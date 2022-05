Comment maîtriser les Styles photographiques sur votre iPhone ?

Apple a toujours refusé d'encombrer son application appareil photo de trop de fonctionnalités, mais cela a changé l'année dernière avec l'arrivée d'une série de préréglages appelés Styles photographiques.

Ils ont d'abord été intégrés à la série d'iPhone 13 comme l'une des nombreuses améliorations générales de l'appareil photo, mais ils sont désormais également disponibles sur l'iPhone SE (2022), beaucoup plus abordable. Les Styles photographiques sont donc plus accessibles que jamais, mais devez-vous les utiliser ? Et si oui, comment tirer le meilleur parti des dernières fonctionnalités de l'appareil photo d'Apple ?

Nous avons élaboré ce guide pratique pour répondre à toutes ces questions. Vous trouverez les styles photographiques dans le mode Photo standard de l'application appareil photo native de l'iPhone, et il existe quatre préréglages différents parmi lesquels vous pouvez choisir - chacun étant personnalisable en fonction de vos préférences.

Contrairement aux filtres traditionnels, vous pouvez les utiliser au moment de la prise de vue - ce qui signifie que vous pouvez les utiliser chaque fois que vous prenez une photo. Par défaut, l'appareil photo est automatiquement réglé sur Standard, ce qui, selon Apple, donne un aspect "plus vrai que nature".

Les quatre autres Styles donnent un aspect amélioré ou stylisé, et sont similaires - mais pas identiques - à l'utilisation de filtres typiques que vous pouvez trouver dans d'autres apps ou logiciels tels qu'Instagram ou Lightroom. Voici tout ce que vous devez savoir sur les Styles photographiques, ainsi que quelques conseils sur la façon de les utiliser pour donner plus d'impact à vos clichés.

Quels iPhone disposent de styles photographiques ?

Les styles sont disponibles sur la série des iPhone 13, où ils ont été introduits pour la première fois en 2021. Cela signifie que vous les trouverez sur l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro Max et l'iPhone 13 Mini.

Ils sont également disponibles sur le nouvel iPhone SE (2022). Comme il s'agit de l'iPhone le plus petit et le moins cher à ce jour, les styles photographiques ne sont donc plus réservés aux personnes disposant d'un budget élevé.

Jusqu'à présent, les styles photographiques n'ont pas été ajoutés aux anciens modèles d'iPhone, comme l'iPhone 12 Pro, mais ce n'est pas impossible que ça arrive, comme par le biais d'une mise a jour du micro logiciel par exemple. Cependant Apple pourrait bien conserver cette fonctionnalité comme un point de différence entre ses anciens et ses nouveaux modèles.

Naturellement, on peut s'attendre à ce que les nouveaux modèles d'iPhone, comme l'iPhone 14, incluent également les styles photographiques.

Styles photographiques ou filtres : quelle est la différence ?

Étant donné que les styles photographiques ressemblent beaucoup à des filtres, y a-t-il un avantage à les utiliser par rapport à ce que vous pourriez trouver dans des applications telles qu'Instagram ou Lightroom ?

Oui, dans certaines situations. La différence importante est que ces styles sont ajoutés au moment de la capture, plutôt que rétroactivement, et qu'ils exploitent également le traitement informatique d'Apple. Cela signifie que votre iPhone est capable d'appliquer les styles de manière intelligente pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Par exemple, un style ne sera pas nécessairement appliqué à toutes les parties de l'image s'il peut donner un aspect étrange à un teint de peau.

En revanche, les filtres numériques sont généralement appliqués de manière unilatérale et peuvent nécessiter plus de travail pour leur donner un aspect naturel. L'application d'un filtre au moment de la capture peut également vous faire gagner du temps, par rapport au temps passé à retoucher vos clichés.

Vous pouvez également personnaliser les Styles pour les améliorer ou les modifier, en fonction de vos préférences personnelles ou de la façon dont ils pourraient fonctionner avec un sujet donné. Nous vous donnons plus de détails à ce sujet dans notre section " Comment maîtriser les styles photographiques ".

Cela dit, malgré leur intelligence, les styles photographiques sont relativement modestes par rapport aux nombreux filtres qui existent ailleurs, en termes de variété et d'impact. Ils produisent un effet relativement subtil par rapport à l'option " Standard " par défaut, qui peut ou non correspondre à ce que vous recherchez. Apple décrit ses quatre options comme suit :

Contraste intense : Des ombres plus sombres, des couleurs plus riches et un contraste plus fort créent un look dynamique.

: Des ombres plus sombres, des couleurs plus riches et un contraste plus fort créent un look dynamique. Vif : Des couleurs merveilleusement lumineuses et vives créent un look brillant mais naturel.

: Des couleurs merveilleusement lumineuses et vives créent un look brillant mais naturel. Chaud : Les sous-tons dorés créent un look plus chaud.

: Les sous-tons dorés créent un look plus chaud. Froid : Les sous-tons bleus créent un look plus froid.

Les styles photographiques sont simples à utiliser. Vous les trouverez dans l'application native de l'appareil photo, soit en glissant vers le haut depuis la fenêtre principale, soit en appuyant rapidement sur la petite flèche en haut de l'écran.

Appuyez sur l'icône marquée de trois carrés et vous aurez alors la possibilité de faire défiler les différents styles disponibles, en commençant par l'option par défaut Standard, puis en passant par Contraste intense, Vif, Chaud et Froid.

Il est important de noter que vous ne pouvez pas utiliser les styles photographiques lorsque vous prenez des photos au format ProRAW d'Apple, qui doit donc être désactivé. En revanche, vous pourrez enregistrer des photos en direct à l'aide de styles, ce qui permet de les activer ou de les désactiver en fonction de votre mode de prise de vue préféré.

Vous êtes maintenant libre d'utiliser les Styles sur votre sujet. Voici quelques conseils pour vous aider à les utiliser.

1. Faites quelques essais préliminaires

Avant de commencer à les appliquer à toutes vos photos, il est utile de passer un peu de temps à se familiariser avec les différents styles pour voir comment chacun d'eux se présente. Après tout, la photographie est une activité subjective et il se peut que vous souhaitiez modifier les paramètres par défaut d'Apple ou que vous les utilisiez de manière inhabituelle.

La façon la plus simple d'expérimenter est de passer d'un style à l'autre, de prendre des photos et de noter les différences. N'oubliez pas que les Styles peuvent s’appliquer de manière légèrement différente selon les cas, il est donc utile d'essayer plusieurs sujets différents.

En prenant des photos avec chacun des styles appliqués, vous pourrez par la suite choisir votre préféré et acquérir des automatismes pour appliquer ceux que vous préférez dans des situations particulières.

2. Faites des ajustements pour obtenir un look personnalisé

Si vous aimez les Styles, mais que vous souhaitez avoir plus de contrôle sur l'aspect de votre image finale, vous pouvez faire des ajustements pour mieux répondre à vos besoins. En parcourant les différents styles, vous verrez que sous le nom du style se trouvent des curseurs permettant de régler le ton et la température.

Dès que vous touchez ces curseurs, vous créez un préréglage personnalisé, qui restera ajusté jusqu'à ce que vous le modifiiez à nouveau ou réinitialisiez le filtre. Il est intéressant de déplacer ces curseurs vers le haut et vers le bas pour voir comment ils affectent votre image, l'aperçu étant affiché dans la fenêtre de composition pendant que vous le faites.

Vous remarquerez peut-être que le nom d'un style individuel change lorsque vous ajustez ces curseurs - par exemple, ajoutez un peu de chaleur à température et il s'appellera désormais " Vibrant Warm ".

3. Essayez les Styles pour les portraits (mais pas en mode Portrait)

L'une des meilleures applications des Styles photographiques est le portrait. Comme nous l'avons mentionné, votre iPhone les appliquera intelligemment et devrait conserver des tons de peau naturels, tout en renforçant d'autres aspects de la scène, comme l'arrière-plan ou les vêtements portés par votre sujet.

Le Contraste riche en est un bon exemple : il donne du punch à vos portraits, en leur donnant un coup de pouce subtil mais perceptible qui peut les faire passer de bons à excellents. Essayez de pousser à la fois le curseur ton et le curseur température pour faire une différence encore plus marquée dans vos portraits.

Il est intéressant d'effectuer ces changements par petites étapes, en ajoutant +5 ou -5 ici et là pour voir comment cela affecte l'image, plutôt que de passer d'un extrême à l'autre. Une remarque importante, cependant : Les styles photographiques ne peuvent malheureusement pas être utilisés dans le mode Portrait dédié.

4. Découvrez les meilleurs styles pour les bons sujets

Vous vous rendrez probablement vite compte que des styles différents conviennent à des sujets différents, ce que vous apprendrez en expérimentant - et ce sera probablement aussi une question de préférence personnelle.

Nous avons constaté qu'un contraste riche convient aux paysages, qu'un style vibrant convient aux sujets typiquement lumineux comme les fleurs, qu'un style chaud convient aux couchers et levers de soleil, et qu'un style froid est idéal pour les paysages urbains et les photos à faible luminosité.

Cela dit, essayez d'utiliser des styles que vous ne penseriez pas pouvoir utiliser pour expérimenter les résultats – un style froid, par exemple, peut donner un aspect inhabituel à un paysage.

Il est important de ne pas aller trop loin avec certains Styles et ajustements. Par exemple, si vous ajoutez trop de chaleur, vous risquez de donner un aspect trop vif et peu naturel, et donc moins attrayant dans la plupart des situations.

5. N'oubliez pas de réinitialiser et de supprimer

Étant donné que les styles ne peuvent pas être supprimés une fois que vous les avez capturés, il est important de se rappeler de les désactiver lorsque vous ne voulez pas les utiliser - sinon, votre galerie photo sera remplie de clichés que vous n'aviez probablement pas prévues.

Pour ne plus les utiliser, il suffit d'appuyer sur l'icône aux trois carrés en haut de l'écran de l'appareil photo à tout moment et de faire glisser le curseur pour revenir à "Standard".

Il est également utile de réinitialiser tous les ajustements que vous avez effectués à l'aide des curseurs de tonalité et de chaleur, en particulier si vous avez effectué des changements importants.