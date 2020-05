Fête des mères 2020 : 10 cadeaux de dernière minute pour les mamans geeks

La Fête des mères aura lieu le 7 juin 2020. Une édition un peu particulière où les restrictions sanitaires liées à la pandémie de coronavirus vous empêcheront peut-être de passer du temps avec la vôtre. Fort heureusement, il vous reste encore quelques jours pour lui commander un cadeau fantastique.

Pour vous assister dans cette démarche, notre rédaction a rassemblé 15 idées cadeaux de dernière minute que vous pouvez acheter en ligne. Que votre maman soit mélomane, rat d’e-bibliothèque, sportive ou particulièrement geek, vous trouverez ici le présent qui lui donnera le sourire jusqu’aux oreilles. Nous avons également dressé une liste des principales enseignes qui proposent actuellement des promotions pour la Fête des mères. Et savoir faire des économies, votre maman approuvera forcément.

La plupart des boutiques en ligne propose une livraison dès le lendemain de votre commande. Mais en raison de la forte demande actuelle, mieux vaut passer votre commande le plus tôt possible pour éviter de rater le jour J.

Où acheter vos cadeaux à la dernière minute ?

Amazon - faites des économies sur une large gamme de produits dédiés

- faites des économies sur une large gamme de produits dédiés Disney Plus - offrez-lui un an d'abonnement à 69,99 €

- offrez-lui un an d'abonnement à 69,99 € Apple : le dernier iPhone SE la tente ? Elle le mérite bien

: le dernier iPhone SE la tente ? Elle le mérite bien Facebook - gardez le contact sur Portal, avec 50 € de remise

1. Apple Watch 5

L'Apple Watch 5 est le cadeau idéal pour les mamans qui sont toujours en déplacement et qui ont besoin de rester en contact avec leurs proches. Cette montre connectée aux fonctionnalités multiples est dotée d'un écran Retina toujours actif. Il leur permettra de lire sans effort l’heure comme vos SMS et les notifications de ses différentes applications préférées. La dernière smartwatch d’Apple comprend également un moniteur de fréquence cardiaque et différents capteurs pour surveiller au mieux sa forme physique. Pour les plus athlètes, elle est étanche et programme des séances d’entraînement en fonction du niveau de sa propriétaire. Résistante, elle garantit jusqu’à 18 heures d’autonomie pour l’accompagner tout au long de la journée.

2. Amazon Kindle Paperwhite

Si votre mère est une grande lectrice, la liseuse Kindle Paperwhite est un cadeau qu'elle appréciera certainement. Même sur la version standard de 8 Go, elle peut stocker des milliers de livres, quel que soit son genre littéraire favori. A parcourir ensuite sur le merveilleux écran E Ink de 6 pouces qui imite l'aspect du vrai papier. La liseuse Amazon s’avère étanche et donc utilisable dans un bain relaxant ou au bord de la piscine. La luminosité de l’écran se calibre automatiquement en tenant compte de la lumière ambiante, ainsi impossible de s’abimer les yeux en feuilletant son roman sous le soleil. La taille des caractères, enfin, est facile à ajuster tandis que sa batterie puissante permet de la solliciter des semaines durant, sans besoin de recharge.

3. Tile Mate

Votre mère cherche souvent ses clés en remuant son « home, sweet home » de fond en comble ? Et toujours au moment de sortir ? Dans ce cas, alliez l’utile à l’agréable et offrez-lui le traceur Bluetooth Tile Mate. Ce dernier est conçu comme un porte-clés et peut être attaché à divers objets : clés, sac à main ou même à l'animal de compagnie de la famille (s'il a l'habitude de jouer à cache-cache). Fixez-le aux objets les plus fréquemment égarés, de sorte que la prochaine fois que votre mère vous demandera « tu as vu mon... », vous pourrez l’inviter à lancer l'application compagnon qui l’aidera à localiser ses précieux trésors. Tile Mate dispose d’une portée de 200 mètres et sonne à proximité de l’objet perdu.

4. Google Nest Hub

Les écrans intelligents deviennent de plus en plus indispensables dans une maison, et il n'est même pas nécessaire de les connecter à d'autres appareils connectés pour en tirer le meilleur parti. Aujourd’hui, le Google Nest Hub constitue l'un des meilleurs que vous puissiez offrir à votre mère. Il se présente sous la forme d’un magnifique cadre photo numérique, avec des souvenirs de famille qui défilent automatiquement. Pour retrouver un album ou une photo spécifique, il suffit de le demander à l’assistant Google - « OK Google, affiche mes photos de Noël » - et ils apparaîtront. Mais le Nest Hub n’est pas qu’un simple diaporama, il regorge de fonctionnalités qui accompagneront les diverses tâches du quotidien : dicter une recette de cuisine ou les dernières actualités, et pourquoi pas passer des appels vidéo via Google Duo.

5. Sonos Move

La meilleure maman du monde ne mérite-t-elle pas la meilleure enceinte Bluetooth du moment ? Si c'est ce que vous recherchez, la Sonos Move se place au-dessus de toutes ses concurrentes. Elle délivre un son incroyable, à partir de n’importe quelle source audio (même un smartphone d’entrée de gamme) et dans n’importe quelle pièce. A l’intérieur comme à l’extérieur. C'est donc le haut-parleur idéal si votre mère aime recevoir ou si elle apprécie simplement le son haute-fidélité. Elle n'aura pas non plus à s'inquiéter de la faire tomber accidentellement. La Sonos Move est extrêmement robuste avec un indice de protection IP56 qui garantit son étanchéité contre les poussières et le jet d’eau à haute pression.

6. Dyson Supersonic

Votre mère montre des excès de coquetterie ? Ce sèche-cheveux haut de gamme lui offrira un sentiment de bien-être permanent après chaque usage. Le Dyson Supersonic prend soin de sécher tous les types de cheveux, sans avoir recours à des températures extrêmes. Il possède en effet une option de contrôle intelligent, configurant l’intensité de la chaleur en fonction du volume et protégeant chaque cheveu contre les dommages causés par des températures trop hautes. Les cheveux préservent dès lors leur éclat naturel pendant des années. Il est fourni avec un certain nombre d'accessoires pour s'adapter à tous les styles capillaires. Que votre maman ait des cheveux bouclés, épais, super fins ou raides, elle parviendra à dompter frisottis et épis rebelles.

7. Foreo UFO

Face à l’afflux de demandes post-confinement, il est difficile d’obtenir un rendez-vous rapide dans tout salon de beauté qui se respecte. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de choyer votre femme préférée avec un soin du visage digne d'un spa, pendant cette fête des mères et même après. Le Foreo UFO est un masque connecté qui permet à son utilisatrice de bénéficier des bienfaits de la luminothérapie LED, tandis que les pulsations délivrées donneront la sensation d'un massage facial relaxant… à la maison. Votre mère pourra aussi télécharger l'application compagnon pour obtenir des conseils de professionnels de la beauté sur les masques les mieux adaptés à son type de peau.

8. Fujifilm Instax Mini 9

Certaines mamans aiment nous mettre sous le nez les polaroïds immortalisant les moments les plus gênants de notre enfance. Parce qu’il faut bien leur faire plaisir et parce que le polaroïd revient à la mode depuis quelques années, Fujifilm met à disposition des appareils photo instantané beaux et amusants à utiliser. Le dernier en date est l'Instax Mini 11, dont l’approvisionnement a malheureusement été suspendu à cause de la propagation du virus Covid-19. En contrepartie, nous recommandons l'Instax Mini 9 qui possède les mêmes qualités. Il est beaucoup plus facile de se le procurer - et en bonus, c'est le modèle le plus abordable que vous puissiez acheter.

9. Jabra Elite 75t

S'il est temps pour votre mère de couper le cordon et de passer à une paire d'écouteurs sans fil True Wireless, pensez aux Jabra Elite 75t. Il s'agit d'un ensemble compact d'écouteurs qui sont livrés dans un étui facile à transporter et qui contient une batterie de secours suffisante. Ces écouteurs Bluetooth lui permettront de passer confortablement la journée en musique, avec une autonomie standard de sept heures. Le son est un peu lourd en basses, ce qui devrait plaire aux amatrices de pop ou de reggae. Si ce n’est pas dans le registre de votre maman, aucun souci : elle peut facilement personnaliser ses préférences en modulant l'égaliseur de l'application compagnon Jabra.

10. HP Sprocket Studio

Le Sprocket original a longtemps été un cadeau de choix à nos yeux, mais HP a depuis mis à jour cette imprimante photo incontournable. Cet appareil ingénieux imprime instantanément des photos de haute qualité au format 10x15 cm, à partir d'un smartphone connecté. C'est donc un joli présent pour les mamans qui ne jurent que par les selfies de leurs enfants et petits-enfants qu’elles peuvent encadrer ou aimanter sur le réfrigérateur. Il est même possible de retoucher ces clichés grâce à la nouvelle fonction d’édition de Sprocket Studio. Votre mère pourra ainsi créer des cartes de vœux personnalisées et des notes de remerciement que vous ne trouverez nulle part ailleurs.