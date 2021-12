Retrouvez les meilleures annonces des Game Awards, d'Alan Wake 2 à Wonder Woman

La cérémonie des Game Awards 2021 est passée, mais a laissé dans son sillage une horde de bandes-annonces phénoménales. Bien que nous n'ayons pas pu compter sur celle que nous espérions désespérément - celle révélant la date de sortie et le titre officiel de Breath of the Wild 2 -, cet ultime rendez-vous vidéoludique n'était pas dénué d'intérêt.

Nous avons eu droit au lever de rideau sur la suite d'Alan Wake, à un nouveau jeu Star Wars et au développement de l'histoire d'Elden Ring. Sans oublier une adaptation de Wonder Woman qui utilise le moteur de La Terre du Milieu : l’Ombre du Mordor.

Nous avons rassemblé ci-dessous les bandes annonces les plus impressionnantes de ces Game Awards 2021. Admirez… et commencez à patienter.

Alan Wake 2

La suite d'Alan Wake est officiellement actée. Étant donné que le premier épisode s'est achevé sur un cliffhanger frustrant, nous sommes impatients de reprendre ce thriller surnaturel inspiré de Twin Peaks. Dans un communiqué récent, son éditeur fait part d’un élément important : "il n'est en aucun cas nécessaire d'avoir joué à nos jeux précédents pour profiter pleinement d'Alan Wake 2, mais pour les fans du premier volet, cela ajoutera un intérêt". Il faudra tout de même attendre 2023 pour vous replonger dans les ténèbres de Bright Falls.

Wonder Woman

L’éditeur Monolith est de retour avec son dernier projet, un jeu en monde ouvert centré sur le personnage de Wonder Woman. Le studio est peut-être mieux connu pour son travail sur la série F.E.A.R. ainsi que sur La Terre du Milieu : l’Ombre du Mordor et l’Ombre de la Guerre. Si vous avez apprécié ces titres, vous devriez trouvez à Wonder Woman un air familier. Et pour cause, ils partagent tous le même système de jeu populaire Némésis.

Halo : la série TV

Dans le sillon de la sortie d’Halo Infinite, nous avons eu un premier aperçu de la nouvelle série télévisée Halo qui sera diffusée sur Paramount Plus. Après des années de développement, elle sera lancée l'année prochaine. Il est clair que la direction artistique reste très fidèle au matériau de base, tant au niveau de l’environnement visuel que sonore. Il s'agit clairement d'une superproduction coûteuse et nous sommes impatients de voir si elle deviendra une série de science-fiction incontournable au sein du catalogue Paramount Plus, ce aux côtés de Star Trek: Discovery et de Brave New World.

Dune: Spice Wars

Vous avez aimé le nouveau film Dune ? Le jeu de stratégie en temps réel, annoncé sur PC, Dune: Spice Wars sortira en accès anticipé quelque part en 2022. D'abord avec un mode solo, puis avec une section multijoueur et une campagne complète à venir plus tard. La planète Arrakis deviendra le théâtre d’une lutte entre divers gestions militaires et économiques à grande échelle. Vous devrez rejoindre les Harkonnen, la Maison des Atréides ou les Fremen, organiser des alliances, combattre et mettre la main sur l’Epice tant convoitée.

Elden Ring

"C'est arrivé il y a longtemps... mais quand je me souviens, je vois la vérité. Par une nuit de brouillard hivernal, la rune de la mort a été volée, et les demi-dieux ont commencé à tomber..." Une narration qui sonne juste et c’est tant mieux : l’histoire a été portée par Hidetaka Miyazaki (Dark Souls) avec l'aide de George R. R. Martin (Game of Thrones). Un royaume déchu, des entités massives et puissantes dépassant l'entendement des mortels, et une atmosphère apocalyptique. Ce nouveau trailer pose beaucoup de questions : qui est Godwin le Doré ? qu'est-ce que la Dispersion ? qui a brisé l'Anneau d'Elden ? Ces énigmes et bien d'autres encore vous tarauderont l'esprit dans ce RPG d'aventure médiévale jusqu’à son lancement en février 2022.

Star Wars: Eclipse

En parlant de Dune, il est clair que l'équipe de Quantic Dream (Heavy Rain) a eu un coup de cœur pour la superproduction de science-fiction de Denis Villeneuve. Rythmée par un air sinistre, la première bande-annonce de leur prochain titre Star Wars: Eclipse expose des bataillons blindés, des émissaires royaux et un homme à l'allure énigmatique. Bien entendu, le projet n'en est qu'à ses débuts et la bande-annonce ne représente en aucun cas le produit final, mais nous savons que Star Wars: Eclipse sera le pilote d’une franchise inédite se déroulant à l'époque de la Haute République (c'est-à-dire environ 200 ans avant la saga Skywalker). Selon Quantum Dream, les joueurs peuvent s'attendre à "incarner un casting diversifié de personnages charismatiques, chacun déroulant sa propre histoire, ses propres capacités et son propre rôle à jouer dans la chronologie Star Wars".

Forspoken

Une nouvelle bande-annonce présentée aux Game Awards a révélé que Forspoken sortira le 24 mai 2022. Exclusivité PS5 et PC, Forspoken suit les aventures d’une adolescente new-yorkaise plongée malgré elle dans un univers fantaisiste peuplée d’atroces créatures. Incroyablement beau et mouvementé, cet action-RPG promet de bluffer avant tout les fans d’environnements variés et réalistes.

Among Us VR

OUI. Among Us était déjà très bon, mais la transposition en mode VR de ce jeu d'assassinat inspiré des Loups de Thiercelieux devrait rendre le gameplay plus tendu et exaltant encore. Vous serez amené cette fois à naviguer dans l’immense vaisseau tentaculaire et à vous débarrasser de vos rivaux en 3D et à la première personne. Fortnite a désormais la pression.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Suicide Squad: Kill The Justice League a l'air plus amusant et plus drôle à chaque fois que nous découvrons de nouvelles images du projet. Cette fois-ci, vous pouvez voir certaines des pitreries qui se produisent lorsqu'on essaie de faire face à Flash, l'homme le plus rapide du monde.

Star Trek: Resurgence

Dramatic Labs est un studio composé en grande partie d'anciens développeurs de TellTale. Nous espérons donc que ce jeu lié à la licence Star Trek reprendra les histoires sinueuses qui ont fait la réputation de TellTale. Resurgence "raconte un récit original qui se déroule juste après les événements de Star Trek: The Next Generation". L’occasion de retrouver probablement le mythique Jean-Luc Picard, interprété par Patrick Stewart à l’écran. Et peut-être même Spock.

Tunic

Dans cet adorable Zelda-like, un jeune aventurier renard se fraye un chemin dans un monde inquiétant en résolvant des énigmes. Il est presque choquant de constater que ce n'est pas le même studio qui est à l'origine de Death's Door - un RPG classique lancé en 2021 -, compte tenu de la similitude de certains choix artistiques et mécaniques. "Échoué sur une plage mystérieuse, armé de votre seule curiosité, vous allez affronter des bêtes colossales, collecter des runes étranges et puissantes", nous précise-t-on. Sortie le 16 mars 2022.

Senua's Saga: Hellblade II

La toute première révélation de Senua's Saga: Hellblade II sur Xbox et PC. Tout ce que l'on peut voir est une séquence de jeu, et elle s’avère tout à fait horrifiante, Un géant rampe au milieu de lances enflammées et… surprise. Tout se veut faux semblant dans ce nouvel opus voué à nous étonner autant que le premier.

Cuphead: The Delicious Last Course

Les mignonnes petites tasses de Cuphead se retrouvent à nouveau en danger dans cette bande-annonce réalisée avec beaucoup d’amour. Nous ne nous attendons pas à ce que le produit final fasse appel à l'animation stop-motion, mais c'est toujours un plaisir de voir celle-ci à l'œuvre dans un support vidéoludique.

Sonic The Hedgehog 2

Le hérisson collecteur d'anneaux, adoubé par de multiples générations, est de retour pour sa deuxième aventure au cinéma. Cette fois, il a ramené avec lui quelques visages familiers. Bien sûr, la grande attraction pour les fans sera sûrement l'introduction de Knuckles, interprété à la perfection par Idris Elba. Selon le canon de Sonic the Hedgehog, Knuckles est poussé à combattre Sonic (Ben Schwartz) et Tails par le maléfique Dr Robotnik (Jim Carrey), désormais pourvu d’un crâne dégarni et d’une moustache ridicule.