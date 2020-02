C’est officiel : il n’y aura pas de nouvelle Nintendo Switch cette année

Vous l’attendiez désespérément, davantage que la PS5 et la Xbox Series X ? Hélas, le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukama, vient de mettre fin à tout espoir de brancher une Switch inédite dans votre salon, en 2020. Lors d’une conférence de presse à Tokyo, il a coupé court à toute spéculation, tandis qu’en parallèle, Sony attise les rumeurs les plus excitantes sur le lancement de sa prochaine console.

Des rumeurs, Nintendo en a entendues durant ces derniers mois. Les analystes ont longtemps annoncé la sortie potentielle d’une Switch Pro ou Switch 4K qui offrirait un grand bond en avant dans la définition d’image. La Switch d’origine affichant une résolution de 720p en mode portable et de 1080p sur station d’accueil, nombreux parier en effet sur une mise à niveau de la console pour égaler la qualité d’affichage de la Xbox One X et de la PS4 Pro.

Les experts les mieux informés envisageaient même une commercialisation du nouveau modèle à la fin du premier trimestre 2020. Mais la production massive de la Switch Lite l’an dernier a sans doute monopolisé les ressources de Nintendo.

Un nouveau dock Switch en mars ?

L’annonce (déprimante) de Furukawa intervient en plein briefing financier pour présenter l’exercice 2019 fort optimiste, lui, de Nintendo. 18 millions de consoles Switch ont été vendues au cours de l’année précédente contre 123 millions de jeux poussés par l’éditeur sur smartphones Android et iOS. C’est 30% de plus qu’en 2018.

Au printemps, Nintendo pourrait introduire un nouveau design Switch pour célébrer la sortie du jeu très attendu Animal Crossing: New Horizons. Avec des coloris bleu / vert paisible et un dock kawaï à souhait, ce fan service parviendra-t-il à consoler les Nintendophiles déçus ?

