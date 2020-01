iPhone : comment supprimer toutes vos photos et libérer de l’espace ?

Si vous souhaitez prendre un nouveau départ ou simplement à libérer de l’espace sur votre iPhone, vous pouvez supprimer toutes les photos prises sur votre smartphone Apple avec une relative facilité. Vos selfies, photos de votre chat dans un costume d’Halloween et toutes ces captures d’écran que vous avez oublié de supprimer peuvent rejoindre les oubliettes en quelques secondes.

Inutile de préciser que vos photos, tout comme vos vidéos, disparaîtront pour toujours. Alors, réfléchissez bien avant d’agir : souhaitez-vous réellement vous débarrasser de tous vos clichés et films ? Sans plus tarder, voyons comment effacer vos photos de votre iPhone. Ou de votre iPad, la procédure étant la même.

Ouvrez l’application Photos

Appuyez sur Albums

Puis sur Toutes les photos

Ensuite sur Sélectionnez

Maintenant, appuyez ou faites glisser pour sélectionner les photos à supprimer

Enfin, tapez sur l’icône Corbeille

Supprimer les photos de votre iPhone : quelques explications détaillées

Comme vous pouvez vous y attendre, tout commence avec l’application Photos sur votre iPhone ou iPad. Appuyez sur l’option « Albums » en bas de celle-ci, puis sur « Toutes les photos », pour afficher une liste complète de tous vos clichés.

Une fois que vous avez consulté votre galerie de photos, appuyez sur « Sélectionner » en haut à droite. Choisissez ensuite individuellement chaque photo nécessitant d’être supprimée ou faites glisser votre doigt sur celles-ci pour les mettre en surbrillance. Dès que vous avez appuyé sur l’icône « corbeille », vous serez invité à supprimer définitivement votre sélection de photos ou à annuler l’opération.

Revenez sur l’option « Albums » et faites défiler l’écran vers le bas pour trouver la section « Supprimés récemment ».

Vous pouvez dès lors supprimer toutes les photos présentes dans la corbeille ou les restaurer en les sélectionnant individuellement ou en totalité. Si vous décidez de supprimer vos photos à ce stade, aucune annulation ne sera possible. Assurez-vous d’être sûr de votre choix à 100% !

Utiliser un Mac pour supprimer toutes les photos de votre iPhone

Si vous avez investi complètement dans l’écosystème Apple et utilisez un Mac, vous pouvez accéder à vos photos mobiles depuis un ordinateur de bureau ou portable. Toutes les modifications effectuées sur ce dernier s’enregistrent sur votre iPhone.

Ainsi, à partir du moment où vous supprimerez vos photos via un Mac, elles disparaîtront également sur votre iPhone. Tant que les deux appareils sont liés à votre galerie de photos iCloud.

Rendez-vous sur l’application Photos présente sur votre Mac et cliquez sur une photo en particulier. Appuyez ensuite sur Commande et A pour sélectionner tous vos clichés. Maintenant, appuyez sur la touche Retour arrière afin de les envoyer dans la section « Supprimés récemment » sur le côté gauche de l’application.

Comme vous pouvez l’imaginer, vous devez ensuite cliquer sur cette section et sélectionner à nouveau les photos avant de les supprimer toutes définitivement.

Et hop, toutes ces photos ont disparu et vous avez libéré un espace précieux sur votre compte iPhone, iPad, Mac et iCloud. Il ne vous reste plus qu’à créer de nouveaux souvenirs !