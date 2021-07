Le préquel de Army of the Dead de Netflix a un teaser - mais ne vous attendez pas à voir des zombies.

Avant même la sortie de Army of the Dead de Zack Snyder, il était déjà prévu que le film d'action sur les zombies donne naissance à son propre univers cinématographique sur Netflix, en commençant par un préquel (Army of Thieves) et une série animée dérivée (Army of the Dead : Lost Vegas).

Une bande-annonce a été diffusée pour le premier film, qui voit le retour de Matthias Schweighöfer, qui jouait l'excentrique perceur de coffres-forts Ludwig Dieter dans le premier film.

En plus de jouer dans Army of Thieves, Schweighöfer sera également le réalisateur, Zack Snyder étant le producteur du film. Vous pouvez découvrir le premier teaser de Army of Thieves ci-dessous.

L'Armée des voleurs n'est pas un film de zombies - voici pourquoi

Bien que Army of Thieves se déroule dans le même univers cinématographique que Army of the Dead, les zombies ne seront pas très présents dans le préquel, et il y a une raison très plausible à cela.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce ci-dessus, Army of Thieves se déroule en Europe juste avant les événements de Army of the Dead, et à ce stade de la chronologie de l'histoire, l'épidémie de zombies vient tout juste de commencer et est toujours contenue dans la ville américaine de Las Vegas.

Bien entendu, Army of Thieves ne sera pas totalement différente du film de Zack Snyder, dans la mesure où il s'agira toujours d'un film de casse en équipe, avec Dieter chargé de percer un nouveau coffre-fort impénétrable.

Malgré l'absence d'action liée aux zombies, Army of Thieves a l'air d'être très amusant. Malheureusement, nous ne savons pas quand exactement le film arrivera sur Netflix, car la bande-annonce indique seulement qu'il est "à venir". Cela dit, nous nous attendons à ce que Army of Thieves arrive sur la plate-forme dans les prochains mois. Army of the Dead aura une suite, mais il faudra encore patienter.