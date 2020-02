Quand Star Wars : L’Ascension de Skywalker sortira-t-il en DVD / Blu-ray / VOD et sur Disney Plus ?

La conclusion de l’ultime trilogie Star Wars vit ses derniers jours dans les salles obscures. Si vous ne l’avez pas encore vu et que vous souhaitez rattraper votre retard, une cinquantaine de cinémas diffusent encore le film de J.J. Abrams en France. Sinon, il faudra encore vous armer de patience avant la sortie de Star Wars : L’Ascension de Skywalker en version DVD et Blu-Ray. Ou si vous préférez le streaming, en VOD à la location et sur la future plateforme Disney Plus.

Pour caler un rendez-vous avec Rey, Kylo Ren et Poe Dameron sur votre TV 4K ou OLED, nous vous partageons notre agenda prévisionnel, incluant les dates de sortie de Star Wars 9, sur support physique ou dématérialisé.

Le DVD / Blu-Ray de Star Wars : l’Ascension de Skywalker programmé pour fin avril

(Image credit: Amazon)

C’est Amazon.fr qui a révélé la date fatidique : l’Episode IX sera disponible aux formats Blu-Ray et DVD à partir du 30 avril 2020. Respectivement au prix de 22,50 € et de 18 €. Le Blu-Ray 4K, lui, coûtera 29,99 €. Les plus impatients (et bilingues) pourront toujours se ruer sur l’imports américain qui devrait sortir un mois avant, le 31 mars d’après l’annonce de l’enseigne Best Buy Canada.

Disney n’a pas encore communiqué sur les bonus exclusifs qui seront inclus dans la version physique. Rappelons-nous que la maison de Mickey sait se montrer généreuse avec les fans de la franchise. Ainsi le Blu-Ray de Star Wars : les Derniers Jedi compile près de 170 minutes de contenus supplémentaires, contre 70 pour celui du Réveil de la Force. Nous vous livrerons plus de détails sur les extras lorsque nous les recevrons.

Quand Star Wars : L’Ascension de Skywalker sera diffusé sur Disney Plus ?

Si aux Etats-Unis, l’Episode IX devrait débarquer sur Disney Plus au courant de l’été 2020, les abonnés français pourraient attendre… quelques années supplémentaires. Le service de streaming vidéo sera en effet soumis, dès son lancement, au principe de chronologie des médias. Celui-ci impose au distributeur de respecter un délai compris entre 17 et 30 mois de la sortie en salles à la diffusion en ligne. Concernant L’Ascension de Skywalker, la programmation serait donc repoussée au mois de mai 2022. A minima.

Vous aurez tout de même la possibilité de vous consoler en visionnant les sept premiers films de la saga, disponibles dès le 24 mars. Tout comme les séries dérivées The Mandalorian et Clone Wars. Les Derniers Jedi, Rogue One et Solo seront ajoutés au catalogue Disney Plus un peu plus tard dans l’année.

Et en VOD ?

Visionner Star Wars 9 en streaming et en résolution 4K, sans attendre deux ans, est tout à fait faisable. Moyennant 4,99 € si vous décidez de louer le film sur une plateforme payante tels que Apple iTunes ou Google Play Movies. Ou 13,99 € si vous préférez l’acheter. La date de sortie est alors la même que celle du support DVD / Blu-Ray : le 30 avril 2020.