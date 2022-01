Halo Infinite : obtenez les meilleures armes pour le mode multijoueur

Vous vous lancez dans le mode multijoueur de Halo Infinite ? Alors vous allez vouloir identifier les meilleures armes pour vous défendre sur le champ de bataille. Heureusement, nous sommes là pour vous aider.

Avec la sortie de tout nouveau jeu de tir à la première personne, il y a toujours une course pour déterminer quelles armes (et dans ce cas, les armes de mêlée) sont les plus efficaces pour abattre vos ennemis. Halo Infinite n'est pas différent, et même si vous allez toujours commencer avec la même arme selon le mode de jeu, le terrain est jonché d’armes que vous pouvez ramasser. Nous sommes là pour vous dire vers lesquels vous devez vous diriger en premier.

Prêt à augmenter vos nombre de kills ? Alors découvrez immédiatement notre sélection des meilleures armes de Halo Infinite.

VK78 Commando

(Image credit: Microsoft)

Le Commando est un nouveau venu dans le monde de Halo Infinite, mais il a du punch. Il s'agit d'une mitrailleuse entièrement automatique qui compense son petit chargeur par des coups violents et une précision accrue. Comme le légendaire Battle Rifle, si vous pouvez aligner vos tirs à la tête, vous ferez fondre vos ennemis avec cet engin. Il est excellent à moyenne et courte portée, mais il n'est pas aussi efficace à longue portée, à moins que vous n'ayez un contrôle exceptionnel de la visée et du recul.

Hydra

Le début de la béta de Halo Infinite a été dominé par des joueurs utilisant des véhicules pour tuer tout ce qui se trouve dans leur sillage. La tourelle Warthog, en particulier, a connu une véritable montée en puissance, ce qui la rend difficile à gérer. Heureusement, il y a une solution à ce problème. L'Hydra est comme un lance-roquettes de poche et peut éliminer les véhicules facilement. Avec deux modes différents, il est polyvalent dans une tonne de situations différentes. Le premier mode tire des coups droits qui nécessitent une certaine précision pour être efficaces, mais il existe également un mode de verrouillage qui permet aux missiles de se concentrer sur les ennemis, ce qui en fait un outil indispensable dans les combats en équipe, surtout lorsque des véhicules entrent en jeu.

MK50 Sidekick

Nous n'arrivons pas à croire à quel point le Sidekick MK50 a été efficace dans les premières phases de Halo Infinite. Bien qu'il ne s'agisse pas du monstre de tir à longue portée qu'il était dans les jeux Halo précédents, si vous êtes rapide sur la gâchette, cet engin peut déchiqueter. En général, les gens n'arrivent pas à placer leurs tirs avec cette arme car elle nécessite une bonne visée, mais si vous y associez le fusil d'assaut pour achever un ennemi plus faible, vous gagnerez de plus en plus de combats. Assurez-vous que leurs boucliers sont baissés avant de l'utiliser.

BR 75 Battle Rifle

(Image credit: Microsoft)

Si vous êtes bon avec un fusil de combat, vous serez redouté dans Halo Infinite. C'est aussi simple que cela. Non seulement il est plus efficace que le fusil d'assaut, mais c'est aussi l'arme de départ dans les arènes classées. Si vous voulez gravir les échelons de la compétition, vous devez donc vous assurer que vous vous y connaissez en "BR". Bien sûr, les anciens joueurs de Halo le savent déjà, mais pour les nouveaux venus, il faudra peut-être un certain temps pour s'habituer au fonctionnement du BR. Il tire en rafales courtes, mais peut faire tomber le bouclier d'un ennemi avec trois tirs bien placés, le laissant ouvert pour un tir rapide dans la tête. Le BR est également excellent à longue portée pour achever les ennemis ou pour les rencontres à longue portée en début du jeu.

Marteau antigravité

Autre élément de base de la série, le marteau antigravité est une arme qui fait peur à l'équipe adverse lorsqu'elle est utilisée efficacement. Il semble également que la portée des dégâts ait été augmentée dans Halo Infinite. Bien sûr, il est extrêmement encombrant à utiliser et, si votre ennemi sait garder ses distances, vous pouvez rapidement passer pour un idiot malchanceux. Mais, dans une situation rapprochée, le marteau antigravité est dévastateur. Votre équipe devra surveiller de près ses apparitions car, tout comme l'épée énergétique, il s'agit d'une arme très populaire qui peut changer la donne.

Lance-roquettes SPNKR

(Image credit: Microsoft)

Qu'il s'agisse d'une partie de Slayer, de Capture du drapeau ou de BTB, le lance-roquettes SPNKR peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Tout vétéran de Halo connaît l'art de diriger vos roquettes ou de les tirer sur les pieds de votre ennemi lorsque vous lui sautez dessus d'en haut, ce qui vous permettra presque certainement de le tuer d'un coup. Le lance-roquettes SPNKR est mortel contre les véhicules, ce qui est une chance, car le Warthog et le Ghost peuvent être une plaie si vous n'êtes pas armé correctement. Gardez un œil sur le ciel, car ils peuvent également s'occuper des véhicules aériens gênants comme la Guêpe, bien qu'ils ne soient pas aussi pratiques que l'Hydre lorsqu'il s'agit d'abattre des menaces aériennes.

Fusil de sniper

Rien n’est comparable à la pression d’être le sniper de l’équipe. Non seulement les gens s'entraînent à tirer au sniper depuis des années, mais, au début de YouTube, être un grand tireur d'élite de Halo était un billet pour la gloire. Dans Halo Infinite, un bon sniper dans votre équipe est une bénédiction, mais ils sont souvent rares. Si vous n'arrivez pas à maîtriser le fusil de sniper après un peu d'entraînement, nous vous conseillons de ne pas le prendre et de vous rendre à l'Académie pour vous entraîner jusqu'à ce que vous soyez plus à l'aise. Il apparaît beaucoup moins souvent que dans les jeux précédents, et souvent avec moins de munitions. Si vous n'arrivez pas à faire des headshots et à donner la priorité à des cibles comme le porteur du ballon ou du drapeau dans les modes objectifs, vous risquez de vous attirer les foudres de vos coéquipiers.

Épée à énergie

(Image credit: Microsoft)

L'épée à énergie de Halo est un véritable classique et une arme très appréciée, et ce pour une bonne raison. Bien qu'il faille se rapprocher de l'ennemi pour réussir à le tuer, si vous réussissez à le toucher, la partie est terminée pour votre adversaire (à moins qu'il n'ait un bouclier actif). Mais faites vite, car une fois que l'épée à énergie apparaît, les autres joueurs vont s'y précipiter et vous aurez certainement de la concurrence pour la récupérer.

L'empaleur (Skewer)

Nous n'étions pas sûrs de l'efficacité de l’Empaleur (skewer) lorsqu'il a été révélé, mais il peut être un outil puissant et mortel dans les bonnes mains. Elle exige beaucoup de précision et vous devez diriger vos tirs et tenir compte de la chute des balles, contrairement au fusil de sniper. Ce n'est pas pour rien que cette arme n'apparaît qu'avec quatre tirs, car elle peut aussi décimer des véhicules, mais elle est gênée par des temps de recharge longs. L'un des grands avantages par rapport au fusil de sniper est qu'un tir au corps est fatal en un seul coup. Cela vaut donc la peine de tenter votre chance avec l'Empaleur.