Google veut faire de Gmail la messagerie n°1 des entreprises - voici comment

Malgré le succès et l'adoption croissante des applications de messagerie instantanée par les salariés, la plupart des entreprises continuent à utiliser l’envoi de courriers électroniques pour communiquer en interne et avec leurs clients. Cependant, tous les utilisateurs de Gmail ne souhaitent pas utiliser le client de messagerie de Google sur leur lieu de travail, lui préférant Microsoft Outlook ou Apple Mail, plus souples en termes de mobilité.

Pour cette raison, le grand G des GAFA vient d’ajouter la possibilité pour les administrateurs de Google Workspace d'activer Gmail IMAP et Gmail POP séparément et de permettre l'accès via IMAP sur n’importe quelle console d'administration.

IMAP et POP sont deux protocoles de courrier électronique entrant. Avec POP, un courrier électronique est téléchargé depuis un serveur de messagerie vers un appareil, puis supprimé du serveur, tandis qu'IMAP stocke les messages électroniques de manière permanente sur un serveur afin qu'ils puissent être synchronisés entre plusieurs appareils.

Plus de souplesse dans l’utilisation de sa boîte Gmail

En plus de permettre aux clients de messagerie de se synchroniser via IMAP et/ou POP, Google met à disposition une nouvelle option Gmail permettant de spécifier une liste d'identifiants OAuth, soit des clients IMAP approuvés que les employés d'une entreprise peuvent utiliser après autorisation de l’administrateur.

Dès lors, l’utilisateur peut ouvrir son application de messagerie par défaut depuis ses appareils mobiles, aussi bien que sur son ordinateur de bureau. Ce, en toute sécurité. Par défaut, tous les clients IMAP seront autorisés à moins que cette fonction ne soit explicitement désactivée, et seuls les clients IMAP qui prennent en charge OAuth peuvent être limités.

Pour commencer, les administrateurs Workspace peuvent activer cette fonctionnalité au niveau du domaine ou de l'unité organisationnelle (OU). La possibilité d'activer Gmail IMAP et POP séparément est disponible pour tous les clients Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus, ainsi que pour les clients G Suite Basic, Business, Nonprofits, Education et Enterprise for Education. Toutefois, il n'est pas disponible pour les clients de Google Workspace Essentials.