Ce Black Friday est le meilleur moment pour acheter un téléviseur OLED - voici pourquoi

Le Black Friday 2020 se rapproche, avec au menu des offres promotionnelles importantes sur certains des derniers et des plus grands téléviseurs OLED disponibles sur le marché.

Les TV OLED comptent parmi les produits high-tech les plus sollicités au cours du Black Friday et de la Cyber Week qui s’ensuit, en partie à cause de la lenteur avec laquelle les prix ont baissé ces dernières années. Aujourd'hui, cependant, la production s'est accélérée et l'introduction d'une nouvelle dalle OLED de 48 pouces permet à un volume élargi de téléspectateurs d'accéder pour la première fois à cette technologie haut de gamme, à des prix jamais vus auparavant.

Ainsi, des modèles comme le LG CX OLED, le Sony A8 ou le Panasonic HZ2000 pourraient enthousiasmer les consommateurs cette année. Bien avant le Black Friday, le CX a déjà bénéficié de quelques remises alléchantes, et d'autres suivront sans doute.

Nous constatons souvent que les modèles plus anciens sont les plus à même de subir des baisses de prix majeures durant l’événement commercial de fin novembre. Les détaillants se bousculant pour vider leurs stocks et leurs entrepôts à ce moment précis. Toutefois, cela pourrait ne pas être le cas cette année. En effet, pour une raison quelconque - peut-être due à l'incertitude économique de la pandémie actuelle - les plus grandes marques de téléviseurs multiplient les remises massives sur les tout nouveaux modèles.

Des prix en chute libre

Si nous nous penchons sur les modèles plus anciens de 2019, il semble que ceux-ci soient aujourd’hui totalement épuisés ou qu'ils ne recensent aucune réduction aussi importante que les modèles plus récents. L'OLED+934 de Philips, par exemple, est un téléviseur OLED phare de 2019, dont le prix a récemment été réduit de presque 1 100 € - sa version 65 pouces coûtant actuellement 2 199 €. Pourtant, ce prix se révèle bien moins tentant si l'on considère sa mise à niveau, l'OLED+935, qui se vend à 2 090 €, après une remise de 400 € enregistrée depuis fin octobre.

Le LG BX OLED, lui aussi, est aujourd’hui disponible à partir de 1 290 € pour le modèle 55 pouces et à partir de 2 120 € pour celui de 65 pouces. Soit des baisses de prix respectives de 200 € et de 370 € depuis le mois dernier.

L’OLED pour tous

Des sociétés comme Panasonic, LG et Sony continuent à élargir largement leurs gammes de téléviseurs OLED, à la fois avec de nouveaux modèles OLED d’entrée de gamme et une plus large variété de tailles d’écran. Le nouveau format de téléviseur OLED 48 pouces contribue à cette évolution, tout comme l'appétit accru des consommateurs pour les grands écrans de 77 et 88 pouces.

Ces derniers mois, nous avons constaté un attrait inédit pour les téléviseurs « haut de gamme à prix moyen ». Dans cette famille, nous comptons le Panasonic HZ980 OLED, une alternative moins chère au HZ1000 - la technologie Smooth Motion Pro en moins. Samsung, de même, a annoncé un quatrième téléviseur 8K surprise pour cette année, le Q700T, qui offre une résolution 8K à un prix bien inférieur à celui des autres modèles de la série - aux spécifications supérieures.

Tout cela contribue à un écosystème très sain de nouveaux téléviseurs, avec plus d'options à des prix plus accessibles que jamais. Et si vous envisagez d'acheter un téléviseur - en particulier un téléviseur OLED - durant le Black Friday, vous avez cette année le choix entre de multiples modèles.