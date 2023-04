Le casque AR/VR d'Apple pourrait être équipé d'une batterie MagSafe

De nouvelles rumeurs concernant le casque AR/VR Reality Pro d'Apple suggèrent que l'entreprise pourrait adopter une approche inhabituelle en le dotant d'une batterie externe.

Ces informations proviennent d'une récente lettre d'information de Bloomberg (s'ouvre dans un nouvel onglet), rédigée par Mark Gurman, analyste réputé du secteur. Il affirme qu'Apple a fait ce choix dans le but de "réduire le poids et d'améliorer le confort". La batterie serait suffisamment petite pour tenir dans une poche et se connecterait au casque VR par un câble. Ce choix de conception va à l'encontre de la plupart des casques qui disposent généralement d'une batterie interne, comme l'Oculus Quest 2.

Gurman ajoute que le pack ressemble à la batterie MagSafe de l'iPhone. Cependant, il est plus grand, "de la taille d'un iPhone, mais plus épais". Il révèle aussi que le Reality Pro aura deux ports : un connecteur USB-C pour gérer les données et une entrée de chargeur propriétaire. Gurman précise que le câble de recharge qui dépasse du pack se connectera au port magnétiquement et que les futurs utilisateurs devront alors "le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller".

Un design encombrant

Voici le hic : le câble de recharge est intégré à la batterie et celle-ci ne durerait apparemment qu'environ deux heures. Vous ne pourrez pas la remplacer à chaud par une banque d'alimentation tierce avec une durée de vie plus longue, ce qui rend assez pénible un processus qui devrait être simple. Ce qui est étrange, c'est que le pack peut être chargé via l'USB-C et peut se connecter à un adaptateur d'alimentation pour MacBook Pro, selon la newsletter. Compte tenu de la courte durée de vie de la batterie, les futurs utilisateurs seront probablement contraints d'acheter des packs de batterie supplémentaires, ce que Gurman imagine être le cas. Il souligne également que la courte durée de vie de la batterie est très probablement une conséquence du fait que le Reality Pro est équipé d'une puce M2 et de deux écrans 4K.

La lettre d'information ne montre pas à quoi ressemble la batterie, mais Marcus Kane, un utilisateur de Twitter, s'est inspiré de la description de Gurman pour créer un rendu de ce à quoi l'appareil pourrait ressembler (s'ouvre dans un nouvel onglet). Il a pris quelques libertés créatives, car son rendu semble plus fin et plus grand que la batterie MagSafe. Marcus Kane suppose que "deux batteries seront suffisantes pour une utilisation illimitée [car] vous pourrez en charger une pendant que vous utilisez l'autre".

Une technologie coûteuse

Il est amusant de constater que les commentaires de Kane évoquent l'autre problème majeur de la rumeur sur le casque d'Apple : son prix. Les rumeurs suggèrent que le Reality Pro devrait coûter environ 3 000 dollars (aïe !). Si l'on ajoute à cela le fait que les clients pourraient avoir besoin de batteries supplémentaires, on se retrouve avec un gadget très cher. Les gens se plaignent déjà que le casque PSVR 2 est plus cher que la console PS5, et c'est environ un sixième de ce que le casque d'Apple devrait coûter !

La société devrait tenir sa conférence WWDC 2023 du 5 au 9 juin. Espérons que nous en saurons plus sur le casque VR à cette occasion. Un autre analyste réputé d'Apple, Ming-Chi Kuo, a affirmé fin mars que des retards de production "ont créé une incertitude autour de l'appareil", même s'il était censé faire son apparition lors du grand événement.