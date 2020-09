Les AirPods Pro d'Apple offrent désormais un son Dolby Atmos surround - voici comment l’activer

Les Apple AirPods Pro sont désormais dotés d'une nouvelle fonctionnalité de spatialisation audio. Grâce à une mise à jour récente du firmware, il est possible d’ajouter le standard immersif Dolby Atmos sur vos écouteurs sans fil True Wireless.

Annoncée pour la première fois lors de la conférence WWDC 2020 en juin dernier, cette fonctionnalité inédite opère en modes 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. Une fois lancée, la scène sonore se positionne tout autour de vous dans une sphère virtuelle. Cela signifie que si vous regardez un film Dolby Atmos et qu’au détour d’une scène un avion décolle, vous aurez l'impression que l'avion passe réellement au-dessus de vous.

Pour l'instant, il semble que cette option ne prenne en charge que le catalogue de contenus diffusés en streaming sur Apple TV Plus. Qui plus est, vous devrez appairer vos écouteurs avec votre iPhone et mettre celui-ci à niveau vers iOS 14 pour en bénéficier. Nous espérons que la spatialisation audio sera adoptée par d'autres plateformes au fil du temps (elle pourrait même imposer le format Dolby Atmos sur Apple Music).

Comme l'a confirmé Apple Insider, la firme de Cupertino a publié le dernier firmware 3A283 lundi 14 septembre. Et ses premiers testeurs se rendent déjà sur Twitter pour décrire l'expérience époustouflante qu’ait l’écoute du son 3D via les AirPods Pro.

Morning all. I woke up to my AirPods Pro updated for #SpatialAudio and wow, it's magical! Works with all TV app @Dolby Atmos content (I've tested) without spending thousands. Interested to see how Apple implement this with future Apple TV hardware. It's incredible on iOS!

Spatial Audio: like having a mini theater right in your ears. Absolutely stunning audio experience.

OMG the new spatial audio feature for AirPods Pro is magic! 😱😱😱

En plus de délivrer ce mode Dolby Atmos virtuel très apprécié, les AirPods Pro peuvent désormais suivre le mouvement de votre tête et de votre appareil, pour s'assurer que le son soit toujours parfaitement localisé.

Les utilisateurs des AirPods classiques n'auront pas accès à la spatialisation audio, mais la mise à jour a apporté une nouvelle option de commutation automatique. Autrement dit, vos AirPods, comme vos AirPods Pro, peuvent détecter automatiquement lorsque vous passez d’un appareil à l’autre et s’appairer à la nouvelle source audio de manière instantanée.

Par exemple, si vous venez de terminer un podcast sur votre téléphone, vous pouvez prendre votre iPad pour regarder une émission de télévision et les AirPods se connecteront automatiquement à la tablette.

La mise à jour du firmware sera automatiquement reconnue par vos écouteurs sans fil Apple, tant que ceux-ci sont installés dans leur boîtier de chargement et connectés à un appareil iOS

Vos AirPods ne semblent pas à jour ? Vous pouvez le vérifier en vous rendant sur l'application Paramètres de votre appareil mobile. À partir de là, sélectionnez Général > À propos, puis vos AirPods dans le menu et recherchez la version 3A283.

Vous n'obtiendrez la mise à jour que si vous disposez également d'iOS 14. Notez que tous les iPhone ne pourront pas télécharger iOS 14 - tout appareil plus ancien que l'iPhone 6S n’obtenant pas la version complète du système d'exploitation. Si votre iPhone est compatible, consultez notre guide d’installation d’iOS 14.