Star Wars : tous les nouveaux films et séries à venir sur Disney Plus

Si Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker a marqué la fin polarisante de la saga sur grand écran, nous avons, depuis son rachat par Disney en 2012, l’intime conviction que la franchise ne se terminera jamais. En fait, alors même que l’Episode IX clôturait la trilogie moderne de J.J. Abrams par une confrontation décevante entre Palpatine et Rey, de nouvelles pierres s’ajoutaient à l’édifice en parallèle. Où ça ? Sur Disney Plus.

The Mandalorian, par exemple, nous a montré un avenir passionnant où les séries télévisées Star Wars peuvent égaler les plus grandes fictions d'aventure des années 90, avec un budget galactique en extra. Star Wars Jedi: Fallen Order prouve également que les jeux vidéo peuvent enrichir l’univers étendu et constituaient un interlude majeur pendant une pause imposée entre deux saisons ou deux nouveaux films de la saga.

Et nous n’en sommes qu’au début, comme le promet Disney.

Selon un tweet de Corey Van Dyke, éminent podcasteur de l’émission Kessel Run Transmissions, Disney Plus pilote actuellement neuf projets Star Wars, à différents stades de production. Il s'agit notamment de séries dont nous avons connaissance, à l’instar d’Obi-Wan Kenobi et de la saison 2 de The Mandalorian. Si cette fuite s’avère authentique, elle inclut des projets qui demeurent encore secrets.

Les cinéphiles seront rassurés : bien que l'attention de Lucasfilm soit fixée sur le petit écran, trois films Star Wars devraient gagner les salles obscures, au cours de la prochaine décennie. Les fans de la saga n’auront donc pas le temps de s’ennuyer.

Nous avons rassemblé ci-dessous tous les films ou séries de la Guerre des étoiles, dont nous avons aujourd’hui connaissance. Nous parlons plus précisément de quatre séries live, une cinquième animée et une nouvelle trilogie cinématographique). Sans compter les rumeurs en cours, nous parvenant des studios Lucasfilm.

The Mandalorian, saison 2

(Image credit: Disney / Lucasfilm)

C’est le projet le plus avancé et le plus proche d’une programmation. La saison 2 de The Mandalorian arrive en octobre sur Disney Plus, et devrait répondre à bon nombre de questions laissées en suspens, après l’épisode final spectaculaire de la saison précédente - avec un focus tout particulier sur la présence du Darksaber ! Nous nous attendons à ce que les prochains épisodes soient fortement axés sur les origines de Baby Yoda, tandis que nos héros iront explorer sa planète natale. D’autres apparitions chargées en fan service nous seront proposées, comme celle d’Ahsoka Tano, personnage fétiche de The Clone Wars, et celle probable de Boba Fett.

Autre pan de l’intrigue qui prendra un tournant majeur dans la saison 2 de The Mandalorian : la quête de vengeance de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), animé par une haine féroce après la conclusion de la bataille épique du dernier épisode. « Nous aurons une scène de duel au sabre laser mémorable, au cours des prochains épisodes », a laissé échapper son interprète lors de la Fan Expo Canada.

Il y a de grandes chances que cette suite de The Mandalorian culmine dans le classement des meilleures séries en streaming de 2020. Alors que la saison 3 du show serait également en préparation.

Obi-Wan Kenobi

(Image credit: LucasFilm)

Dirigée par Deborah Chow, à qui l’on doit la réalisation du troisième épisode de The Mandalorian - celui où tous les Mandaloriens se présentent à la fin pour aider à sauver Baby Yoda - cette série prometteuse n’a toujours pas de titre. Elle peut néanmoins compter sur la présence d’Ewan McGregor à la tête du casting. L’acteur écossais reprendra son rôle de Maître Jedi, plus de 15 ans après qu’il l’ait incarné dans Star Wars III : La Revanche des Sith.

La mini-série (une seule saison serait programmée par Disney) se déroulera justement entre les épisodes 3 et 4 de la saga ciné. Nous suivrons l’exil d’Obi-Wan, suite à son combat contre Anakin et à la disparition des Jedi. Avant sa rencontre avec un certain Luke Skywalker. Le scénario a été confié à Joby Harrold (John Wick 3), plume qui ne s’interdit pas d’introduire d’autres vedettes de la franchise… telles qu’Hayden Christensen, l’interprète du futur Dark Vador dans les deux derniers épisodes de la prélogie.

Le tournage devrait commencer début 2021, la série aurait été raccourcie depuis son annonce, ne comptant que quatre parties au lieu des six chapitres annoncés précédemment.

Cassian Andor

(Image credit: Lucasfilm)

Prélude à Rogue One: A Star Wars Story, cette série jusqu'ici sans titre verra Diego Luna récupérer son statut de soldat rebelle. La série se déroule cinq ans avant Rogue One (ce qui s’avère assez logique, étant donné le destin du héros à la fin du film) et raconte les origines de la Rébellion. Alan Tudyk sera également de la partie, prêtant sa voix au K2SO, le meilleur personnage du long-métrage. Citons enfin la présence de Genevieve O'Reilly, déjà présente au casting initial, et la confirmation de Stellan Skarsgard, Denise Gough, Kyle Soller.

Dans les coulisses, nous retrouvons de même une équipe solide. Tony Gilroy, qui a contribué à la réalisation de Rogue One, portera les casquettes de scénariste, réalisateur et showrunner de la série. Il est rejoint par son frère Dan Gilroy, réalisateur du fantastique thriller Night Call, emmené par Jake Gyllenhaal. Mais aussi par le créateur de la production Netflix House of Cards, Beau Willimon, et par Stephen Schiff, scénariste en chef du célèbre show d’espionnage The Americans. C'est beaucoup trop de talent pour une préquelle !

Le tournage devait commencer cette année, toutefois la pandémie mondiale en a décidé autrement. Nous ne savons pas encore si Cassian Andor sera diffusée avant ou après Obi-Wan Kenobi.

The Bad Batch

(Image credit: Lucasfilm/Disney)

Cette nouvelle série animée a été annoncée par Lucasfilm au début du mois d’août 2020. Elle devrait rejoindre le catalogue Disney Plus en 2021, au même titre qu’Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor. Nous ne connaissons pas, en revanche, le nombre d’épisodes qui composera la première saison. Ni s’il est prévu de faire perdurer la petite dernière sur des années, comme Star Wars Rebels et The Clone Wars.

The Bad Batch suit la meute des Clone Troopers, une unité militaire d’élite qui a couvert la Guerre des Clones. Ces soldats super puissants (car transformés génétiquement) cherchent désormais leur place au sein de la galaxie, tout en opérant des missions de mercenaires ultra-rythmées. Nous aurons donc droit à un déluge d’action, en plus de découvrir certains personnages qui ont fait les grandes heures de The Clone Wars. Cette série inédite en est d’ailleurs un spin-off revendiqué.

Une nouvelle trilogie Star Wars ?

Taika Waititi sur le tournage de The Mandalorian (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm)

Trois nouveaux films Star Wars devraient sortir respectivement en décembre 2023, 2025 et 2027. La direction exécutive de Lucasfilm a d’ores et déjà arrêté son agenda, et rien ne pourra l’en éloigner pas même le côté obscur du coronavirus ! Le premier opus devrait être réalisé par Taika Waititi, qui a dirigé pour Disney Thor: Ragnarok et le dernier épisode de The Mandalorian. Le film sera co-écrit par Krysty Wilson-Cairns, connu pour l’intrigue du guerrier 1917.

Le projet a été communiqué aux fans le 4 mai dernier, sans dévoiler le moindre détail supplémentaire. Nous ne savons pas quelle place il prendra dans la chronologie Star Wars, même si l’on spécule abondamment sur l’ère de la Haute République. Une période qui se situe des centaines d’années avant les événements de la saga Skywalker, alors que les Jedi commencent à devenir un ordre prépondérant.

Il est également possible que le long métrage de Waititi proposera un récit unique et complet, sans aucune suite.

Une série live Star Wars 100% féminine (et féministe)

(Image credit: Disney)

En plus du projet mené par Waititi, Lucasfilm veut enrichir la grille des programmes Disney Plus, avec une ébauche de série live au casting (quasi ?) intégralement féminin. Il pourrait être mené par Rosario Dawson, pressentie pour interpréter Ahsoka Tano dans la saison 2 de The Mandalorian. Mais aussi Katee Sackhoff, transfuge de Battlestar Galactica qui est la voix de la guerrière Bo-Katan Kryze dans Star Wars Rebels et qui l’incarnera en chair et en os dans la suite de The Mandalorian.

Un name-dropping à prendre avec des pincettes, ce feuilleton inédit devant se dérouler dans une époque de la mythologie, jamais portée à l’écran auparavant. Seule certitude : les clés du show seront laissées à Leslye Headland, la co-créatrice de l'excellente série originale Poupée russe. Encore un talent piqué à Netflix !

Un troisième film Star Wars Story ?

(Image credit: Lucasfilm)

Révélé par le magazine THR en février dernier, le long métrage serait confié au réalisateur indépendant JD Dillard, avec Matt Owens au scénario. Deux grands noms spécialisés dans les productions super-héroïques : le premier a imaginé Sleight, un polar lorgnant sur Iron Man (à découvrir actuellement sur Netflix), le second a forgé les histoires des séries Marvel Luke Cage et Les Agents du S.H.I.E.L.D.

Si le sujet du film ne transparaît pas encore, il est probable qu’il s’agisse d’un troisième opus singulier, appartenant à la collection A Star Wars Story. Etiquette qui compile déjà Rogue One et Solo, soit un beau palmarès. Selon l’article de THR, le film de Dillard pourrait être destiné en exclusivité à Disney Plus - et non aux salles de cinéma.

The Mandalorian aura son / ses spin-offs

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Bob Iger, PDG de Disney jusqu’en février 2020, n’a pas fermé la porte à de nouvelles séries estampillées The Mandalorian et programmées dans un futur proche sur le service de streaming maison. Si toutes les têtes se sont tournées vers Baby Yoda à l’évocation d’une série dérivée, le personnage de Carasynthia Dune, interprété par Gina Carano, semble une valeur bien plus sûre. Pourquoi pas…

Les spin-offs pourraient aussi concerner les différents caméos qui apparaîtront en saison 2 de The Mandalorian. Là encore, il est question d’Ahsoka Tano, de Bo-Katan Kryze, ou encore de Cobb Vanth, un shérif auquel Timothy Olyphant (Justified, Santa Clarita Diet) prête ses traits. Nous devrons attendre confirmation, mais il semble que Disney Plus ne se lasse pas de son titre phare.

Docteur Aphra

(Image credit: Lucasfilm/Marvel)

Fin 2019, des rumeurs ont commencé à circuler sur un projet de spin-off développé par Lucasfilm et basé sur un personnage des comics Star Wars extrêmement populaire : le Docteur Aphra. Mix entre Han Solo et Indiana Jones, Chelli Lona Aphra est une archéologue intrépide qui a loué ses services autant à Dark Vador qu’à Luke et Leïa Skywalker. Sa devise se résumant à « qu’importe le client, vive l’aventure ! ».

Le tournage de la série, envisagée pour Disney Plus, pourrait commencer en 2020 selon Jason Ward du magazine MakingStarWars.net. C’est une probabilité sur laquelle nous prenons quelques pincettes, d’autant que la pandémie a mis sur pause toutes les équipes de production… mais nous n’oublions pas que Ward a spoilé l’apparition de Baby Yoda dans The Mandalorian, des semaines avant la diffusion de cet incroyable épisode !

Star Wars Rebels, la suite

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

En complément de The Bad Batch, Lucasfilm envisagerait de ressusciter l'une des séries d'animation les plus populaires de la franchise : Star Wars Rebels. Arrêtée en 2018, au bout d’une quatrième saison intense (et un épilogue des plus ouverts), la production anciennement programmée sur Disney XD connaîtrait un cinquième chapitre. Celui-ci serait en cours de développement, avec l’équipe initiale - dont le showrunner Dave Filoni.

Bien sûr, nous y retrouverons ses deux héroïnes, Sabine et Ahsoka. Un personnage qui, au vu des projets qui l’invoquent, devrait rapidement voler la vedette aux Skywalker, comme symbole ultime de la mythologie Lucas / Disney.

Lando Calrissian : la série ?

C’est acté depuis peu : le film Solo n’aura pas le droit à une suite, malgré les doléances des fans envoyées par milliers à Lucasfilm. A quelque chose, malheur est bon puisqu’une rumeur tout aussi récente fait état d’un projet de série Disney Plus centré sur l’exubérant Lando Calrissian. Mieux encore : le plus fidèle compère d’Han Solo, après Chewbacca, serait de nouveau interprété par Donald Glover.

Nous aimerions que ce soit vrai, tant la présence scénique de l’acteur s’est avérée la principale force de Solo. Néanmoins, nous attendons une annonce officielle de la firme de Mickey, avant de sauter au plafond.

L’Ascension de Kylo Ren

(Image credit: Lucasfilm / Disney)

Dernière spéculation mais non des moindres : le personnage de Ben Solo / Kylo Ren aurait à son tour droit à sa série Disney Plus dans un futur plus ou moins lointain. N’espérez pas revoir Adam Driver sous le masque du super-méchant culte de la saga, il semble plutôt occupé sur d’autres production hollywoodiennes ces temps-ci. Qu’importe, la production se consacrerait ici à la jeunesse du fils d’Han Solo et de Leia Skywalker.

Sous quelle forme : un feuilleton live ou une série animée ? Nous n’avons pas plus de détails si ce n’est que le matériau de base existe déjà, avec la mini-série de comics The Rise of Kylo Ren publiée entre décembre 2019 et mars 2020. On peut y suivre la progression de l’apprenti Jedi vers le côté obscur, comment il trahira son oncle Luke et jurera (faussement) allégeance au leader suprême Snoke. On ne le répétera jamais assez : la confirmation de Disney est primordiale avant de crier hourra.