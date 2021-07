macOS 12 Monterey : date de sortie, nouvelles fonctionnalités, macs et macbooks compatibles, version bêta

Apple a dévoilé macOS 12 Monterey, son nouveau système d'exploitation pour Macs et MacBooks lors de la conférence WWDC 2021, dédiée aux développeurs partenaires et qui s’est déroulée en juin dernier.

Comme toutes les versions antérieures de macOS, macOS 12 Monterey sera une mise à niveau gratuite pour les propriétaires de Macs et de MacBooks. Selon le PDG d'Apple, Tim Cook, elle sera déployée "cet automne", c'est-à-dire à tout moment entre fin septembre et décembre.

Des mises à jour bêta anticipées seront également diffusées afin que les utilisateurs puissent les tester et remonter les problèmes potentiels de l’OS. Les pré-versions pour les développeurs et pour le public sont déjà disponibles. Vous pouvez les télécharger après vous êtes inscrit au programme de logiciels bêta d’Apple. Vérifiez tout de même (ci-dessous) que votre ordinateur répond aux critères de compatibilité de macOS 12, avant d’installer ladite bêta.

La plupart des utilisateurs souhaiteront patienter jusqu'à la sortie de l’édition définitive de macOS 12 Monterey, car l’ensemble des bugs aura alors été identifié et corrigé par les premiers testeurs. Si l'on se fie aux précédentes versions de macOS, nous pensons que la version finale pourrait arriver vers septembre 2021.

macOS 12 Monterey en résumé

Configuration requise pour macOS 12 Monterey

La liste des Macs et MacBooks qui pourront exécuter macOS 12 Monterey a été annoncée, Apple promettant que "macOS Monterey prendra en charge la plus large gamme de Macs de l'histoire, notamment les derniers iMac, MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini, ainsi que les Macs Intel".

Voici les appareils qui pourront exécuter macOS 12 Monterey :

iMac fin 2015 et ultérieurs

iMac Pro 2017 et ultérieurs

MacBook Air début 2015 et ultérieurs

MacBook Pro début 2015 et ultérieurs

Mac Pro fin 2013 et ultérieurs

Mac mini fin 2014 et ultérieurs

MacBook début 2016 et ultérieurs

La prochaine version de macOS a été annoncée lors de la WWDC 2021. Une version anticipée pour développeurs de macOS Monterey a été déployée au début du mois de juin, tandis que la bêta publique n’est téléchargeable que depuis la fin du même mois.

Comme d'habitude, il s'agira d'une mise à jour gratuite pour tous ceux qui disposent d'un système compatible. Si vous n'êtes pas sûr que votre Mac ou MacBook soit compatible, consultez la configuration requise ci-dessus.

Quand la version finale macOS 12 Monterey sera-t-elle disponible au téléchargement ?

La mise à jour finale de macOS 12 Monterey devrait être disponible au téléchargement via le menu Préférences Système de votre Mac, ou vous pourrez la télécharger via l'application Mac App Store. Ce, dès sa sortie probable vers fin septembre ou octobre, à l'instar des versions précédentes de macOS.

Caractéristiques principales de macOS 12

Apple a révélé ce que nous pouvons attendre de macOS 12 en matière de nouvelles fonctionnalités. Selon la société, "macOS Monterey est livré avec de nouvelles façons pour les utilisateurs de se connecter, de naviguer et de travailler avec plus de fluidité sur les appareils Apple".

D'après ce que nous avons vu, il s'agit d'une mise à jour qui plaira certainement aux personnes qui possèdent différents appareils Apple, comme l'iPad et l'iPhone.

Contrôle universel

Cette fonction pratique vous permet d'utiliser une seule souris et un seul clavier et de passer du Mac à l'iPad. Vous pouvez également glisser et déposer des fichiers entre les iPad, MacBook, iMac et autres. Aucune configuration n'est nécessaire, il vous suffit de placer vos appareils l'un à côté de l'autre et de déplacer votre curseur entre eux. Cela pourrait s'avérer être l'une des nouvelles fonctionnalités les plus utiles de macOS 12 Monterey.

FaceTime

L'année qui vient de s'écouler a fait évoluer de manière drastique la façon dont nous travaillons et communiquons, et les appels vidéo sont désormais plus importants que jamais. C'est donc une bonne chose qu'Apple optimise les sessions FaceTime sous macOS 12 Monterey. Il s'agit notamment de la prise en charge de l'audio 3D (un grand thème de la keynote WWDC 2021).

Il y a aussi l'isolation vocale, qui utilise l'apprentissage automatique pour éliminer le bruit de fond et rendre les voix plus claires et plus faciles à comprendre. A l’inverse, la fonction Wide Spectrum amplifiera tous les sons ambiants (ainsi que les voix).

Les MacBooks et Macs utilisant la puce M1 d'Apple seront également en mesure de flouter les arrière-plans des utilisateurs grâce au moteur neuronal.

Ce qui est plus utile encore, c'est la future possibilité d'inviter n'importe qui à se connecter à un appel FaceTime, même les personnes disposant de machines Windows et Android, tout en bénéficiant malgré tout du cryptage de bout en bout.

Airplay

Vous pouvez désormais utiliser AirPlay sur un Mac, et utiliser votre Mac ou MacBook comme haut-parleur ou sortie vidéo.

Raccourcis

Les raccourcis font également leur apparition sur Mac. Ils vous permettent d'automatiser des tâches quotidiennes. Vous pouvez définir les vôtres ou utiliser des raccourcis prêts à l'emploi. Ils peuvent être déclenchés via Siri sans utiliser vos mains, et vous pouvez importer des flux de travail Automator.

Les raccourcis seront intégrés dans tout macOS 12 Monterey, notamment dans la barre de menu, le Finder et Spotlight.

Safari

Safari, le navigateur web d'Apple pour macOS, a été remanié sous macOS 12 Monterey. Les onglets sont désormais plus compacts, la barre d'outils est affinée et vous pouvez utiliser des groupes d'onglets.

Cela permet de sauvegarder et de regrouper les onglets pour un accès simplifié. Utile pour les personnes qui finissent par naviguer avec des tas d'onglets ouverts en même temps.

Vous pouvez nommer les groupes, et ils sont accessibles sur tous les appareils. Si vous effectuez une modification sur un Mac, les groupes sur l'iPad et l'iPhone seront également modifiés. Vous pouvez aussi utiliser un champ de recherche pour trouver certains sites web, et la barre d'onglets change de couleur en fonction du site Web sur lequel vous vous trouvez.

Notes

L'application Notes a été améliorée, ce qui facilite l'organisation des notes. La fonction Note Rapide vous permet de prendre des notes à partir de n'importe quelle application ou site web, et vous pouvez ajouter des liens à partir de Safari ou de Maps.

Plusieurs personnes peuvent travailler sur des notes, et elles peuvent ajouter leurs propres commentaires. Les modifications apportées par les utilisateurs peuvent être facilement retrouvées dans la nouvelle vue Activité, et des étiquettes peuvent être ajoutées afin de pouvoir les retrouver facilement par la suite.

Focus

La nouvelle fonctionnalité Focus semble être un puissant panneau "ne pas déranger" pour les Macs et MacBooks. En fonction de votre activité actuelle, les notifications peuvent être filtrées.

Vous pouvez définir votre statut pour que les autres personnes sachent que vous ne devez pas être interrompu, et si vous configurez Focus sur un appareil, il sera reproduit sur tous vos autres appareils Apple.

macOS 12 semble être une version destinée à corriger les bugs et à affiner le système d'exploitation, plutôt qu'une mise à jour en profondeur comme celle de Big Sur. Avec le passage à une puce complètement différente l'année dernière, il est logique que macOS soit à nouveau affiné pour être encore plus rapide sur les nouvelles puces maisons d’Apple.