Il va être compliqué de vous procurer un iPhone 14 Pro à Noël

Si vous envisagez d'acheter un nouvel iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max avant les fêtes de fin d'année, vous devrez peut-être vous contenter d'une édition qui ne vous conviendra pas.

Reuters (s'ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que la production est à l'arrêt dans les principales usines d'assemblage d'Apple en Chine, et nous constatons que les meilleurs modèles d'iPhone présentent des difficultés importantes, voire des retards d'expédition d'un mois.

Apparemment, Foxconn, le principal fabricant d'Apple en Chine, a connu des retards causés par le COVID-19 et les politiques strictes du pays pour freiner la propagation du virus. Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats d'Apple, selon Business Insider (s'ouvre dans un nouvel onglet), le PDG Tim Cook a imputé le retard des ventes d'iPhone à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, en déclarant : "Nous continuons à subir des contraintes aujourd'hui, donc nous travaillons très dur pour répondre à la demande."

Nous avons vérifié tous les modèles iPhone 14 disponibles à ce jour, y compris l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et le Pro Max, pour voir ce que nous pouvions acheter sur la boutique en ligne d'Apple. Nous avons constaté que les deux modèles d'iPhone les moins chers, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, sont disponibles dans toutes les capacités de stockage et dans toutes les couleurs. Il est possible d'en faire expédier un ou d'aller en acheter un dans en magasin.

L'iPhone 14 Pro Max et les modèles Pro sont beaucoup plus difficiles à trouver, du moins si l'on est pointilleux sur la couleur ou le stockage, ou les deux. Chaque iPhone 14 Pro et Pro Max a un délai d'expédition avec une livraison entre le 23 novembre et le 1er décembre. Apple semble confiant que les iPhone seront livrés bien avant les fêtes de fin d'année.

Si nous voulons un iPhone 14 Pro violet, quelques magasins proposent un modèle de 128 Go, et certains Apple Store propose le modèle de 256 Go. Les modèles plus grands de 512 et 1 To ne sont pas forcément disponibles en magasin. Le modèle violet (ou Deep Purple) semble être celui qui est le plus facilement disponible.

Si vous recherchez un modèle d'iPhone 14 Pro de 1 To, ou un appareil couleur Or, vous aurez beaucoup plus de mal à trouver votre bonheur.

Si vous êtes à la recherche d'un iPhone 14 Pro Max, vous aurez plus de facilité à trouver le téléphone si vous optez pour une capacité de stockage plus élevée. Un appareil 14 Pro Max violet peut être trouvé dans les magasins aujourd'hui dans toutes les capacités sauf 128 Go. Il est même possible de le trouver avec une capacité de stockage jusqu'à 1 To.

En fait, nous avons trouvé l'iPhone 14 Pro Max de 1 To disponible dans toutes les couleurs sauf l'argent. Pour l'appareil argenté, nous n'avons trouvé qu'un modèle de 256 Go disponible. À la capacité de 256 Go, il semble que chaque couleur de l'iPhone 14 Pro Max soit disponible.

Résultat des courses ? Toutes les couleurs de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max, et toutes les capacités de stockage, sont disponibles quelque part, mais vous aurez peut-être du mal à trouver votre combinaison préférée. L'iPhone 14 Pro est plus facile à trouver en violet. L'iPhone 14 Pro Max est plus facile à trouver si vous êtes prêt à dépenser le maximum aujourd'hui pour acheter le modèle 1 To.

Analyse : des compromis s'imposent

Ce problème d'approvisionnement est surprenant, surtout pour Apple. Le PDG d'Apple, Tim Cook, était l'ancien expert en chaîne d'approvisionnement de l'entreprise et a dirigé le navire Apple vers un contrôle incroyablement serré des stocks. Seules une pandémie et une catastrophe mondiales pourraient empêcher Apple de répondre aux attentes de la demande avec Cook aux commandes.

Si vous devez faire un choix, nous vous recommandons vivement d'opter pour la capacité de stockage que vous souhaitez plutôt que pour la couleur. Vous pouvez toujours vous procurer un bel étui pour votre téléphone ou coller un autocollant fantaisie dessus. Vous ne pourrez pas ajouter plus d'espace pour les précieuses vidéos et séries TV plus tard.

Notez également que si vous cassez votre iPhone et que vous devez le faire remplacer, l'option de remplacement la plus rapide peut ne pas correspondre à la couleur que vous avez achetée. Si vous voulez remplacer en urgence un iPhone 14 Pro violet, vous risquez de vous retrouver avec un modèle noir.

Pendant que vous réfléchissez à vos options, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs smartphones du marché.