Fortnite invite les personnages de The Mandalorian sur sa dernière saison

Si vous pensiez que Fortnite n’oserait plus surfer sur la vague Star Wars depuis la promotion de L’Ascension de Skywalker en 2019, vous vous mettez le sabre laser dans l’œil. La saison 5 du Chapitre 2 intègre en fait les héros de The Mandalorian - qui deviennent également ceux de Point Zéro, la nouvelle aventure du Battle Royale.

Lorsque l’Agent Jones découvre une réalité parallèle qui menace l’existence de l’île, il décide de recruter les plus grands chasseurs interdimensionnels pour mettre un terme à ce « Point Zéro ». Parmi les mercenaires engagés, il y a bien évidemment Din Djarin alias Le Mandalorien. Et surtout son adorable acolyte : Baby Yoda.

En plus des têtes d’affiches de la série Disney Plus, Epic Games a introduit plusieurs protagonistes passionnants (comme Kratos s’échappant de la franchise God of War). Ceux-ci évoluent dans des lieux inédits, à l’instar d’un désert rose et d’une jungle tropicale. L’arsenal est de même à l’honneur, avec l’ajout des fusils Dragon's Breath et Amban - celui du Mandalorien - plus le revolver Nighthawk.

D’autres chasseurs légendaires devraient apparaître tout au long de la saison qui a démarré le 2 décembre. L’éditeur déclare que « les chasseurs de The Mandalorian sont les premiers à débarquer sur l’île, l’Agent Jones poursuivra ses recrutements à l'extérieur de The Loop. Restez attentifs ».

En attendant, il est toujours possible de récupérer le skin de The Mandalorian dans Fortnite (et donc de l’incarner). Il suffit de vous rendre sur le site d'Epic Games puis d’acheter le Fortnite Battle Pass, valable jusqu'au 15 mars 2021.