Cyberpunk 2077 : attention aux chaines de mail et concours express vous offrant une clé gratuite

Cyberpunk 2077 est peut-être, après The Last of Us 2, le jeu le plus attendu de l’année 2020. Longtemps repoussé, il devrait sortir cette semaine et certains escrocs ont d’ores et déjà décidé d’exploiter l’effervescence des joueurs PC - en leur proposant de télécharger le titre AAA de CD Projekt Red quelques heures en avance. Evidemment, cette « copie gratuite » n’existe pas et les fans imprudents pourraient perdre bien plus que leur sourire en décidant de l’installer.

La victime est en effet redirigée au départ vers un faux site web conçu aux couleurs de Cyberpunk 2077. Celui-ci l’invite à télécharger gratuitement le jeu. Le fichier exécutable, lui-même, parait authentique et suit une procédure d’installation somme toute classique. Un écran d’accueil avec diverses images du jeu occupe la personne piégée, pendant que la barre de progression de l’installation se remplit lentement. Arrive le moment crucial où le système vous réclame d’entrer une clé de licence.

Pour obtenir cette clé, vous devez répondre à une enquête, nécessitant de renseigner certaines informations personnelles comme votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Vous recevez ensuite la fameuse clé, qui débloque bel et bien le processus d’installation. Seulement voilà, une fois ce dernier achevé, vous lancez Cyberpunk 2077… et vous vous retrouvez avec un message d’erreur « missing DLL ». Il y a un bouton pour télécharger cette DLL, mais cela ne fait que conduire à une autre enquête. Sans fichier au bout.

Cela aurait pu être pire

Fort heureusement, l’exécutable tronqué n’installe aucun logiciel malveillant sur les PC des victimes, à ce jour. Kaspersky, qui a enquêté sur cette malversation, estime que l’escroquerie se limite à la collecte de données personnelles. Les cybercriminels se sont contentés de proposer une enquête, certes à des fins détournées, mais ils auraient pu réclamer une participation sommaire en euros, en dollars ou en bitcoins, pour obtenir la clé et même le fichier DLL manquants (en plus d’être inutiles).

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre prochain. Et il est probable que ce genre d'arnaques se multipliera autour du jeu. Avec des conséquences bien plus néfastes pour votre ordinateur.

Via Slashgear