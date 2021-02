Army of the Dead de Netflix dévoile une bande-annonce explosive et sanglante

La première bande-annonce de Army of the Dead, le prochain film d'action-horreur de Zack Snyder, est sortie.

Snyder a posté la bande-annonce sur son compte Twitter officiel jeudi, et la vidéo d'une minute nous donne une bonne idée de l'action et du sang du prochain projet du réalisateur du Justice League pour Netflix.

Les images s'ouvrent sur un Las Vegas désolé et délabré avant de passer rapidement à la caméra au ralenti qui a fait la réputation des premières productions de Snyder, comme 300 et Sucker Punch. La menace des zombies ne tardera pas à être révélée et, à en juger par la bande-annonce, Dave Bautista et son joyeux groupe auront fort à faire avec les morts-vivants.

Découvrez la bande annonce ci-dessous :

What happens in Vegas, must stay in Vegas. #ArmyOfTheDead pic.twitter.com/hPnGbD6xLAFebruary 25, 2021 See more

Army of the Dead arrivera sur Netflix dans le monde entier le 21 mai.

Que nous dit également la bande annonce ?

Il n'y a pas beaucoup d'indices dans la vidéo de Army of the Dead. Pour l'instant, la seule chose dont nous soyons sûrs, c'est que Scott Ward (Bautista) dirige une bande de mercenaires au coeur de Las Vegas infestée de zombies pour tenter de réaliser le plus grand hold-up que le monde ait jamais connu.

La bande-annonce montre qu'il y aura une sorte de retour de flamme sur l'épidémie de zombies, comme en témoignent les employés du casino fuyant une horde de morts-vivants et les courses de chasseur sur une grande foule de zombies dans le centre ville. Comme on peut s'y attendre pour un film comme celui-ci, nous aurons aussi de nombreuses séquences d'action frénétiques, dont un parking de machines de casino où s'enfuit Bautista et compagnie, et au moins un hélicoptère de l'armée abattu de manière explosive.

Nous ne voyons pas bien tous les personnages de la bande-annonce, mais nous avons la confirmation des acteurs qui rejoindront Bautista pour la prochaine aventure de Snyder. Garret Dillahunt et Omari Hardwick, que nous voyons s'amuser un peu dans le teaser, joueront respectivement Martin et Vanderohe. Les autres membres clés de l'équipe de Bautista sont Ella Purnell dans le rôle de Kate Ward, Hiroyuki Sanada dans celui de Hunter Bly, et Ana de la Reguera dans celui de Cruz.