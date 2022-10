Quel est le meilleur logiciel de visioconférence en 2022 ?

Les meilleurs logiciels et applications de visioconférence permettent de se connecter en ligne avec ses amis, sa famille et ses collègues de travail de manière simple et rapide.

Grâce à la généralisation des services cloud, la visioconférence est devenue accessible et abordable. C'est un réel atout dans un monde post-pandémique dans lequel le télétravail poursuit son essor.



Les meilleurs logiciels de visioconférence permettent à de nombreuses entreprises de poursuivre leurs activités, tout en laissant chaque employé décider de son lieu de travail. Un gain réel alors que le coût de l'essence mais aussi de l'énergie met à mal le budget des premières comme celui des seconds.

Mieux encore : les mêmes logiciels et applications de visioconférence sont également exploitables avec vos proches, dans la sphère privée. Avec une réelle dissociation entre les contacts pro et les contacts perso.

Nous avons donc répertorié les meilleures d'entre elles, payantes ou gratuites, pour que vous puissiez choisir celle qui vous correspond le mieux. En termes d'usages et de coût.

1. RemotePC Meeting Une véritable salle de réunion virtuelle

RemotePC Meeting s'appuie sur un certain nombre de fonctions collaboratives pour faciliter vos rendez-vous visio. Pour commencer, vous pouvez créer une salle de réunion instantanément et la partager avec vos collègues ou employés via un lien cliquable. L'extension Chrome facilite encore le partage des liens de réunion, et le programme peut être intégré aux calendriers Google, Outlook ou Yahoo.

En outre, les réunions peuvent être jointes en utilisant la VoIP - ce qui vous garantit des communications stables, y compris si le débit Internet d'un participant est limité. Il n'y a pas de limite maximale au nombre de collaborateurs que vous pouvez ajouter à une visioconférence. Et vous pouvez profiter de multiples outils intégrés, comme des chats individuels ou de groupe.

Vous pouvez de même partager votre écran pour partager vos présentations. Toutes les sessions peuvent être enregistrées et sauvegardées sous forme de fichiers vidéo ou audio pour référence ultérieure, et il y a même un tableau blanc collaboratif qui vous permet d'avancer collectivement sur un projet.

En fin de compte, RemotePC Meeting fournit des outils de visioconférence puissants, soutenus par une série de fonctions intéressantes et une interface facile à utiliser. La seule critique est son trop grand nombre de formules mises à disposition, mais ce n'est pas un gros reproche et RemotePC reste une option viable, surtout pour ceux qui ont besoin d'une plateforme collaborative avec accès à distance.

Lire notre test complet (en anglais) : RemotePC Meeting

2. GoToMeeting Rejoignez une réunion n'importe où, n'importe quand

GoToMeeting est le service de visioconférence autonome fourni par LogMeIn. Comme prévu, il propose des conférences audio et vidéo, ainsi que le partage d'écran.

L'une des caractéristiques qui distinguent GoToMeetings est sa convivialité sur le plan mobile : vous pouvez configurer et lancer une conférence depuis votre smartphone, ce que certains logiciels plus populaires ont du mal à garantir. Il existe également des paramètres permettant d'optimiser la qualité des appels et des images, ainsi que des invitations à rejoindre les réunions et les chats en un seul clic.

Les applications mobiles sont fournies séparément pour Android et iOS, et toutes deux ont fait l'objet de nombreuses critiques positives.

En termes de prix, presque toutes les fonctionnalités standard sont disponibles avec le niveau d'abonnement le plus basique. Elle offre un seuil de 150 participants, ce qui suffit amplement à la plupart des entreprises. Si besoin, les formules suivantes vous invitent à accueillir jusqu'à 3000 contributeurs.

Lire notre test complet (en anglais) : GoToMeeting

3. RingCentral MVP Profitez de plusieurs messageries populaires dans une seule et même plateforme

RingCentral MVP offre une gamme complète de fonctions collaboratives, quel que soit l'abonnement choisi. Celle-ci comprend, entre autres, la planification et l'enregistrement des appels vidéo, le partage et l'annotation d'écrans, ainsi que des fonctionnalités de chat intégrées.

Cependant, la plus grande force de RingCentral est sans aucun doute l'intégration de Slack, Google Workspace et Microsoft 365. Cela signifie que les utilisateurs peuvent programmer et commencer des appels directement à partir de ces plateformes tierces. Les utilisateurs peuvent de même importer leur calendrier et visualiser facilement leur programme de la journée.

Le tableau de bord analytique de RingCentral est un autre bon point qui permet aux administrateurs de surveiller l'utilisation du service et d'identifier les problèmes de performances de chaque ordinateur lié.

Dans l'ensemble, RingCentral MVP est une solution performante qui offre un logiciel de vidéoconférence de haute qualité pour les entreprises. Il est doté de nombreuses fonctionnalités, offre un degré élevé de contrôle par l'administrateur et est optimisé pour fonctionner sur les navigateurs Web - ce qui minimise le besoin d'applications et de logiciels supplémentaires.

Lire notre test complet (en anglais) : RingCentral Video

4. Microsoft Teams La salle de réunion idéale pour les clients Microsoft les plus fidèles

Au sein d'une seule application, Microsoft Teams permet aux utilisateurs de programmer des réunions vidéo ou audio avec une seule personne ou une équipe. Les administrateurs peuvent également organiser des webinaires et des réunions de grande envergure comptant jusqu'à 10 000 participants.

L'intégration complète avec Microsoft 365 signifie que les appels peuvent être facilement programmés et les invitations partagées au sein de l'organisation. Tandis que les invités externes peuvent se joindre à la réunion à partir de leur navigateur web sans télécharger l'application.

Microsoft Teams délivre également toute la gamme de fonctionnalités attendues sur un logiciel de visioconférence de premier plan,. Notamment le partage d'écran et l'enregistrement des appels, les sous-titres en direct, les flous en arrière-plan et les salons de discussion. L'intégration sur Microsoft 365 fait de la plateforme le leader de la visioconférence.

Teams est complété par des options matérielles qui permettent aux utilisateurs de se joindre aux appels depuis presque n'importe où. Lorsque vous travaillez seul ou en déplacement, les appareils mobiles, les ordinateurs de bureau et les casques de conférence Bluetooth peuvent alimenter la communication.

Globalement, Microsoft Teams est idéal pour les entreprises qui utilisent déjà Microsoft 365 ou qui cherchent à réinventer les espaces de travail numériques de communication et de collaboration.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Teams

5. Google Meet Le service de visioconférence indispensable si vous évoluez sous Google Workspace

Google Meet, anciennement Google Hangouts Meet, fait partie de la plateforme bureautique Google Workspace (anciennement connue sous le nom de G Suite). Ayant bénéficié d'un récent changement de marque, Google Meet vise à fournir un service de conférence de première classe.

Développé spécifiquement pour les besoins des entreprises, il peut répondre aux besoins d'un grand nombre d'utilisateurs à la fois, et utilise également une participation intelligente et une interface rapide pour réduire le besoin d'attendre.

Version améliorée du service standard Google Hangouts, Google Meet vise à faciliter la collaboration avec les clients externes. Pour ce faire, il propose d'abord une application Web, ce qui signifie qu'il n'y a aucun logiciel à télécharger. Deuxièmement, il fournit également un numéro d'appel dédié, ce qui signifie non seulement que les employés en déplacement peuvent participer, mais aussi que la qualité de la ligne est maintenue et qu'il n'y a pas de perte de signal.

Outre les applications dédiées disponibles pour les utilisateurs mobiles dans l'AppStore d'Apple et la boutique Google Play pour Android, Google Meet peut également fonctionner avec le matériel de conférence existant. Il suffit qu'il respecte les normes SIP et H.323 pour les utilisateurs de Skype for Business. Cela s'applique également à Cisco, Lifesize et Polycomm en particulier, et en utilisant Pexip Infinity, il est possible de participer à des réunions Hangouts.

Un autre avantage clé est que, grâce à la plate-forme Google Workspace, il est facile d'utiliser les données d'autres applications, notamment Google Agenda, non seulement pour planifier les réunions, mais aussi pour configurer les informations relatives aux événements lorsque les utilisateurs se connectent.

L'autre grand avantage est que Hangouts lui-même ne s'accompagne pas des coûts mensuels élevés que d'autres fournisseurs pourraient facturer.

En fin de compte, Google Meet est une plateforme de conférence professionnelle sérieuse qui ne nécessite pas d'investissement initial important en matériel, ce qui la rend particulièrement accessible aux entreprises de toute taille.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Meet

6. Zoom Une formule gratuite qui vous apporte l'essentiel

Zoom propose une solution de visioconférence et de messagerie sur ordinateurs de bureau et appareils mobiles. Elle se veut très rapide et facile à mettre en place, délivrant un large éventail de fonctionnalités évolutives.

Non seulement elle fournit de l'audio et de la vidéo HD, mais elle peut prendre en charge jusqu'à 1 000 participants en même temps et jusqu'à 49 vidéos sur un seul écran, bien que des rassemblements aussi importants soient probablement mieux adaptés à des moniteurs à grand écran.

Les réunions peuvent être sauvegardées localement ou dans le cloud, avec des transcriptions dont le texte est interrogeable. En outre, la collaboration est intégrée, les participants pouvant partager leurs écrans et travailler ensemble pour fournir leurs propres notes si nécessaire.

En outre, une fonction de chat en équipe permet le partage de fichiers, un historique consultable et une archive de dix ans. Les réunions peuvent également être transformées en appels individuels. La sécurité est intégrée, avec un chiffrement TLS 256 bits pour les réunions et les fichiers partagés, et la programmation automatique peut être effectuée à partir de Gmail, Outlook et iCal.

Mieux encore, un niveau gratuit riche en fonctionnalités est disponible. Il permet d'accueillir jusqu'à 100 personnes pendant 40 minutes, mais inclut des outils supplémentaires pour l'administration et la gestion des équipes et pour une utilisation plus dédiée aux entreprises.

Lire notre test complet (en anglais) : Zoom

ClickMeeting regorge de fonctionnalités pour les organisateurs de webinaires. Pour commencer, le logiciel comprend à peu près tous les outils dont vous pouvez avoir besoin pendant une présentation. Vous pouvez partager votre écran, lire des diaporamas et des vidéos, et même laisser les participants prendre le contrôle de votre souris pour explorer un écran interactif. Mieux encore, ClickMeeting prend en charge les sessions de questions-réponses et les sondages en direct, de sorte que vous pouvez faire participer votre public et recueillir des données précieuses sur les participants.

Ce qui est vraiment intéressant avec ClickMeeting pour les entreprises axées sur les données, c'est la façon dont le logiciel s'intègre aux outils d'analyse et de marketing. Vous pouvez intégrer un pixel Facebook sur la page de renvoi de votre webinaire ou connecter cette page à Google Analytics. La page de votre webinaire est également entièrement personnalisable, ce qui vous permet de mettre en valeur votre marque.

ClickMeeting propose même des intégrations avec un certain nombre d'applications professionnelles populaires. Vous pouvez relier votre Dropbox pour que les enregistrements de vos webinaires soient automatiquement stockés dans le cloud, ou utiliser Zapier pour vous intégrer à une plateforme de marketing par e-mail ou à un logiciel de CRM.

ClickMeeting a de quoi séduire si votre entreprise s'appuie sur les webinaires pour recueillir des prospects ou rester en contact avec ses employés. Ce logiciel de vidéoconférence dispose d'un certain nombre d'outils pour maintenir l'intérêt du public pendant les réunions, ainsi que des suivis automatisés pour que vous puissiez tirer parti d'un webinaire réussi. Les intégrations sont également un atout majeur pour la productivité. Pour tout ce que ce logiciel offre, le prix est également assez raisonnable.

Lire notre test complet (en anglais) : ClickMeeting

8. U Meeting Choisissez le pack pro qui vous ressemble

CyberLink est une société taïwanaise de logiciels multimédia. Elle a été fondée en 1996. U Meeting est la solution de visioconférence de l'entreprise.

CyberLink U Meeting propose quatre plans tarifaires, dont le prix dépend du nombre de participants et d'hôtes requis. Chaque plan comprend également un nombre croissant de fonctionnalités, jusqu'à l'édition Enterprise qui offre une analyse des réunions, une assistance clientèle de qualité et un chiffrement de bout en bout. Les utilisateurs doivent contacter le service commercial pour obtenir un devis.

"PerfectCam" est une fonction très aléatoire. Les utilisateurs peuvent ajouter du maquillage généré par ordinateur à leur visage, la société promettant de "créer un look vraiment professionnel".

U Meeting est entièrement basé en ligne. Cela peut rebuter certains utilisateurs, mais cela peut être un avantage car vous n'aurez pas besoin de télécharger de logiciel supplémentaire pour utiliser U Meeting. Il n'offre pas non plus d'enregistrement vidéo ni la possibilité de participer à des réunions par le biais de systèmes VoIP.

Lire notre test complet (en anglais) : CyberLink U Meeting

9. BigBlueButton Le meilleur service pour diriger et suivre des formations à distance

BigBlueButton est doté de fonctionnalités parfaites pour les webinaires d'apprentissage en ligne. Pendant les sessions, vous pouvez partager de l'audio, de la vidéo, des présentations et votre bureau tout en collaborant avec les étudiants à l'aide d'un tableau blanc, de notes partagées, de sondages et d'un chat.

Là où BigBlueButton va plus loin que les logiciels de visioconférence traditionnels, c'est dans ses fonctionnalités utiles à une classe virtuelle. Par exemple, vous disposez d'un tableau blanc multi-utilisateurs et vous pouvez placer les étudiants dans des salles de réunion pour qu'ils travaillent ensemble sur des problèmes.

BigBlueButton est sans doute la meilleure solution logicielle de vidéoconférence open source pour l'apprentissage en ligne. Comparé à la plupart des solutions de visioconférence, il est difficile à mettre en place, mais il est gratuit et possède toutes les fonctionnalités des logiciels de visioconférence commerciaux coûteux pour l'apprentissage en ligne, et ses performances sont excellentes.

Lire notre test complet (en anglais) : BigBlueButton

10. Zoho Meeting Webinaires et réunions vidéos intuitifs

Zoho Meeting l'emporte sur ses concurrents en termes de prix et de facilité d'utilisation. Toutefois, cette plateforme présente quelques inconvénients, comme l'absence d'intégrations avancées avec des outils de productivité tiers.

Bien que Zoho Meeting ne dispose pas de certaines des fonctionnalités plus sophistiquées disponibles sur les services concurrents, il vaut la peine de s'y intéresser pour tous ceux qui souhaitent disposer d'une solide fonctionnalité de partage d'écran ou organiser des réunions vidéo programmées.

Même si cette plate-forme de réunion vidéo n'offre pas certaines fonctions courantes, comme les tableaux blancs partagés et les intégrations avancées avec des services tiers, sa simplicité est également un avantage, car aucun paramètre complexe ne doit être réglé avant de lancer votre premier appel.

Le caractère abordable est également un atout majeur pour les clients de Zoho Meeting, surtout lorsqu'il s'agit de couvrir jusqu'à 100 participants. Pour les webinaires et les conférences en ligne, Zoho Meeting est une bonne option.

Lire notre test complet (en anglais) : Zoho Meeting

11. BlueJeans Meetings Sortez des sentiers battus avec cette plateforme futuriste

BlueJeans a été fondée en 2009 et a son siège en Californie. L'entreprise fournit une plateforme de vidéoconférence interopérable basée sur le cloud.

BlueJeans n'a pas de version gratuite mais propose un essai gratuit de 30 jours. Il existe trois niveaux de prix, à commencer par un maximum de 50 participants qui peuvent se connecter à partir de n'importe quel ordinateur, appareil iOS ou Android, et toutes les réunions comprennent des numéros d'appel. Les plans supplémentaires incluent des heures d'enregistrement supplémentaires, un système de salles et un support de calendrier.

BlueJeans fournit gratuitement l'audio par téléphone dans plus de 40 pays et prend en charge la voix Dolby. Cela pourrait convenir aux utilisateurs qui sont plus préoccupés par la qualité de la vidéo que par le nombre de fonctionnalités incluses dans la plate-forme.

BlueJeans semble avoir moins de fonctionnalités que certains de ses concurrents les plus proches, mais cela est négligé en raison de la qualité de leur système et du fait que les utilisateurs peuvent utiliser l'essai gratuit de 30 jours pour voir s'il répond à leurs besoins.

Lire notre test complet (en anglais) : BlueJeans

12. Lifesize Donnez vie à vos réunions à distance

Lifesize fournit des terminaux de visioconférence haute définition, des téléphones de salle de conférence à écran tactile et une plateforme de collaboration vidéo basée sur le cloud.

Lifesize propose trois niveaux de prix. Il n'y avait pas de niveau gratuit, mais cela a changé avec Lifesize Go, une version entièrement gratuite du service Lifesize, basée sur un navigateur, qui permet aux utilisateurs d'organiser un nombre illimité d'appels vidéo (plus le partage d'écran sur le bureau) avec un maximum de 8 participants, sans limite de durée de réunion et sans téléchargement d'application.

Lifesize Standard est conçu pour les petites équipes et offre un nombre illimité de réunions, ainsi que la prise en charge de l'authentification unique (SSO), la prise en charge des réunions personnelles, ainsi que le chat et l'assistance en solo. Lifesize Plus s'adresse aux petites et moyennes entreprises et offre davantage de fonctionnalités, notamment des intégrations Microsoft, des informations sur les réunions en temps réel et une assistance par téléphone et par e-mail. Une version Enterprise personnalisée est disponible pour les besoins plus spécifiques des entreprises.

En dehors de la version gratuite, les prix de Lifesize peuvent sembler un peu élevés par rapport aux autres solutions de visioconférence. Cela est largement compensé par l'inclusion de son propre matériel dans le mélange. Les utilisateurs reçoivent de nombreux appareils dans chaque plan, ce qui leur permet de ne pas avoir à dépendre de leurs propres systèmes de caméra intégrés. Lifesize prend également en charge la visioconférence 4k.

Lire notre test complet (en anglais) : Lifesize

Quel logiciel de visioconférence gratuit privilégier ?

Les offres grand public telles que Facetime d'Apple, WhatsApp Video et Zoom ont fait des applications de visioconférence une partie normalisée du processus de communication, notamment en tant que meilleures alternatives à Skype. Il est essentiel de disposer d'un outil accessible et abordable. Voici donc notre tour d'horizon des meilleures applications visio gratuites du moment.

1. Skype L'application visio de Microsoft propose un généreux volet gratuit

Skype est un nom connu de tous, ce qui ne manquera pas d'attirer l'attention de nombreuses personnes. Si l'outil de chat vidéo de Microsoft est souvent considéré comme un simple moyen de rester en contact avec ses amis et sa famille, l'application multiplateforme prend également en charge les appels vidéo de groupe, jusqu'à 50 personnes.

Skype peut également être utilisé dans un navigateur, ce qui est idéal pour discuter avec des personnes qui n'ont pas installé l'application : il suffit de les inviter à participer à l'aide de leur adresse e-mail.

Comme vous pouvez l'espérer, il existe une option de partage d'écran et, pour vous permettre de vous concentrer sur votre interlocuteur, vous avez la possibilité de flouter automatiquement les arrière-plans. Parmi les autres fonctions pratiques, citons le sous-titrage en direct des conversations et la possibilité d'enregistrer les discussions.

Si vous avez besoin d'organiser des réunions vidéo impliquant un plus grand nombre de personnes, Skype pour les entreprises est une mise à niveau payante. Pour un faible coût mensuel par utilisateur, vous bénéficiez de la prise en charge des discussions avec jusqu'à 250 participants, de l'intégration d'Office et d'options de sécurité renforcées.

Lire notre test complet (en anglais) : Skype

2. 8x8 Meet Un support complet même dans sa version gratuite

Pour un logiciel gratuit, 8x8 Meet dispose d'un éventail impressionnant de fonctionnalités. Celle vers laquelle la plupart des utilisateurs se tourneront immédiatement est l'intégration de l'application calendrier. 8x8 dispose d'extensions de navigateur personnalisées pour Chrome et Firefox et de plugins pour Google Calendar et Office 365, que vous pouvez utiliser pour programmer rapidement des réunions et inviter des participants.

Au cours des réunions, vous pouvez facilement partager votre écran, discuter avec les autres participants ou lever la main pour signaler que vous avez une question ou que vous souhaitez prendre la parole. Vous pouvez également enregistrer n'importe quelle réunion ou créer un flux en direct, même sans abonnement payant. La seule fonctionnalité avancée qui manque à 8x8 Meet est une fonction de sondage en cours de réunion, bien que nous n'ayons pas vu cette fonctionnalité gratuite dans un logiciel de visioconférence.

Ce qui est particulièrement bien avec 8x8 Meet, c'est que vous ne perdez pas de fonctionnalités clés avec un plan gratuit, puisque la mise à niveau sert principalement à débloquer la conversion de la parole en texte pour la transcription. La seule petite critique concerne le manque de détails sur la sécurité de la plateforme.

Lire notre test complet (en anglais) : 8x8 Video Meetings

3. Webex Des fonctions vidéo haut de gamme qui ne vous ruineront pas

Avec un nom tel que Cisco derrière lui, les attentes à l'égard de Webex sont naturellement élevées - et il ne déçoit pas. Bien que plusieurs formules soient disponibles pour Webex, la version gratuite devrait convenir dans la plupart des cas. Elle vous permet d'organiser des réunions vidéo HD avec jusqu'à 100 participants, et de profiter d'options telles que le partage d'écran et les salons de discussion privés.

Lorsque vous créez un compte, une URL personnelle vous est attribuée, que vous pouvez utiliser pour gérer toutes vos réunions, programmer des visioconférences et accéder aux enregistrements que vous avez réalisés.

Lorsqu'il s'agit d'organiser une réunion vidéo, vous avez le choix entre utiliser l'application Webex ou vous en tenir au site web, bien que l'on puisse dire que les applications de bureau offrent une expérience plus fluide. Des applications mobiles sont également disponibles.

La sécurité est assurée par le chiffrage TLS 1.2 et AES 256 bits et, grâce au savoir-faire de Cisco en matière de réseaux, les performances sont impressionnantes.

Lire notre test complet (en anglais) : Cisco Webex

4. FreeConference Un outil appréciable si vous enchaînez les réunions internationales en petit comité

FreeConference simplifie les choses pour les utilisateurs en ne nécessitant l'installation d'aucun logiciel. Des applications mobiles sont disponibles, mais il est possible de prendre part à une session de vidéoconférence à partir de n'importe quel appareil équipé d'un navigateur Web. Vous pouvez participer à des chats texte ou vidéo, et utiliser des fonctions telles que le partage d'écran et de fichiers - mais FreeConference n'est pas sans limites.

Le nombre maximum de participants à une conférence est de cinq, ce qui exclut cet outil pour de nombreuses petites entreprises qui souhaitent régulièrement organiser des réunions pour un plus grand nombre de personnes.

Un certain nombre de numéros d'appel internationaux sont disponibles pour les conférences téléphoniques, et vous avez la possibilité d'enregistrer les appels si vous le souhaitez. La configuration, la gestion et la programmation des réunions sont très simples avec FreeConference - y compris à partir d'Outlook - et il y a quelques touches agréables comme la possibilité de mettre en place des réunions récurrentes. Il est dommage que des fonctions telles que la sécurité avancée, l'enregistrement vidéo et les transcriptions ne fassent partie que des packs premium, mais la version gratuite reste assez puissante.

Lire notre test complet (en anglais) : Freeconference.com

Rene Buhay, vice-président des ventes et du marketing chez le fabricant de technologies éducatives AVer Europe, donne des conseils pour choisir la bonne caméra ou webcam de visioconférence.

Avec une multitude d'options de caméras sur le marché de la visioconférence, il peut être difficile d'identifier ce qui convient le mieux à vos besoins et qui n'est pas simplement le dernier modèle ou le modèle récemment lancé. La plupart d'entre nous travaillent actuellement à domicile et les pratiques de travail vont évoluer à l'avenir. Si, fondamentalement, toutes les solutions de conférence devront être adaptables, la qualité, les possibilités de collaboration et les exigences opérationnelles de la solution de conférence doivent être prises en compte pour garantir que l'achat est un investissement rentable et solide.

1. Réfléchissez à la solution la mieux adaptée à votre espace

Nous avons tous participé à des réunions où la technologie nous a laissé tomber, et c'est souvent parce que la technologie n'est pas adaptée à l'espace de réunion ou à la tâche à accomplir. Il se peut que le microphone ne soit pas assez puissant pour capter les voix des personnes présentes dans la salle, que la caméra ne soit pas adaptée au champ de vision de tous les participants ou que la technologie soit tout simplement trop encombrante.

Que votre espace de réunion soit un bureau à domicile, une salle de réunion, un grand espace de réunion ou une salle de conférence, vous devez évaluer les caractéristiques des différents systèmes de conférence. Une solution USB tout-en-un est idéale pour un petit espace de réunion, par exemple, et ne nécessitera pas nécessairement des fonctionnalités telles qu'une fonction panoramique/inclinaison/zoom ou un zoom puissant.

2. Optez pour des solutions certifiées

À la suite de l'augmentation spectaculaire du nombre de personnes travaillant à domicile et des signes indiquant que le travail à distance est de plus en plus répandu dans les pratiques de travail, il est essentiel que votre caméra soit optimisée pour fonctionner avec les plateformes que vous utilisez pour communiquer avec votre équipe.

Explorez les caméras certifiées par Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts et Skype for Business. Non seulement cet aval de Zoom, Google ou Microsoft suffit à donner confiance au fabricant, mais il garantit également que votre expérience de vidéoconférence et celle de votre équipe sont transparentes et efficaces lorsque vous utilisez ces plateformes.

3. Pensez long terme

Quelle que soit la taille de votre espace ou le budget alloué à la technologie pour l'équiper, l'idéal est de trouver une solution prête à répondre à toute une série de scénarios que vous pouvez rencontrer. Les solutions prêtes à l'emploi sont idéales à cet égard, car elles offrent une installation minimale et une flexibilité optimale, ce qui vous permet de travailler où vous le souhaitez tout en bénéficiant de la même expérience de visioconférence.

En cette année sans précédent pour les entreprises, les prévisions peuvent être difficiles à établir ; en investissant dans la solution de visioconférence adaptée à vos besoins, vous récolterez des avantages opérationnels et de communication pour les années à venir.

Comment testons-nous les meilleurs logiciels de vidéoconférence ? Pour tester le meilleur logiciel de visioconférence, nous avons recherché une série d'options populaires et pris les recommandations de personnes que nous connaissons et qui utilisent régulièrement des logiciels de visioconférence. Nous avons ensuite essayé chaque plate-forme pour voir si elle était conviviale et pour déterminer la gamme d'outils et d'options de webinaires avancés disponibles. Le prix a également été pris en compte lors de l'établissement de notre liste des meilleures solutions.