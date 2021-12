Noël 2021 : attention à vos achats - vous vous apprêtez peut-être à faire le pire cadeau qui soit

Certains des achats que vous vous apprêtez à faire pour gâter vos proches à Noël pourraient s'avérer extrêmement intrusifs, selon une étude réalisée par la Fondation Mozilla. Chaque année, l’organisme à but non lucratif compile l’ensemble des produits et gadgets peu respectueux de votre vie privée, ou mal configurés pour assurer sa protection optimale.

Basé sur environ 1 000 heures de recherche sur les appareils connectés les plus populaires et sur les politiques de confidentialité qui leur sont associées, ce guide pratique, intitulé “Privacy not included” référence les gadgets les plus "effrayants" du marché.

En tête de la liste des produits à éviter en 2021 - d’après la Fondation Mozilla -, se trouvent les gammes d’enceintes ou d’écrans Amazon Echo et Facebook Portal, ainsi que les tapis de course NordicTrack Treadmill. Tous collecteraient une quantité importante de données utilisateurs répondant à différents critères.

Données personnelles : un présent lucratif

Plus précisément, la Fondation Mozilla note que les appareils connectés d'Amazon et de Facebook (qui activent tous deux l’assistant personnel Alexa) sont configurés pour enregistrer toutes les commandes vocales qu'ils réceptionnent. Avant de les relayer vers les serveurs de leurs fournisseurs respectifs. Ils collectent en outre une série de métadonnées qui peuvent être utilisées à des fins de publicité ciblée.

La marque NordicTrack, quant à elle, se réserve le droit de vendre les données de ses clients et de les contacter par SMS ou par téléphone - même si leur numéro figure sur une liste rouge. La société peut également recevoir des données sur lesdits utilisateurs de la part de divers tiers, tels que des courtiers en données et des agrégateurs.

Figurent également sur la liste *Privacy Not Included les produits Samsung, Huawei, DJI, Roku et bien d'autres géants tech.

Et les meilleurs élèves sont…

L'objectif du guide, selon la Fondation Mozilla, est de fournir aux consommateurs les informations nécessaires pour prendre des décisions d'achat éclairées. Mais aussi de faire pression sur les constructeurs pour qu'ils conçoivent des produits respectant la vie privée de leurs utilisateurs.

La Fondation estime que la charge de protéger la vie privée du grand public incombe depuis trop longtemps aux consommateurs eux-mêmes et qu'il est temps que les grandes firmes high-tech fassent preuve de transparence totale, quant aux données qu'elles collectent et à la manière dont elles sont utilisées.

"Les gadgets sont peut-être de plus en plus intelligents, mais ils sont aussi de plus en plus effrayants et sujets à des failles de sécurité ou à des fuites de données, même dans des entreprises de premier plan comme Microsoft, Amazon et Facebook", a déclaré Jen Caltrider, autrice principale du guide *Privacy Not Included.

"Nous avons également constaté que les consommateurs continuent à assumer une trop grande part de responsabilité dans la protection de leur propre vie privée et de leur sécurité. Les consommateurs sont invités à lire des documents compliqués éparpillés sur de multiples pages web pour obtenir un vague aperçu de l’usage de leurs données personnelles."

Un peu d’optimisme pour conclure. En plus de mettre en évidence les gadgets qui, selon elle, présentent le plus grand risque pour les consommateurs, Mozilla a de même publié une liste de 22 produits respectueux de votre vie privée. En tête des meilleurs élèves figurent la Garmin Venu 2, l’Apple Homepod Mini et les iRobot Roomba. Tous fabriqués par des entreprises affichant une solide expérience en matière de protection de la vie privée et qui ne vendent pas les données de leurs clients à des tiers.