This is the biggest rumor I've heard in ages, and I mean this is an unsubstantiated rumor I've heard from like 2 people so absolutely don't believe it, but apparently there's a true flagship Pixel coming out in like March 2021. Again, unsubstantiated rumor.October 29, 2020