Marvel’s The Eternals : date de sortie, casting, bande-annonce, anecdotes et spoilers

Lorsqu'il s'agit de faire émerger de nouveaux super-héros issus de ses comics cultes, les studios Marvel n'ont pas de limite. Souvenez-vous, lorsque Les Gardiens de la Galaxie ont fait irruption dans les salles de cinéma en 2014, peu de gens auraient pu prédire le succès des atypiques Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot. De nos jours, le quintet est devenue une institution, et une telle réussite pourrait encore se produire avec The Eternals (Les Eternels), troisième film de la Phase IV du MCU, programmé après la sortie de Black Widow et de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sur les écrans, cette année - on l’espère.

Créés par le légendaire Jack Kirby (l'artiste à l'origine de nombre des personnages les plus célèbres de Marvel), les Eternels sont un groupe d'êtres cosmiques surpuissants cachés sur Terre. Véritables dieux, ils ont la capacité de combiner leurs pouvoirs distincts. Une symbiose qui leur est nécessaire pour combattre leurs ennemis mortels, les Déviants.

Alors que la phase III du MCU s’est achevée de manière épique avec Avengers: Endgame, ce film choral permet à la mythologie de tourner la page post-Iron Man et post-Captain America. Avec des idées ambitieuses, un casting impressionnant et une jeune réalisatrice prometteuse, Chloe Zhao, il y a de quoi s'enthousiasmer. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur The Eternals, y compris sur son casting, sa date de sortie reportée, et plus encore.

Initialement prévue pour novembre 2020, la sortie en salles des Eternels a été repoussée au 3 novembre 2021 en France, soit deux jours avant sa programmation mondiale. Il s'agit d’un second report causé par la fermeture des cinémas en raison de la pandémie mondiale. Le report initial avait déplacé le lancement des Eternels en février 2021. Sans succès.

Ce bouleversement du calendrier Marvel s’inscrit dans un remaniement plus large de la programmation Disney : The Eternals doit suivre la trame et donc la sortie de Black Widow, qui a également été retardée - nous laissant ainsi sans sortie MCU pendant toute une année civile. Ce qui ne s'était pas produit depuis plus de dix ans.

Le casting de The Eternals : qui est au générique ?

Le patron des studios Marvel, Kevin Feige, a confirmé que The Eternals sera un film choral dans la veine des Gardiens de la Galaxie, ce qui signifie donc la présence d’un casting colossal.

Le nom le plus célèbre, d’ores et déjà présent sur l’affiche, est celui d'Angelina Jolie qui jouera le rôle de la guerrière éternelle Thena. A ses côtés, Richard Madden (Rocketman) interprète Ikaris, un alter ego marvelien de Superman qui se dissimule parmi les humains sous l’apparence d’un garde du corps ; Kumail Nanjiani (Silicon Valley) prête ses traits à Kingo, un maître du sabre déguisé en acteur phare de Bollywood ; Brian Tyree Henry (Atlanta) campe Phastos, un inventeur génial ; Don Lee (Dernier train pour Busan) est le colosse Gilgamesh ; tandis que Barry Keoghan (Dunkerque) a été choisi comme interprète de Druig, un espion d’envergure.

Après avoir obtenu le rôle de Minn-Evra dans Captain Marvel, Gemma Chan change de peau et emprunte celle de la sorcière Circé. Salma Hayek (Bandidas), Lauren Ridloff (The Walking Dead) et Lia McHugh (Into The Dark) héritent de caractères initialement masculins, à savoir - respectivement - le sage et puissant leader Ajak, Makkari la première super-héroïne sourde du MCU et Sprite, un enfant qui ne peut vieillir. Reste le chanteur Harry Styles qui a la lourde tâche d’incarner Starfox… le demi-frère de Thanos.

L’adaptation de The Eternals ne comptera pas que des dieux (fort heureusement). Nous découvrirons aussi Le Chevalier Noir, un ex super-vilain qui - dans les comics - deviendra l’un des membres mythiques des Avengers. Étant donné le style « héros médiéval » du personnage, c’est Kit Harrington (alias Jon Snow de Game of Thrones) qui endossera le costume.

De l’autre côté de l’échiquier, nous ne savons pas encore quels acteurs connus ou non interpréteront les Déviants.

Marvel Studios poursuit de même sa stratégie consistant à engager de nouveaux cinéastes indépendants (Anna Boden et Ryan Fleck pour Captain Marvel, Jon Watts pour Spider-Man: Homecoming). The Eternals est dirigé par Chloe Zhao, encensée à Sundance en 2017 pour le film The Rider.

The Eternals en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Dernier-né de l'univers cinématographique Marvel en constante expansion, The Eternals est l'histoire d'un groupe d’êtres immortels qui vivent en secret sur Terre depuis des millénaires.

The Eternals sortira dans les cinémas du monde entier.

The Eternals sortira dans les cinémas du monde entier. Quand sortira-t-il ? La sortie internationale des Eternels est prévue le 5 novembre 2021. Et deux jours auparavant en France.

Qui sont les Eternels ?

Tous deux ont été créés par les Célestes, des êtres encore plus anciens qui sont en réalité les dieux de l'univers Marvel. Bien qu'il semble probable que les Célestes apparaissent dans le film sous une forme ou une autre, ce ne serait pas la première fois que nous les apercevons dans le MCU. Nous avons déjà fait connaissance avec l’un d’entre eux, Ego, dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Alors que le premier épisode faisait référence à Eson, un Céleste qui brandissait autrefois la Pierre du Pouvoir

The Eternals est né de l'esprit de Jack Kirby, le légendaire dessinateur/scénariste de bandes dessinées qui a co-créé quelques-unes des meilleures franchises Marvel comme Captain America, Les Quatre Fantastiques, Thor, Hulk, Iron Man et les X-Men. Après avoir conçu les New Gods pour DC, Kirby était clairement attiré par l'idée d'imposer des Dieux dans la mythologie Marvel, après son retour au sein de la maison de Stan Lee au milieu des années 70.

Les Eternels ont fait leurs débuts en juillet 1976, bien que la série n'ait pas connu de succès commercial et s’est retrouvée annulée prématurément. Ses différents personnages sont apparus à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes - notamment lors d'un crossover notable avec Thor - et ont sans doute connu leur plus grand succès lorsque Neil Gaiman et John Romita Jr ont relancé le titre en 2006, avec sept numéros.

Alors qui sont-ils exactement ? Bien qu'ils aient l'air humain, les Éternels sont en fait des entités quasi-immortelles venus de l'espace qui évoluent sur Terre depuis des milliers (peut-être des millions) d'années. Comme les X-Men, ils possèdent tous leurs propres capacités, mais - à la manière des Power Rangers - ils peuvent les combiner pour former une force puissante appelée le « Grand Esprit ». Nous espérons que ce tour de passe-passe n’apparaitra pas comme trop kitsch dans le MCU.

Les Eternels utilisent généralement leurs pouvoirs pour le bien, contrairement aux Déviants, une race rivale qui sera l'antagoniste du film.

Quelle est la place de The Eternals dans la chronologie du MCU ?

Alors que le film Black Widow prendra place quelques années avant les événements du diptyque Avengers: Infinity War/Endgame, le synopsis officiel du film révèle que l’intrigue de The Eternals débutera juste après la confrontation finale entre l’ensemble des super-héros Marvel et Thanos.

« The Eternals de Marvel Studios met en scène une nouvelle équipe superhéroïque dans le MCU, des extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d'années. Après l’épilogue d’Avengers : Endgame, une tragédie inattendue les force à sortir de l'ombre pour se réunir contre le plus ancien ennemi de l'humanité, les Déviants ».

Tout cela soulève quelques grandes questions : si les Eternels sont sur Terre depuis des millénaires, pourquoi ont-ils refusés de s’impliquer lorsqu’Iron Man, Captain America et leurs partenaires luttaient contre Thanos et ses armées ? Et quelle « tragédie inattendue » pourrait être plus terrifiante encore que le risque de voir la moitié de la vie dans l'univers instantanément anéantie par un malveillant claquement de doigt ?

Après tout, il est possible que vos priorités soient relativement différentes lorsque vous êtes un être divin. Ou peut-être, que comme dans la série imaginée par Gaiman et Romita en 2006, les Eternels ont souffert d'une amnésie collective, qui prendra fin durant la Phase IV du MCU.

Marvel peut se permettre de prendre quelques libertés scénaristiques, et vous pouvez vous attendre à ce que The Eternals s’avère un bon équilibre entre comédie et drame, similaire à celui de n'importe quel autre film du MCU.