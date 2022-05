Les meilleures chaînes YouTube cinéma et séries TV de 2022

Après avoir exploré les meilleures chaînes YouTube consacrées aux jeux vidéo à l’automobile et aux innovations high-tech, place aux meilleures chaînes YouTube Cinéma et TV faisant la part belle aux plus belles affiches de la pop culture.

Difficile de s’y retrouver entre toutes les sorties ciné et la programmation de séries phares sur les diverses plateformes de streaming vidéo. Si vous êtes perdus et que vous souhaitez mieux planifier votre agenda visionnage, vous avez frappé à la bonne porte. Ici, nous avons sélectionné les plus grands streameurs experts du petit comme du grand écran. Décryptages, critiques, easter eggs, il y en aura pour tous les goûts.

1. Iro Sef La meilleure chaîne YouTube pour suivre les ramifications complexes du MCU. Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Décryptages intéressants et précis Des vidéos toujours en phase avec l’actualité pop-culturelle Toujours premier sur les nouvelles sorties Marvel Assez actif, environ 5 vidéos par mois Livre beaucoup de théories, moins d'informations officielles

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) est entré dans nos vies en 2008, avec la sortie du premier film Iron Man. Ces films de super-héros interconnectés entre eux représentent aujourd’hui une manne financière colossale pour le géant Disney. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans cette mythologie aujourd’hui étendue, intégrant des longs métrages, des séries et même de l’animation avec What If? qui aura d’ailleurs le droit à une saison 2 cette année. Pas de panique pour autant : Iro Sef, un jeune youtubeur recensant plus de 306 000 abonnés décrypte pour vous les trailers, les scènes coupées, recherche les easter eggs et vous présente les nouveaux personnages inédits qui on le rappelle sont tous issus des comics Marvel. Idéal pour commencer une nouvelle série sans être perdu dès l’introduction. A noter qu’il réalise parfois quelques vidéos sur d’autres franchises populaires comme Star Wars ou Harry Potter.

2. Le ciné-club de M. Bobine La meilleure chaîne YouTube pour découvrir l'histoire derrière des films cultes. Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Forte valeur didactique Un avis poussé et détaillé sur chaque film Format peut-être un poil trop long

Un avis de spécialiste sur chaque film qui a marqué l’histoire du cinéma : voilà le concept original et didactique proposé par Julien Pavageau. Son personnage virtuel, M. Bobine, analyse les plus grandes références de la pop culture des précédentes décennies, comme Alien ou Star Wars. Il a débuté par des vidéos très (trop) courtes lorsqu’il s’est lancé dans le YouTube Game, avec des analyses peu poussées et parfois survolées. Mais au fil des années, la chaîne s’est étoffée et a su développer des émissions remarquablement qualitatives. Du contenu diversifié, prenant et devenu très technique au fil du temps qui explique l’héritage laissé par certains films populaires. Bref, si vous aimez enrichir vos connaissances, et particulièrement sur le 7e art, laissez-vous embarquer par M. Bobine et ses cours pratiques.

3. Durendal La meilleure chaîne YouTube pour les critiques de mauvaise foi Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Tente d'aller à contre-courant de l'avis général Des analyses toujours poussées Une chaîne très active Un humour décalé ... Qui ne plaira pas à tout le monde Il faut arrêter les vlogs

Si on ne vous conseille pas à première vue ses vlogs, parfois très grotesques et excessifs, on vous recommande volontiers en revanche volontiers sa série conceptuelle intitulée « Pourquoi j’ai raison et vous avez tort ». Des vidéos dans lesquelles il part totalement à contre-courant d’un avis quasi généralisé sur un film ou une saga populaire comme Star Wars, Batman ou Resident Evil. Il minimise ici l’intérêt de certains films majoritairement appréciés et défend des œuvres moquées par le passé. Même si encore une fois, le contenu paraît trop décalé, Durendal énumère des arguments pour le coup précis et apporte des détails bienvenus pour élargir sa culture cinématographique.

4. Absolute Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Grande source d'informations sur l'univers Star Wars Vidéos extrêmement pointues Une chaîne jamais à court d'analyses Mieux vaut être un fanboy pour revenir fréquemment

Si vous êtes un aficionado de la saga Star Wars, vous évoluerez en terre connue ici. Cette chaîne aux 140 000 abonnés s’est spécialisée dans l’univers né du génie de George Lucas et popularisé dès 1977. Ici, il est question de suivre l’actualité de la franchise, également racheté par Disney, et de s’intéresser à ses nouvelles fictions phares, comme la série Obi-Wan Kenobi programmée sur Disney Plus. Mais aussi de proposer des théories sur chaque histoire développée, d’analyser l’évolution d’un personnage phare, de revenir sur des détails ou des événements peu développés, ou de livrer des anecdotes sur les factions et les mondes qui peuplent cette galaxie très très lointaine.

5. Math se fait des films La meilleure chaîne YouTube pour les amateurs de parodies Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Revisite les plus grands succès de la pop-culture, historiques comme récents Léger et souvent drôle A explorer avec modération, le binge-watching peut rebuter ici

Ce youtubeur aux 1,72 millions d’abonnés s’est spécialisé dans la pop culture et s’intéresse à des licences plébiscitées (Marvel, Harry Potter ou encore The Witcher). A travers des parodies rythmées, il pointe les incohérences et erreurs de nos programmes favoris à travers un humour et une mise en scène décalée depuis 2014. Récemment, il s’est attaqué à des productions sud-coréennes à succès comme Dernier train pour Busan ou la série Netflix Squid Game. Des points de vue originaux et sans prise de tête, voici ce qui vous attend chez Math.

6. Les dossiers Geek La meilleure chaîne YouTube pour les fans de super-héros Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Une chaîne qui fait la part belle aux super-héros … et qui va au-delà de l’écurie Marvel Nombreux focus pour mieux comprendre chaque univers Vous faites une overdose de productions super-héroïques

Les Dossiers Geek s’est spécialisé dans les films des MCU/DCEU, mais aussi quelques productions musclées de Netflix et Amazon Prime Video. Il analyse également les trailers de programmes très attendus comme ceux de The Boys 3 ou She-Hulk et théorise sur les grands twists qui devraient chambouler chaque monde super-héroïque sur petit ou sur grand écran. La chaîne propose du contenu très fréquemment, on a le droit à entre cinq et six vidéos par semaine soit presque une par jour. Cependant, les vidéos peuvent s’avérer un peu longues. Malgré un contenu sérieux et appliqué, on aurait aimé plus de rythme.

7. Tales From The Click La meilleure chaîne YouTube pour entrer dans les coulisses du 7e art Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Une très grande culture cinématographique Des anecdotes surprenantes On aurait aimé une chaîne plus active

C’est en 2015 que le cinéphile Jean-Baptiste Toussaint se lance dans l’aventure YouTube, au travers de sa chaîne intitulée Tales From The Click. De façon hebdomadaire, il choisit une personnalité qui a marqué ou est en train de marquer l’histoire du cinéma, comme Louis de Funès, Al Pacino, ou encore Emma Watson et Margot Robbie. A travers de son format « Click droit », il retrace la vie de ces célébrités et met l’accent sur les moments importants de leur ascension. En parallèle, il nous fait visiter les décors de films populaires comme les premiers Star Wars ou encore la saga Ghostbusters. Un formidable youtubeur qui a su tirer son épingle du jeu notamment avec des format originaux, ni trop longs ni trop courts et à l’analyse riche à souhait.

8. Nexus VI La meilleure chaîne YouTube pour les férus de SF Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Contenu diversifié De nombreux thèmes abordés Beaucoup d'humour Des décors somptueux pour une chaîne YouTube Fréquence de sortie des vidéos assez faible

Nexus VI s’est spécialisé dans le genre spécifique de la science-fiction. Du haut de ses 235 000 abonnés, il décrypte et analyse des sagas incontournables comme Matrix, Predator, Dune ou The Expanse. La mise en scène demeure unique et exceptionnelle d'une vidéo à l'autre, la chaîne a grandement investi dans ses décors, et ce grâce à plusieurs campagnes de financement participatif lancées auprès de la communauté. Nexus Vi, c’est une équipe douée et soudée qui prend plaisir à partager leurs analyses avec des abonnés très exigeants.

9. Le ChefOtaku La meilleure chaîne YouTube pour les accros d'animes et de mangas Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Voix calme et posée Vidéos assez bien rythmées, agréable à regarder Contenu clair et concis One Piece est le grand absent de cette chaîne

LeChefOtaku est un Youtubeur critique de mangas/animes. Avec lui, de nombreuses œuvres passent sous l’œil avisé du « Chef », qu’elles soient populaires ou réservées à un public averti. Le Chef est un incollable sur cette industrie, suivant la progression des moindres franchises déjà adulées comme prometteuses. Néanmoins, les fans de One Piece pourraient rester sur leur faim, notre streameur délaissant quelque peu la création d’Eiichiro Oda – pour des raisons de goûts personnels.

10. Adam Bros La meilleure chaîne YouTube pour suivre l'actualité hors plateaux Les meilleures offres du jour Visiter le site (opens in new tab) Analyse les succès et les échecs de l'industrie cinématographique Un plaisir coupable pour l'actualité people Bonne fréquence de programmation `

Ne répond pas toujours aux questions qu'il soulève

Adam Bros est un youtubeur polyvalent qui aime décrypter et analyser l’actualité du petit et du grand écran. Sur comme en dehors des tournages. Actuellement, il suit inlassablement l’affaire Johnny Depp vs Amber Heard par exemple, et explique pourquoi il ne soutient pas l’acteur de Pirates des Caraïbes. Le format de ses vidéos est plaisant, avec un montage parfaitement rythmé et un contenu toujours informatif.