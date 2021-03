Apple abandonne le HomePod au profit du HomePod Mini

Après son lancement au début de l'année 2018, l'enceinte intelligente Apple HomePod est désormais mise au ban, la firme de Cupertino souhaitant tourner toute notre attention vers le récent HomePod Mini - plus petit et moins cher.

Suite aux ruptures de stock du HomePod gris sidéral sur le marché américain, Apple vient de confirmer auprès de TechCrunch que la production du modèle original est abandonnée. Une fois les rayons définitivement épuisés, c’en sera fini pour l'enceinte connectée contrôlée par Siri.

"L’HomePod Mini s’est forgé un succès considérable depuis sa mise en vente à l'automne dernier, offrant à notre clientèle un son incroyable, un assistant intelligent et un contrôle domotique hors pair, le tout pour seulement 99 euros. C’est pourquoi, il concentre aujourd’hui tous nos efforts", justifie Apple.

La compagnie a tenu tout de même à rassurer les propriétaires du premier HomePod, en expliquant qu'elle continuerait à déployer des mises à jour logicielles, ainsi qu’un service d’assistance pour celui-ci. Aussi, vous n’êtes pas obligé de foncer vous procurer un HomePod Mini si vous avez acheté son grand frère récemment.

Pas de répercussion chez Google et Amazon

Bien qu'Apple n'ait pas développé toutes les raisons de la mise à l’arrêt de la série HomePod, nous pouvons supposer que les ventes du modèle Mini s’avèrent tellement profitables qu’il n’apparaît plus vraiment logique de poursuivre l’approvisionnement du modèle le plus grand et le plus cher de la marque.

Des concurrents tels que Google et Amazon proposent également des enceintes intelligentes en deux tailles principales : petite et un peu plus grande. À en juger par la décision d'Apple, les clients préfèrent payer moins cher pour un produit plus petit et offrant un peu moins de puissance audio : si vous l'utilisez principalement comme une enceinte intelligente plutôt que comme un lecteur audio, c'est effectivement le choix évident.

Cela dit, en septembre dernier, Google a lancé le Nest Audio, une enceinte plus grande et à la scène sonore plus riche, pour accompagner le Nest Mini. Tandis que le même mois, nous avons eu droit à de nouvelles versions des Amazon Echo et Amazon Echo Dot - il semblerait donc qu'il y ait toujours un marché pour les modèles plus avancés et plus onéreux.