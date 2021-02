Téléchargez automatiquement le contenu que vous aimez grâce à une nouvelle fonctionnalité Netflix

Netflix a lancé une nouvelle fonction qui téléchargera automatiquement les séries et les films recommandés sur votre appareil mobile en fonction de vos goûts, déterminés par votre historique de visionnage Netflix. C'est facultatif, bien sûr, mais cela semble valoir la peine de l'essayer.

Appelée Downloads for You, cette fonctionnalité est désormais disponible dans le monde entier sur Android (si les utilisateurs optent pour les téléchargements automatiques) et sera testée sur iOS dans les prochains mois.

Dans une déclaration annonçant ce lancement, Patrick Flemming, directeur de l'innovation produit chez Netflix, a déclaré que Downloads for You avait pour but de "faciliter encore plus la découverte et le visionnage de nouvelles séries et de nouveaux films par les membres".

"Que vous soyez un fan de comédie coincé sur un long trajet en voiture ou un amoureux des comédies romantiques sans Internet", a-t-il ajouté, "nous faisons le travail pour qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau qui vous attende pour vous divertir et vous ravir".

Lorsque vous utilisez l'application Netflix pour la première fois depuis sa mise à jour, vous pouvez l'activer ou la désactiver dans l'onglet Téléchargements. Les abonnés pourront alors choisir la quantité d'espace de stockage qu'ils souhaitent consacrer à la sauvegarde de ces téléchargements recommandés sur un appareil donné (1 Go, 3 Go ou 5 Go selon la plateforme de streaming). Plus vous accordez d'espace, plus Netflix téléchargera de recommandations pour vous.

(Image credit: Netflix)

Mais ne vous inquiétez pas : le contenu ne sera téléchargé que lorsque vous serez connecté à un réseau Wi-Fi et sera limité, par exemple, aux premiers épisodes d'une série télévisée (plutôt que d'ajouter immédiatement le tout à votre bibliothèque).

Une fois que vous aurez regardé les recommandations (ou décidé de ne pas les suivre), vous pourrez les supprimer de l'appareil afin de libérer de l'espace pour d'autres suggestions de contenu. En les regardant, en les supprimant ou en les ignorant, Netflix tirera les leçons de vos habitudes de visionnage dans le but d'améliorer les recommandations qu'il fait à l'avenir, tout comme il le fait avec la bibliothèque Netflix ordinaire.

Tout ce que vous pouvez actuellement télécharger pour le consulter hors ligne depuis Netflix sera pris en charge par la nouvelle fonctionnalité.

Pas tout à fait nouveau

Cette fonction est conçue comme une extension de l'option de téléchargement existante de Netflix, Smart Downloads, qui permet aux utilisateurs d'enregistrer du contenu pour le consulter hors ligne.

Lancé pour la première fois en 2018, Smart Downloads devait profiter aux utilisateurs de Netflix dans les pays émergents tout autant qu'aux voyageurs qui utilisent le service sur les vols et dans le métro.

Désormais, les utilisateurs de Netflix à travers le monde qui activent Downloads for You bénéficieront d'une bibliothèque de recommandations pré-téléchargées prête à être utilisée dès qu'Internet sera moins stable.