iPhone 13 : date de sortie, prix, nouveautés, rumeurs - tout ce que nous savons sur le nouvel iPhone

L'iPhone 13 - ou peut-être l'iPhone 12S - est probablement le nouvel iPhone que vous envisagerez d'acheter plus tard en 2021, et grâce à une multitude de fuites et de rumeurs, nous avons une idée de ce à quoi il pourrait ressembler.

Même si la famille iPhone 12 reste toute fraîche, nous avons d’ores et déjà vu passer de nombreuses spéculations sur le prochain smartphone phare d’Apple.

Selon différentes sources, nous ne devrions pas nous attendre à des mises à niveau considérables, la rumeur laissant entendre que la société se concentre sur l'affinage du design, l'amélioration du contenu, et peut-être l'apport de capteurs photo plus puissants - capables de prendre des clichés plus nets et de meilleure qualité, particulièrement de nuit.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations collectées autour du futur iPhone, y compris notre meilleure estimation de sa date de sortie.

Dernières news L’iPhone 13 serait doté d'un capteur d'empreintes digitales Touch ID sous l'écran, et d'une encoche plus petite abritant également un système Face ID plus compact.

L’iPhone 13 en résumé

Qu’est-ce que c’est ? La prochaine génération d’iPhone

La prochaine génération d’iPhone Quand sortira-t-il ? Probablement en septembre 2021

Probablement en septembre 2021 Quel sera son prix ? Prévoyez 699 € au minimum

En toute logique, l'iPhone 13 devrait être officiellement dévoilé en septembre 2021, mais cette fenêtre de lancement pourrait connaître quelques turbulences, selon l’évolution de la pandémie mondiale.

Au cours de ces dix dernières années, Apple a toujours présenté ses nouveaux iPhones vers le début du mois de septembre, avant de les mettre en vente 10 jours plus tard. Tout cela a changé en 2020, en raison de l’essor de la Covid-19, et la sortie des iPhone 12 et iPhone 12 Pro a été reportée en octobre, tandis que l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max n’ont vu le jour qu’en novembre, apparemment en raison d'une pénurie de pièces maîtresses lors du processus de fabrication.

D’après 9to5Mac, la firme de Cupertino pourrait lancer l’iPhone 13 durant la troisième semaine de septembre, pour une livraison début octobre.

Nous savons encore peu de choses sur les prix des modèles iPhone 13, mais nous supposons qu’ils égaleront au moins ceux de la gamme iPhone 12 - elle-même plus chère que les smartphones Apple de 2019. Il y a une raison pour cela : l’ajout de la 5G ou encore de la technologie MagSafe.

L'iPhone 12 Pro (à gauche) et l'iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Il y a de fortes chances que le prochain iPhone ne s'appelle pas iPhone 13. C'est d'autant plus vrai que le chiffre 13 est considéré comme porte-malheur dans certaines parties du monde, y compris aux États-Unis. Il est dès lors possible que, par superstition, Apple décide de sauter ce chiffre.

Il se peut même que la société prépare une famille iPhone 12s pour 2021. C'est une pratique courante pour Apple, qui introduit une série "S" l'année qui suit une grande mise à niveau. Et si nous parlions ici-bas des prochains iPhone 12s et iPhone 12s Pro ?

Trois ou quatre iPhone 13 ?

On pourrait penser qu'avec la date de sortie de l'iPhone 13 si éloignée, nous ne saurions pas grand-chose sur le smartphone next-gen d’Apple, mais diverses sources nous ont révélé certaines des caractéristiques de pointe du prochain iPhone.

Tout d'abord, nous nous attendons à l’arrivée de quatre nouveaux membres dans la famille iPhone. Il s'agira probablement de l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max.

Jusqu’en 2020, Apple avait pour habitude de livrer trois modèles par génération. L’intégration du modèle mini ajoute une itération qui devrait perdurer en 2021. Néanmoins, la disparition du mini est également probable, cette variante restant la moins vendue à ce jour.

Design et écran de l'iPhone 13

Les conceptions devraient rester similaires entre les séries iPhone 12 et iPhone 13. La technologie d’affichage serait également conservée, la gamme iPhone 12 ayant apportée de grandes mises à niveau.

A noter cependant que l’iPhone 12 de 2020 aurait dû intégrer un écran au taux de rafraîchissement plus élevé. Les rumeurs suggèrent que cela pourrait être introduit sur l'iPhone 13, qui disposera ainsi d’un affichage plus fluide - idéal pour exécuter des jeux mobiles ou des applications riches en contenus.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.October 2, 2020 See more

Le développement le plus important sur la série iPhone 13 s’appellerait ProMotion, et inclurait des taux de rafraîchissement variables grâce à l'adoption du LTPO sur les modèles Pro. Nous avons déjà croisé cette technologie sur la gamme iPad Pro de la société, sur laquelle elle est capable de varier le taux de rafraîchissement en fonction de l'activité exercée.

Seuls deux modèles d’iPhone 13 bénéficieraient du potentiel taux de rafraîchissement de 120 Hz - probablement l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Tandis que l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini conserveraient une fréquence d’images standard.

La source de cette affirmation (le site coréen The Elec) l'a depuis réitérée, soutenu par le célèbre (et très fiable) analyste Ming-Chi Kuo.

Il existe même une chance (minime) qu’un taux de rafraîchissement encore plus élevé se présente. Un brevet Apple mentionnant la possibilité d’inclure des taux de rafraîchissement multiples, dont l’un pourrait atteindre 240 Hz, un taux qu'aucun téléphone grand public ne propose actuellement. Il convient toutefois de traiter cette notion avec un maximum de recul à l’heure actuelle.

L’écran de l’iPhone 13 jouirait par ailleurs d'un affichage permanent. Les smartphones Android proposent cette fonctionnalité depuis des années, il est donc temps qu'Apple l’adopte sur ses modèles les plus haut de gamme.

Le sujet de l'encoche fait également l'objet d'une analyse minutieuse, certaines sources affirmant qu'elle restera de la même taille que celle de l'iPhone 12 et d'autres estimant qu'il est plus probable qu'elle soit réduite en 2021. Nous avons également entendu une rumeur selon laquelle Apple prépare au moins un prototype d'iPhone 13 qui supprimera entièrement l'encoche, avec des bordures légèrement plus épaisse pour compenser.

Une autre fuite suggère l’introduction d’un capteur d'empreintes digitales sous écran. De nombreux constructeurs Android intègrent cette technologie sur leurs téléphones phares, comme récemment le OnePlus 9, et cette fuite suggère qu'Apple est prêt à suivre le mouvement. Ce capteur biométrique complèterait la reconnaissance faciale Face ID, dans un premier temps.

Une tradition qui ne changera probablement pas est la taille des téléphones proposés, avec des fuites suggérant que les quatre modèles en attente conserveraient les mêmes tailles d'écran que la gamme iPhone 12.

Appareil photo de l'iPhone 13

En ce qui concerne la configuration photo, Ming-Chi Kuo prétend que l’ultra grand angle de l'iPhone 13 évoluerait vers un objectif f/1.8 à six lentilles (versus le f/2.4 à cinq lentilles des Pro et Pro Max). Pour l’analyste, le spécialiste Sunny Optical semble être en mesure de fournir cet objectif.

Ses confrères de Barclays, quant à eux, affirment que cette mise à niveau sera appliquée aux quatre modèles iPhone 13. Cela devrait apporter de meilleures performances en basse lumière - mais potentiellement aussi une profondeur de champ plus faible, une lacune évidente pour les captures de paysage.

La note de Barclays affirme par ailleurs que l'iPhone 13 Pro pourrait être équipé du même capteur téléobjectif que l'iPhone 12 Pro Max, offrant un zoom optique 2,5x, contre 2x sur son prédécesseur. Kuo, quant à lui, a déclaré que le téléobjectif bénéficiera d'une mise à niveau à six éléments, similaire à celle de l'ultra grand angle. Au moins sur les modèles Pro.

Parallèlement, il est rapporté qu'Apple envisage d'ajouter une caméra périscopique sur un futur iPhone. Cela lui conférerait une plus grande portée de zoom que sur les éditions actuelles (il est question d’un zoom optique 10x), sans rendre le module photo plus épais. Cependant, d'après la rumeur, cet ajout ne s’effectuerait pas avant l’arrivée de l’iPhone 14, au plus tôt. Kuo ne l’attendrait pas avant 2023.

Les quatre modèles d'iPhone 13 pourraient être équipés d'un capteur LiDAR, là où seuls les iPhones 12 Pro et Pro Max en bénéficient aujourd’hui. La même source a également indiqué que les quatre modèles d'iPhone 13 seront dotés de la stabilisation optique de l'image (OIS), ce qui constituerait une mise à niveau pour tous les modèles, à l'exception du Pro Max, qui l’emploie déjà. Une autre spéculation avance que l'OIS et l'autofocus seront liés aux objectifs ultra grand angle des nouveaux téléphones, à priori uniquement sur les iPhones 13 Pro et Pro Max.

Caractéristiques techniques de l'iPhone 13

Dixit le leaker Jon Prosser, 2021 pourrait être l’année où nous verrons émerger les premiers iPhones avec 1 To de stockage. Là encore, il s’agirait d’une option que la compagnie souhaiterait expérimenter sur ses téléphones Pro. Si les informations de Prosser se confirment, nous devrions nous retrouver devant les iPhones les plus chers de tous les temps.

hope y’all are ready for 1TB iphonesOctober 28, 2020 See more

Parmi les spéculations surprenantes, il est également question d’un iPhone sans port, alimenté uniquement via un système de recharge sans fil. C'est une affirmation que nous avons entendue de plusieurs sources, la plupart l’assignant à un modèle unique (très probablement l'iPhone 13 Pro Max).

Un smartphone Oppo sans port (concept) (Image credit: Future)

En ce qui concerne la batterie, Ming-Chi Kuo émet l’hypothèse d’une batterie plus grande que celle de l’iPhone 12, mais qui tiendrait dans une structure « moins encombrante ».

Un brevet Apple parle d'un mode de « charge protectrice », qui empêcherait de surcharger le téléphone même si vous le laissez branché pendant de longues périodes (toute la nuit, par exemple).

Les performances devraient être améliorées comme c'est le cas chaque année, et nous avons entendu dire qu’un système de refroidissement avancé par chambre à vapeur allait être déployé dans l'iPhone 13. Si ce n'était pas le cas cette année, nous devrons peut-être attendre l'iPhone 14 pour le découvrir.

Attendez-vous à ce que la prise en charge de la 5G se poursuive dans les iPhones de 2021, même si l'entreprise passera certainement sur les normes mmWave ou sub-6 distinctement, ce qui lui permettra d'économiser sur les coûts de production. Cela signifie essentiellement que si la technologie mmWave n'est pas disponible dans votre pays, vous ne pourrez acheter que la version sub-6. Apple a inclus les deux versions de la technologie 5G sur l'iPhone 12, et cela a gonflé considérablement le prix des smartphones, aux États-Unis en particulier.

Toujours dans le domaine des technologies sans fil, nous avons également été amenés à comprendre que l'iPhone 13 profiterait d'une connectivité Wi-Fi 6E pour une navigation web encore plus rapide.

Nouvel iPhone 13 : ce que nous voulons voir

Avec peu de certitudes sur le nouvel iPhone 13, nous avons dressé une liste des options que nous aimerions voir introduites ici. Certains de ces éléments correspondent à ce que vous avez lu ci-dessus, et d'autres sont simplement des innovations dignes d’une entreprise comme Apple.

1. Une énorme mise à niveau de l'appareil photo

Le module photo de l'iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar)

La série iPhone 12 a apporté quelques légères modifications concernant le matériel et le logiciel photo, sans pour autant offrir le bouleversement significatif que beaucoup espéraient. En 2021 nous attendons de grandes avancées qui permettraient à la marque de dominer, avec une très large avance, le classement des meilleurs photophones haut de gamme.

2. Une amélioration du niveau d’autonomie

L'iPhone 12 n'a pas beaucoup amélioré l'autonomie de la marque, par rapport à la série iPhone 11, et nous souhaiterions donc qu'Apple consolide la durée de vie de ses batteries à l’avenir. Particulièrement celles des appareils Mini (l’autonomie de l’iPhone 12 mini s’avérant déplorable).

3. Un iPhone 13 mini

L'iPhone 12 mini (Image credit: Apple)

Cela peut sembler évident, mais nous apprécions vraiment l'iPhone 12 mini et nous aimerions le voir devenir un pilier de la famille iPhone. Mais aussi qu’Apple lui assure un successeur digne de ce nom.

4. Une baisse des prix

Il est peu probable que cela soit possible pour l'iPhone 13, mais avec l'augmentation du prix de la série iPhone 12 par rapport à l'iPhone 11, la société doit maintenant revoir ses tarifs à la baisse, pour fédérer un plus large public autour des iPhones next-gen. Des économies qui pourraient être réalisées en se concentrant sur une seule norme 5G par zone géographique.

5. La disparition des iPhones de 64 Go

L'iPhone 12 Pro possède 128 Go par défaut (Image credit: TechRadar)

L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 sont tous deux disponibles avec 64 Go de stockage, et nous pensons que ce n'est pas un espace assez important pour un smartphone en 2020. Certains utilisateurs seront capables de gérer une réserve aussi modeste, mais si vous voulez tirer le meilleur parti de votre appareil, vous trouverez probablement qu'il se révèle trop encombré après quelques années d'utilisation. Apple doit donc introduire une taille par défaut de 128 Go et, espérons-le, ramener le prix de celle-ci à un niveau plus abordable.

6. Un écran à haute fréquence de rafraîchissement

Une fréquence d’images de 120 Hz minimum pourrait composer une autre optimisation solide de l'écran. C'est une mise à niveau essentielle qui permettrait à la série iPhone de rejoindre bon nombre de smartphones Android déjà garants de cette fonctionnalité.

7. Un mode de recharge simplifié

(Image credit: TechRadar)

Pour la gamme iPhone 12, Apple a décidé de retirer les chargeurs du packaging. C’est une initiative écologique bienvenue, néanmoins il est nécessaire que l’entreprise facilite l’obtention d’un nouveau chargeur filaire / sans fil, par le biais d’un bon de réduction par exemple.