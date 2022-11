La nouvelle interface de Gmail est là pour de bon !

La refonte de Gmail par Google, qui a été mise à l'essai au début de l'année 2022, va désormais devenir l'interface par défaut pour tous les utilisateurs.

La société a annoncé (s'ouvre dans un nouvel onglet) que la mise à jour visuelle de son service de messagerie "devient l'expérience standard" à partir de novembre, après plusieurs mois d'ouverture de l'opt-in.

Google précise qu'il n'y aura "aucune option" permettant de revenir à l'affichage classique, les utilisateurs devant désormais se contenter de l'interface rafraîchie qui intègre les fonctions Chat, Spaces et Meet, ainsi qu'une refonte visuelle plus générale.

Gmail 2022 - mise à jour

Alors que de nombreuses entreprises se tournent vers Google Workspace pour leurs outils de productivité, la pléthore de canaux de communication peut être quelque peu écrasante.

Avec cette mise à jour, la société espère permettre à ses utilisateurs de passer plus facilement de l'envoi de courriels à des messages plus personnels par le biais de son Chat et de ses Espaces, ainsi que de se contacter grâce aux appels de vidéoconférence de Meet.

Pour beaucoup, cette mise à jour n'a rien d'exceptionnel, car les utilisateurs pourront toujours naviguer vers les pages web distinctes de Chat et Meet pour obtenir des vues plus détaillées des services respectifs. Cette intégration plus poussée pourrait toutefois être un signe des changements à venir, et potentiellement une plateforme unique et plus complète pour tous les canaux de communication.

Pour l'instant, et comme dans les versions précédentes de l'application Web Gmail, la barre latérale droite comporte toujours des raccourcis vers d'autres services Google tels que l'Agenda, les Tâches et Keep.

Les domaines à lancement rapide ont déjà commencé à voir les effets, tandis que les domaines à lancement planifié devront attendre encore deux semaines.

D'autres mises à jour récentes de Gmail ont mis l'accent sur l'amélioration des résultats de recherche, l'apprentissage automatique permettant de faire apparaître des informations et des contacts plus pertinents.