Google Pixel 7a : une fuite suggère des améliorations majeures par rapport au Pixel 6a

Nous sommes maintenant à quelques jours du lancement du Google Pixel 7a, qui aura lien à l'occasion de l'événement Google IO 2023 du 10 mai. Pourtant, une liste de caractéristiques presque complète du téléphone a déjà fuité et elle suggère qu'il pourrait être extrêmement similaire au Pixel 7 standard.

Selon le leaker Yogesh Brar (s'ouvre dans un nouvel onglet), s'adressant à 91Mobiles (s'ouvre dans un nouvel onglet), le Pixel 7a a un écran FHD+ OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, un chipset Tensor G2, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, une caméra principale de 64MP avec stabilisation optique de l'image, une caméra ultra grand-angle de 12MP, et une caméra frontale de 10,8MP.

Le Google Pixel 7a dispose aussi apparemment d'une batterie de 4 400 mAh qui est censée durer jusqu'à 72 heures entre deux charges, et lorsque vous la chargez, vous pouvez apparemment le faire à 20 W. La recharge sans fil est également mentionnée, mais aucune vitesse n'est donnée, bien que les fuites précédentes l'aient estimée à seulement 5W.

Google Pixel 7a- 6.1" FHD+ OLED, 90Hz- Tensor G2 SoC- Titan M2 chip- 8GB LPDDR5 RAM, 128GB storage- Rear Cam: 64MP (OIS) + 12MP UW- Face Unlock- Android 13- 4,400mAh battery (approx)(up to 72 hours claimed backup)- 20W wired, wireless chargingPrice: $499, ₹47/48kApril 27, 2023 See more

Enfin, il est indiqué, sans surprise, qu'il fonctionne sous Android 13 et qu'il coûtera 499 $ (environ 450 €).

Ces spécifications sont en grande partie des informations que nous avons déjà entendues, même si elles n'étaient pas toutes regroupées au même endroit, et nous avions également entendu parler de ce prix auparavant. Nous serions tenté de prendre tout cela avec précaution, mais la source dispose d'un dossier solide et les fuites ont généralement tendance à se révéler exactes lorsque la date de lancement est aussi proche.

Si ces informations sont exactes, le Pixel 7a constituera une mise à niveau majeure du Google Pixel 6a, avec un taux de rafraîchissement plus élevé, un chipset plus puissant, plus de mégapixels dans ses caméras principale et selfie, plus de RAM, une charge marginalement plus rapide, et l'ajout de la charge sans fil.

Plus de mégapixels et une plus grande batterie

Il serait aussi, et c'est intriguant, peut-être meilleur que le Pixel 7 standard à certains égards. Il aurait plus de mégapixels dans son appareil photo principal pour commencer - bien que nous soupçonnions que le capteur du Pixel 7a sera bas de gamme.

Il aurait également une batterie légèrement plus grande, bien qu'avec la même endurance annoncée de 72 heures que le Pixel 7. À bien d'autres égards, le Google Pixel 7a serait similaire au Pixel 7 si ces caractéristiques sont correctes, notamment au niveau de son chipset, sa RAM, sa résolution, sa fréquence de rafraîchissement, ses caméras ultra grand-angle et selfie, et ses vitesses de charge filaire.

Là où le Google Pixel 7 conserverait l'avantage, c'est au niveau de la taille de l'écran, puisqu'il dispose d'un écran de 6,3 pouces légèrement plus grand, ainsi qu'au niveau des vitesses de charge sans fil et du stockage. Car bien qu'il y ait un modèle de 128 Go disponible, vous pouvez également obtenir le Pixel 7 avec 256 Go de stockage.

Pourtant, dans l'ensemble, ces téléphones semblent extrêmement similaires, et alors que le prix officiel du Google Pixel 7 est de 599 €, on peut actuellement le trouver à partir d'environ 555 € sur Amazon, de sorte qu'il pourrait n'y avoir en réalité qu'une différence de prix de 50 € entre ces deux téléphones, avec probablement des différences tout aussi minimes dans d'autres régions.

Reste à savoir lequel des deux sera vraiment le meilleur, mais la question se pose de savoir si nous avons vraiment besoin de l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres appareils Google que nous attendons avec impatience, avec la Pixel Tablet et le Pixel Fold qui arriveront probablement bientôt.