Vous avez mis une alerte sur les Nvidia RTX 3070 16 Go et RTX 3080 20 Go ? Oubliez-les

La RTX 3080 de Nvidia avec 20 Go de RAM vidéo n'existe plus, et il en va de même pour la prétendue variante de la RTX 3070 incluant 16 Go de mémoire, d’après une affirmation récente du site Videocardz. Ce dernier laisse entendre que le constructeur avait l’intention de lancer ces cartes graphiques en décembre, mais que le plan initial doit désormais être modifié.

Apparemment, Nvidia aurait déclaré à ses partenaires distributeurs que les versions RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go ne sont pas seulement reportées à l'année prochaine, mais purement et simplement annulées. Même sentence pour la potentielle RTX 3070 Ti, attendue par de nombreux analystes.

Bien sûr, cette information, tout comme la production des GPU cités ci-dessus, ne sont que spéculations à ce jour. Nvidia n’a toujours pas jugé utile de communiquer à leur sujet, peut-être l’entreprise n’a pas jugé l’idée opportune alors que les cartes Ampere actuellement disponibles connaissent des problèmes de réapprovisionnement.

Nvidia pénalisé par ses stocks ?

Que se passe-t-il donc ici ? Le problème évident concerne en effet les ruptures de stocks de la série Nvidia RTX 3000 chez la totalité des détaillants, la demande dépassant de loin l'offre, et les revendeurs profitant tristement de la situation.

Les RTX 3080 et 3090 restent insaisissables et difficiles à commander. La RTX 3070, quant à elle, a vu son lancement retardé par Nvidia au 29 octobre prochain afin d’assurer une meilleure répartition des stocks dès le jour 1. Malheureusement, les prévisions les plus récentes indiquent un taux de pénurie important pour ce modèle également, de par son prix plus modéré.

Devant faire face à un réapprovisionnement complexe, il s’avère évident que Nvidia n’a pu introduire d’autres éditions plus puissantes des RTX 3070 et 3080 - si elles existent.

Une source proche de Nvidia a, par ailleurs, évoqué à Videocardz le manque de mémoire GDDR6X comme cause supposée de l'annulation de la RTX 3080 20 Go (utilisant cette VRAM). Ce qui, en revanche, n’est pas le cas de la RTX 3070 16 Go - parce qu’elle emploie de la GDDR6 pure, pas la nouvelle RAM plus rapide.

Le résultat demeure le même : il nous faut désormais faire le deuil de ces versions alternatives (et officieuses) pour prendre notre mal en patience et attendre l’arrivée de nouvelles RTX 3070 et 3080 standards en boutique. En supposant que nous puissions en acquérir une d’ici la fin de l’année.

Il existe toutefois une éclaircie selon Videocardz : la RTX 3060 Ti serait toujours en cours de développement chez Nvidia et devrait sortir à un moment donné en novembre. Nous avons déjà vu cette carte graphique apparaître dans les listings de la CEE, mais encore une fois, rien n'est garanti en ce qui concerne les dernières rumeurs sur les GPU Nvidia.

Il est probable que Nvidia voudra contrer le lancement des RX 6000 d'AMD avec un produit premium surprise. Surtout que la marque ne dispose pas de cartes graphiques haut de gamme avec une VRAM double pour affronter Big Navi.