Vous vous demandez comment transférer les photos de votre iPhone sur un PC ou un Mac ? Vous êtes au bon endroit. Notre guide approfondi vous présente trois méthodes différentes pour les deux types de systèmes d'exploitation, couvrant les approches filaire et sans fil. Utilisez la barre de navigation sur la gauche pour choisir votre approche préférée et vous verrez vos photos prises avec votre téléphone portable être transférées sur votre ordinateur portable ou de bureau en un rien de temps.

Naturellement, Apple préférerait que vous empruntiez la voie d'iCloud, en laissant les photos de votre iPhone s'accumuler progressivement sur ses serveurs. Cela vous permet de rester accroché aux paiements de l'abonnement au cloud d'Apple. Ce n'est pas une mauvaise solution, mais nombreux sont ceux qui veulent encore transférer leurs images sur un Mac ou un PC, pour les archiver ou les retoucher.

Il existe trois façons de procéder, tant pour Mac que pour PC. Vous pouvez brancher votre téléphone et utiliser une connexion câblée à l'ancienne. Vous pouvez transférer des images sans fil - l'attrait de cette méthode est beaucoup plus fort pour les propriétaires de Mac. Vous pouvez également ignorer votre téléphone et transférer vos images directement depuis un service de stockage cloud.

Ici, vous n'êtes pas limité à la plateforme iCloud d'Apple. Vous pouvez utiliser Google Photos si vous préférez, Amazon Photos ou Microsoft OneDrive. iCloud est probablement le meilleur choix pour les fans d'Apple, mais jetez un œil aux autres services si vous êtes un utilisateur multiplateforme. L'idéal est d'avoir un seul plan de stockage cloud pour vos appareils, pas plusieurs.

Cependant, aujourd'hui, nous nous intéressons davantage à l'approche plus ancienne qui vous permet d'archiver manuellement vos photos, plutôt que de les laisser s'envenimer à perpétuité sur un serveur quelque part. Voici toutes les meilleures façons de le faire, que vous soyez sur Mac ou sur PC. Mais d'abord, comment choisir entre la voie filaire et la voie sans fil ?

Avec ou sans fil ?

Avec le matériel de dernière génération, AirDrop peut en fait être plus rapide qu'une connexion câblée, car Lightning limite les transferts aux vitesses de l'USB 2.0 - soit 60 Mo par seconde en théorie, mais c'est plus proche de 30 Mo d'après nos tests. AirDrop est également intuitif et rapide à mettre en œuvre : plus agréable à utiliser, même avec un Mac plus ancien qui ne peut pas battre les vitesses câblées

Vous utilisez un PC ? Nous vous recommandons de vous en tenir à un câble, car cela ressemble beaucoup au glisser-déposer de fichiers depuis une clé USB ou un disque dur externe. Pour les transferts sans fil, vous devez utiliser une solution de contournement tierce.

Il existe des options solides pour transférer des photos sans fil, mais nous avons constaté qu'elles ont du mal à gérer les vidéos volumineuses et que vos images risquent d'être recompressées, ce qui réduit leur qualité. Ce n'est pas l'idéal.

1. Branchez votre iPhone

(Image credit: Apple)

Utilisez le câble de charge de votre iPhone pour brancher votre téléphone sur votre Mac. Ouvrez l'application Photos sur votre Mac et vous devriez voir une entrée pour votre téléphone dans le volet de navigation de gauche. Cliquez dessus et vous verrez toute votre photothèque disposée comme un océan de vignettes.

2. Choisissez et synchronisez vos photos

(Image credit: Future)

Pour sélectionner les photos de l'iPhone que vous voulez transférer, vous pouvez les cliquer séparément, maintenir la touche "Maj" enfoncée et cliquer pour sélectionner tous les éléments entre une image et une autre. Vous pouvez aussi utiliser la souris pour dessiner une boîte autour de toutes les photos que vous voulez. Une combinaison de ces techniques fonctionne également.

3. Choisissez un album

(Image credit: Future)

Si vous souhaitez créer un nouvel album dans Photos pour ces images, appuyez sur l'élément " Importer vers " en haut de la fenêtre, qui offre l'option de créer un nouvel album. Ensuite, appuyez sur le bouton Importer la sélection en haut à droite de l'écran. Cela les ajoute sur votre Mac avec la qualité d'origine.

1. Activez Bluetooth et Wi-Fi

(Image credit: Future)

Nous allons ensuite utiliser AirDrop pour envoyer des photos de l'iPhone au Mac. Cette opération utilise Bluetooth et Wi-Fi, nous devons donc nous assurer qu'ils sont tous deux activés aux deux extrémités. Sur votre Mac, ces contrôles se trouvent dans la barre d'état en haut à droite de l'écran.

L'icône Bluetooth ressemble à un "B" hérissé, le Wi-Fi à un cône - vous le connaissez probablement. Cliquez sur chacune d'elles et vous verrez apparaître un curseur qui permet d'activer ou de désactiver les fonctions. Sur votre iPhone, faites glisser le curseur vers l'intérieur depuis le coin supérieur droit de l'écran pour faire apparaître les boutons de fonctions (ci-dessus). Vous y trouverez les boutons Bluetooth et Wi-Fi.

2. Activez AirDrop sur votre Mac

(Image credit: Future)

Pour vous assurer qu'AirDrop est activé sur votre Mac, ouvrez le Finder et sélectionnez AirDrop dans le menu de navigation de gauche. Dans le volet principal, vous devriez voir un champ " Permettre que je sois découvert par ".

Sélectionnez " Contacts uniquement " ou " Tout le monde " pour vous assurer que AirDrop fonctionne correctement. Tout le monde " signifie bien sûr que les personnes se trouvant à portée de main pourront tenter de vous envoyer des fichiers.

3. Sélectionnez les photos à partager

(Image credit: Future)

Ouvrez Photos sur votre iPhone. Touchez une photo que vous voulez envoyer, puis le bouton de partage dans le coin inférieur gauche. Il ressemble à une boîte avec une flèche vers le haut à l'intérieur. Dans cette vue, vous pouvez faire défiler votre bobine et appuyer simplement sur d'autres images pour les ajouter au paquet que nous allons transférer.

4. Utiliser Airdrop

(Image credit: Future)

Vous avez sélectionné toutes les photos que vous voulez ? Appuyez sur l'icône AirDrop juste en dessous du panneau de photos. Vous accédez alors à un écran affichant tous les appareils prêts pour AirDrop à proximité.

Touchez l'entrée correspondant à l'appareil auquel vous voulez envoyer vos photos - vous devrez peut-être " autoriser " l'iPhone à le faire sur votre Mac si vous n'avez pas utilisé AirDrop auparavant, ou récemment. Les photos se retrouveront dans le dossier Téléchargements de votre Mac, accessible via l'application Finder.

1. Vérifiez que votre iPhone se télécharge sur iCloud

(Image credit: Future)

La première étape consiste à vérifier que votre iPhone télécharge bien vos photos sur iCloud, le service de stockage en nuage d'Apple. Allez dans Réglages > Photos. En haut de l'écran, vous devriez voir un curseur pour Photos iCloud. Assurez-vous qu'il est activé ou vos photos resteront simplement sur le stockage interne de votre iPhone.

2. Lier les photos à iCloud

(Image credit: Future)

Ouvrez l'application Photos sur votre Mac. Sélectionnez Photos en haut à gauche du menu en haut de l'écran, puis Préférences. Cliquez sur l'onglet iCloud, puis cochez la case iCloud Photos pour qu'elle soit " cochée ".

Vous verrez deux options en dessous. L'option " Télécharger l'original sur ce Mac " permet de conserver l'intégralité de votre bibliothèque sur le disque de votre Mac. L'option "Optimiser le stockage sur le Mac" permet de continuer à synchroniser les photos, mais les photos en pleine résolution seront remplacées par des versions de faible qualité lorsque vous manquerez d'espace.

3. Restauration d'images de haute qualité

(Image credit: Future)

Si vous choisissez cette dernière option, vous risquez de vous retrouver avec une version basse résolution d'une image que vous souhaitez conserver. Pour retélécharger les originaux à des fins d'archivage, sélectionnez les images que vous souhaitez dans le volet principal de la bibliothèque, puis allez dans Fichier > Exporter > Exporter l'original non modifié. Cliquez sur Exporter, puis vous serez invité à choisir un emplacement pour le vidage des photos.

1. Choisissez votre format

(Image credit: Future)

La première chose à faire est de choisir le format que vous souhaitez transférer sur votre PC. HEIC est le format standard d'Apple, mais il ne fonctionne pas dans tous les programmes. Les JPEG fonctionnent partout mais leur compression est moins efficace, ce qui se traduit par des fichiers plus volumineux et, dans certains cas, des images de qualité visiblement inférieure.

Si votre installation peut utiliser HEIC, utilisez HEIC. Vous pouvez basculer entre JPEG et HEIC sur votre iPhone dans Réglages > Photos > Transférer vers Mac ou PC. Sous cette rubrique, vous trouverez les options "Automatique" et "Conserver les originaux". La première utilise JPEG lorsqu'elle est connectée à un PC, la seconde HEIC.

2. Connectez votre iPhone au PC

(Image credit: Future)

Branchez votre iPhone sur votre PC à l'aide de votre câble de charge. Vous devrez déverrouiller votre iPhone et confirmer à l'écran que vous voulez laisser le téléphone se connecter à votre ordinateur. Il est possible qu'une fenêtre contextuelle s'affiche sur votre PC pour vous demander comment vous voulez qu'il traite votre iPhone lorsqu'il est connecté, mais nous allons l'ignorer dans le cadre de ce guide - elle n'apparaîtra généralement pas lorsque vous brancherez le téléphone une deuxième fois.

3. Explorer les photos

(Image credit: Future)

Ouvrez l'application Explorateur de fichiers sur votre PC. Développez la section "Ce PC" dans le volet de gauche. Vous devriez maintenant voir une liste pour votre iPhone, à côté des lecteurs de votre PC. Double-cliquez dessus, puis sur Stockage interne > DCIM dans le volet principal.

L'écran suivant devrait afficher une série de dossiers, qui constituent la bibliothèque d'images de votre iPhone classée par ordre de date. Ces dossiers peuvent être glissés et déposés sur votre bureau, ou tout autre endroit de votre ordinateur, comme vous le feriez avec des fichiers sur une clé USB.

1. Téléchargez l'application Documents

(Image credit: Future)

Rendez-vous sur l'App Store de votre iPhone et téléchargez Documents de Readdle Technologies Limited. C'est la meilleure solution que nous ayons trouvée pour ce travail depuis que Microsoft a retiré sa propre application de transfert pour iPhone, pour nous faire utiliser le stockage en nuage OneDrive à la place. Nous recherchons le chemin le plus direct, c'est pourquoi Documents fonctionne mieux.

2. Connectez-vous à votre PC

(Image credit: Future)

Ouvrez l'application Documents et sélectionnez l'icône Plus en bas à droite de l'écran. Sélectionnez Connecter à l'ordinateur. Vous obtiendrez un code à 4 chiffres. Ouvrez un navigateur Web sur votre PC et allez sur docstransfer.com. Vous devriez voir une grande invite au centre de l'écran pour saisir le code d'accès de l'application du téléphone. Faites-le et le PC et le téléphone se connecteront via les serveurs de Documents.

3. Choisissez les images que vous voulez télécharger

(Image credit: Future)

Vous devriez maintenant voir un dossier Albums de photos sur le navigateur de votre PC. Ce dossier divise votre bibliothèque de photos et de vidéos en sections, tout comme elles sont organisées sur le stockage de votre iPhone.

L'une d'entre elles représentera la bobine de photos principale de votre iPhone - "Live Photos" dans notre cas. Récents est un autre dossier utile. Il classe toutes les images et vidéos par date, mais il inclut également toutes les images partagées par des amis via WhatsApp, et pas seulement les photos de votre rouleau d'appareils photo.

(Image credit: Future)

Passez votre curseur sur la vignette d'une image sur votre PC et une case à cocher apparaîtra en haut à droite. Cliquez dessus pour ajouter l'image au lot que vous souhaitez télécharger. Une fois la première image sélectionnée, vous devriez voir apparaître une invite de téléchargement en bas de l'écran. Une fois que vous avez choisi toutes les images que vous voulez, appuyez simplement sur ce bouton. Tous les fichiers seront téléchargés sous forme de dossier Zip à l'emplacement de téléchargement par défaut de votre navigateur.

1. Vérifiez vos paramètres iCloud

(Image credit: Future)

Pour pouvoir télécharger vos photos à partir d'iCloud d'Apple, vous devez d'abord vous assurer que les images y sont effectivement téléchargées. Cette option se trouve dans Réglages > Photos > Photos iCloud sur votre téléphone. Si cette option est activée, votre iPhone enverra automatiquement les images vers votre stockage iCloud.

2. Connectez-vous à la page web

(Image credit: Future)

Bien qu'il existe une application iCloud pour PC, le site Web fait parfaitement l'affaire si vous ne prévoyez pas de gérer en permanence le stockage de votre iPhone via un PC.

Allez sur iCloud.com et connectez-vous à votre compte Apple. Sélectionnez l'icône Photos. Vous devriez voir un grand défilement de toutes vos images récentes, tandis que le menu de navigation "Mes albums" se trouve sur le côté gauche de l'écran.

3. Sélectionnez des images

(Image credit: Future)

Il y a trois façons de sélectionner les images à télécharger. Cliquez simplement sur la vignette si vous n'avez besoin que d'une seule image. Maintenez la touche "Maj" enfoncée et cliquez sur plusieurs photos pour en sélectionner plusieurs. Vous pouvez également appuyer sur le bouton gauche de la souris et déplacer le curseur pour dessiner une boîte de sélection autour de toute une pile de vignettes.

4. Téléchargez de fichiers JPEG

(Image credit: Future)

Si vous souhaitez télécharger des images JPEG, appuyez simplement sur le bouton de téléchargement en haut à droite de l'écran. Il ressemble à un nuage avec une flèche pointant vers le bas à l'intérieur. La collection de photos sera alors téléchargée sous forme de fichier zip dans votre dossier de téléchargement standard.

5. Téléchargez des fichiers HEIC

(Image credit: Future)

Les fichiers HEIC sont des photos standard de l'iPhone exposées à leur qualité d'origine, offrant la meilleure qualité d'image et une taille de fichier plus petite que le type JPEG. Pour les télécharger via iCloud.com, appuyez longuement sur le bouton de téléchargement plutôt que de le toucher. Vous devriez voir apparaître deux boutons radio, "originaux non modifiés" et "plus compatible". La première télécharge les images HEIC, dans un dossier zip si vous sélectionnez plusieurs images.