Votre vieille montre connectée Samsung Galaxy bénéficient de nouvelles fonctionnalités - les voici en détails

Bonne nouvelle si vous possédez une Galaxy Watch ou une Galaxy Watch Active : Samsung lance une mise à jour logicielle pour ses anciennes montres connectées, avec au menu plusieurs fonctionnalités déjà disponibles sur la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Watch Active 2.



Comme l'a indiqué TizenHelp, la mise à jour est en cours et apporte un certain nombre d'améliorations. Pour commencer, les notifications ou messages entrants provenant d’applications telles que WhatsApp peuvent désormais afficher des images directement sur les montres elles-mêmes. Ce qui vous permet de visualiser en un coup d'œil si les photos que vos amis et votre famille vous envoient valent la peine de sortir ou non votre smartphone.



La prise en charge de Bitmoji et du service AR Emoji de Samsung sur la Galaxy Watch et la Galaxy Watch Active vous permet d’imager (et d’animer) vos fils de conversation instantanée lorsque les mots ne suffisent pas.

La forme physique avant tout

En ce qui concerne les fonctions de remise en forme de ces montres intelligentes, le guidage vocal par connexion Bluetooth a été ajouté pour que vous puissiez entendre la distance parcourue et l’état de votre rythme cardiaque pendant une course, une marche à pied, une session à vélo ou tout autre entraînement sportif plus ou moins soutenu.



Si vous en avez besoin, Samsung vient également d’ajouter un mode de capture d'écran simplifié sur votre smartwatch. La stabilité et les performances de l’interface Tizen ont de même été optimisées. La mise à jour pèserait 292 Mo au total.



Depuis le lancement de la première Samsung Galaxy Watch en août 2018, il est encourageant de voir que Samsung continue à mettre à jour ces appareils connectés même si de nouveaux modèles sont aujourd’hui disponibles.



Les nouvelles montres de la société ont aussi reçu leurs propres mises à jour : la surveillance de la tension artérielle vient d'être ajoutée sur la Samsung Galaxy Watch 3 et la Samsung Galaxy Watch Active 2 via une mise à niveau logicielle.

Via XDA Developers