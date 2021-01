Un nouveau film Avengers est en préparation - mais vous allez devoir attendre un peu pour le visionner

Un autre film Avengers verra le jour. C’est du moins ce que vient de confirmer Kevin Feige, le président de Marvel Studios, dans une récente interview accordée à IGN.

Bien qu'un nouveau film Avengers ne fasse pas partie du planning de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe - phase qui doit débuter ce vendredi avec la diffusion des premiers épisodes de WandaVision sur Disney Plus -, ces super-héros les plus emblématiques devraient se rassembler une fois de plus… sur grand écran.

Feige tient à être clair : la phase 4 du MCU donnera l’occasion de découvrir et d’accompagner de nouveaux personnages, avec la participation de figures légendaires que nous avons déjà croisées. Des rencontres qui se feront au sein de séries inédites telles que Moon Knight, Ms Marvel, She-Hulk, Ironheart et Hawkeye. Ou de films très attendus à l’instar de Shang-Chi et de Marvel's The Eternals.

En attendant, il sera toujours possible de retrouver vos héros familiers en 2021, par le biais des séries WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki, ainsi qu’au générique de Black Widow - annoncé en salles pour le 5 mai prochain.

Ce fameux blockbuster inédit mettant en scène les Avengers ne nous parviendra donc pas avant 2023. Au moins. Ce, alors que plusieurs longs métrages Marvel n’ont toujours pas de date de sortie officielle. Comme Les Quatre Fantastiques de Jon Watts, Les Gardiens de la Galaxie Galaxy Vol. 3 et Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Que pourrait-il se passer dans cet Avengers 5 ?

(Image credit: Marvel)

On s'attend à ce que le « multivers » représente la nouvelle menace ou le sujet principal des futures productions Marvel - et pourquoi pas celui du prochain blockbuster Avengers. Sur le modèle du film d’animation (non canon au MCU) Spider-Man: New Generation, nous pourrions découvrir plusieurs équipes de super-héros venus de réalités alternatives - avec, peut-être, un Iron Man « ressuscité ».

Feige a déjà certifié que « le multivers constitue une étape cruciale dans l'évolution du MCU ». Doctor Strange in the Multiverse of Madness, programmé pour 2022, sera l’axe central de cette nouvelle ère.

Mais des rumeurs de plus en plus reprises mettent également en lumière une mythologie plus ouverte qui engloberait tous les films non englobés dans le MCU. Ainsi Spider-Man 3 avec Tom Holland - dont la sortie est prévue en décembre - devrait intégrer au casting Alfred Molina et Jamie Foxx reprenant leurs précédents rôles de super-vilains, respectivement Doc Ock et Electro - inconnus au bataillon des fictions Disney. Un recrutement qui en présageraient de multiples autres, des X-Men à Daredevil et le Punisher, en passant par un dénommé Deadpool.

Via IGN