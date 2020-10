iOS 14 : date de sortie, bêta et fonctionnalités de la prochaine mise à jour mobile Apple

iOS 14 a été dévoilé pendant la conférence WWDC 2020 du 22 juin 2020, avec toutes les nouvelles fonctionnalités dont vous jouirez (très) prochainement sur votre iPhone. iOS 14 fonctionnera très certainement sur l’iPhone 12, dont nous attendons l’annonce un peu plus tard dans l’année. Le système d'exploitation sera déployé le 16 septembre, comme nous l'avons appris pendant l'Apple Event 2020. Sur quels modèles ? Nous vous les détaillons plus bas.

Nous avons listé toutes les révélations d’Apple concernant le lancement de la bêta puis de la version publique d’iOS 14, la totalité des smartphones compatibles et, surtout, les petites comme les grandes surprises que cette mise à jour majeure vous livrera.

Les premières infos sur iOS 14

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine grande mise à jour logicielle d'Apple sur les iPhone.

La prochaine grande mise à jour logicielle d'Apple sur les iPhone. Quand sortira-t-il ? Apple a présenté l’OS mobile le 22 juin 2020. Il sera déployé le 16 septembre.

Apple a présenté l’OS mobile le 22 juin 2020. Il sera déployé le 16 septembre. Combien coûtera-t-il ? Absolument rien, l’installation d’iOS 14 est 100% gratuite.

Quand sortira iOS 14 ?

(Image credit: Apple)

Présenté le 22 juin 2020 pendant la mythique WWDC d’Apple, le système d’exploitation mobile ne dispose - pour l’instant - d’aucune date de déploiement public officielle. Si l’on se fie aux années précédentes, nous pourrons télécharger la version finale le 16 septembre, comme indiqué pendant l'Apple Event 2020.

Si vous êtes développeur - ou testeur Apple -, il est possible d’essayer la version bêta d’iOS 14. Vous aurez bien entendu besoin d’un compte développeur spécifique, que vous pouvez obtenir en vous inscrivant sur le site Apple Developer Preview. Si vous êtes simplement un utilisateur curieux, la bêta publique est également ouverte ; pour la découvrir et l'installer sur votre smartphone, rendez-vous sur le site beta.apple.com.

Attention néanmoins : installer la bêta d’iOS 14, dans ses premiers jours de développement, vous expose aussi aux aléas de l’interface et à différents problèmes logiciels. Les bêtas publiques sont fréquemment capricieuses et, soyez assuré d’une chose : en tant que bêta-testeur, vous existez pour essuyer les plâtres. Ne vous lancez dans cette expérience que si vous en avez l’habitude ou si vous êtes à 300% dévoué à l’amélioration de l’écosystème Apple ! Sinon, attendez septembre.

Votre iPhone sera-t-il compatible avec iOS 14 ?

Si Apple n'a laissé aucun iPhone sur le bord de la route suite à l’introduction d'iOS 12, nous ne pouvons pas en dire autant d’iOS 13. La mise à jour de l’an dernier a effectivement délaissé tout modèle plus ancien que les iPhone 6S et iPhone SE (2016). Qu’en sera-t-il pour iOS 14 ?

Rien ne bouge véritablement entre iOS 13 et iOS 14. Si votre smartphone est un iPhone 6S (sorti en 2015) ou une génération ultérieure, alors vous pourrez télécharger et profiter des nouveautés d’iOS 14. Autrement dit, toutes les versions d’iPhone ci-dessous :

iPhone 6S, iPhone 6S Plus et iPhone SE (2016)

iPhone 7 et iPhone 7 Plus

iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X

iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR

iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

A quoi ressemblera l’écran d'accueil d'iOS 14 ?

(Image credit: Apple)

Des nouveaux widgets feront leur apparition sur votre iPhone, avec le déploiement d’iOS 14. Vous pourrez les superposer, sur votre interface, sous différentes tailles. Et ils s’avèrent incroyablement attrayants par rapport aux versions précédentes d'iOS. Plus « riches en data », l’entreprise affirme avoir tiré les enseignements des widgets disposés sur les Apple Watch actuelles pour créer et transformer les futurs widgets iPhone.

Vous allez donc pouvoir paramétrer vos widgets à la taille de votre choix. Ces widgets seront visibles aussi bien sur votre écran d’accueil que dans votre flux d’activités. Apple proposera également des widgets spécifiques à certaines applications, telles que l’horloge, la météo, les actualités, votre calendrier et bien d’autres choses encore.

(Image credit: Apple)

Une nouvelle fonctionnalité appelée App Library (bibliothèque d'applications) sera également disponible directement sous l’écran d'accueil d’iOS 14. Il s'agit d'une ressource vous permettant de mieux organiser vos applications, en les classant en services distincts toujours actifs. Ce classement est automatique, ce qui vous fera gagner un temps considérable. Par exemple, toutes vos applications sociales apparaîtront dans un seul et même dossier, avec un flux d’activité en temps réel. Votre dossier jeux, lui, pourrait afficher vos derniers trophées obtenus ou les parties en cours.

Plus fort encore, vous pouvez désormais cacher les applications que vous ne voulez décemment pas voir sur votre écran d'accueil. Elles apparaîtront dans la bibliothèque d'applications à la place. Vous ne voulez pas que vos amis ou collègues zyeutent sur vos dernières apps de restauration rapide ? Passez-les sous l’App Library, vous les retrouverez plus tard.

Une autre mise à jour inclura une plus grande fluidité de l’option « picture-in-picture ». Autrement dit, finies les vidéos qui se coupent lorsque vous recevez la notification d’une autre application ou un SMS. Personne ne vous empêchera de finir l’ultime épisode de votre série préférée. Vous avez même la possibilité de répondre au message en même temps que vous regardez les cinq dernières minutes. Incroyable (si on dispose d’un grand écran).

La meilleure nouveauté d’iOS 14 ? La fonction App Clips

(Image credit: Apple)

Vous avez déjà eu envie de tester une application mobile avant de la télécharger ? Un peu comme la version Shareware d’un logiciel sous Windows ? Et bien, App Clips est une nouvelle fonctionnalité iOS 14 et qui vous permettra d'utiliser une application sans avoir à héberger tous les fichiers volumineux qui l’accompagnent.

Apple restreint l’espace occupé de l’application à ses seuls fichiers indispensables, « légers et rapides à exécuter » comme elle se plaît à présenter App Clips. Vous avez la possibilité d’utiliser toutes les fonctions de l’application testée sans aucun téléchargement depuis l’App Store. Très pratique si vous avez un besoin imminent d’un service quelconque sans l’intention de le réutiliser par la suite.

Les App Clips peuvent apparaître de différentes manières. Un ami peut en faire référence dans un message, vous pouvez l’activer à partir d’une balise NFC ou depuis un QR Code via un panneau publicitaire. Android utilise ce système depuis quelques itérations mais c’est la première fois que nous découvrons cette fonctionnalité sur un iPhone.

Que devient Siri sous iOS 14 ?

(Image credit: Apple)

Siri a été superbement redessiné pour iOS 14. Enfin, votre assistant vocal ne prendra plus toute la place sur votre écran, à chacune de ses interventions. Elles sont désormais relayées dans la partie supérieure de l’écran, sous la forme de petites notifications, tout ce qu’il y a de plus ordinaires. Terminée l'envie irrépressible de désinstaller Siri.

Dès lors, Siri va devenir beaucoup plus facile à utiliser sur votre iPhone. Nous n'avons jamais vraiment compris pourquoi l’assistant d’Apple se montrait aussi imposant, de toute façon. De nombreuses améliorations sont également en cours en coulisses, comme l’optimisation de la traduction en temps réel et l’envoi de messages audio. Apple pense qu'elles feront de Siri un bien meilleur assistant vocal qu'il ne l'a jamais été. Nous avons hâte.

Messages : une application addictive sous iOS 14

(Image credit: Apple)

L'application Messages recevra, elle aussi, de nombreuses mises à jour sous iOS 14. Notamment la possibilité d’épingler vos discussions. Placez celles impliquant tous os contacts favoris au sommet de votre application de messagerie, si ça vous chante.

Parmi les autres améliorations, citons 20 nouveaux styles de coiffure et de chapeaux pour votre Memoji, de manière à toujours mieux personnaliser votre personnage.

Les groupes bénéficient également de quelques petits bonus. Répondez à un message spécifique et non plus à l’ensemble du groupe, adressez des @mentions, bref fonctionnez comme sur Slack et participez à des conversations collectives devenues limpides.

Apple Maps version iOS 14 : enfin au niveau de Google ?

(Image credit: Apple)

Après l'étrange affirmation selon laquelle Apple Maps est le meilleur moyen d'explorer le monde, Apple se donne enfin les moyens de son discours sous iOS 14. Découvrez ainsi la fonction ajoutée « Guides », une série de contenus éditorialisés qui vous permettent de vous présenter un lieu beaucoup plus qualitativement que ne le ferait un avis. Une sorte de Guide du Routard incroyablement dense et qui va vous donner envie de voyager, même à deux pas de chez vous.

Apple pense également aux cyclistes : la mise à jour de l’application Maps intégrera un volume considérable de pistes cyclables et de routes silencieuses à emprunter avec votre deux-roues. Elle vous indiquera également les pentes à éviter, car trop raides.

Et pour les propriétaires de voitures électriques, ne téléchargez aucune application complémentaire : Apple Maps localisera toutes les bornes de recharge disponibles à proximité.

Pour l'instant, ces caractéristiques sont relatives aux villes de New York, Los Angeles, San Francisco et à certaines métropoles chinoises. D’autres villes du globe seront prises en compte très rapidement, d’ici la sortie d’iOS 14.

En parlant de voiture, CarPlay remplace vos clés

(Image credit: Alistair Charlton)

Vous perdez régulièrement vos clés de voiture ? Ne perdez plus votre temps inutilement à les chercher sous la pile de linge ou derrière la télécommande Apple TV, CarPlay devient une option merveilleuse d’iOS 14 qui vous octroie des clés numériques. Grâce à elles, déverrouillez votre véhicule et faites vrombir votre moteur, simplement en agitant votre iPhone.

Pour l’instant, ce système inédit est spécifiquement destiné à la future BMW série 5 de 2021, mais il sera probablement étendu à d'autres modèles de voitures à l'avenir. Apple n'a pas encore pu confirmer l’intégralité des constructeurs partenaires. Mais ils devraient se bousculer au portillon dans les douze prochains mois.

Apple Pay, codes QR et iOS 14

Ce n'est pas (encore) une option confirmée, mais la seconde version de la bêta d'iOS 14 suggère qu'Apple Pay pourrait bientôt fonctionner avec les codes QR. Les mentions à cette nouvelle fonctionnalité ont été repérées par 9to5Mac.

Cela vous permettrait de déclencher des paiements sans contact, à partir de l'appareil photo de votre iPhone. Rendant ainsi l'utilisation du service plus fluide que jamais. L’accès à cette fonctionnalité, depuis la bêta, se révèle aujourd’hui des plus complexes. Espérons qu’elle se simplifiera avec les prochaines mises à jour.

Un soin particulier accordé à la confidentialité sous iOS 14

Apple a toujours été très attachée à la confidentialité, et avec iOS 14, la firme va encore plus loin, en exigeant que toutes les applications obtiennent votre autorisation avant de pouvoir se lancer.

De plus, vous pourrez désormais choisir de partager votre emplacement approximatif avec des applications plutôt que votre localisation exacte, et obtenir plus de transparence sur l'utilisation, par une application, du microphone et de la caméra de votre téléphone.

Safari est également sur le point de subir quelques ajustements. Le plus important d’entre eux vous permettra de lister les trackers publicitaires auxquels vous êtes soumis, lorsque vous naviguez sur le Web.

Plus d’accessibilité pour les personnes malentendantes

Ces mises à niveau sont mineures pour iOS 14, mais il y en a une importante qui peut être utile pour les utilisateurs malentendants. Dans la nouvelle mise à jour, vous pourrez configurer votre iPhone pour écouter des bruits spécifiques tels qu'une alarme incendie ou une sirène. Si le téléphone entend le bruit, il en informera l'utilisateur.

Selon Apple, cette nouvelle fonction n'enverra aucune de vos données sur Internet pour rester effective.

Maison intelligente : pus d’automatisation sous iOS 14

(Image credit: Apple)

iOS 14 vous donnera également plus de contrôle sur votre maison intelligente, avec des commandes domotiques étendues disponibles depuis le centre de contrôle.

L'application Home offrira également plus de suggestions d'automatisation, vous n'aurez donc plus à contrôler manuellement chaque appareil de manière impérative.