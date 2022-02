Comment rendre vos applications et jeux plus beaux sous Windows 11, grâce à la fonction Auto HDR ?

Votre PC gamer peut prendre en charge un écran 4K, mais si vous voulez vraiment améliorer vos images, vous devez exploiter une sortie HDR (high dynamic range).

Les écrans HDR présentent une palette de couleurs plus riche et plus éclatante pour mieux valoriser les pixels supplémentaires en haute résolution. Faut-il encore que vos jeux supportent cette norme.

Windows 11, que vous pouvez télécharger et installer dès maintenant, intègre la fonction Auto HDR qui permet d'élargir la colorimétrie et les niveaux de luminosité sur les jeux qui ne prennent pas en charge le HDR de manière native. Soit sur des milliers de titres DirectX 11 et 12.



Les couleurs sombres apparaissent ainsi plus foncées, les couleurs claires plus éclatantes. Vous possédez Windows 11 ? Voici comment tester cette nouvelle option dès à présent.

Activer Auto HDR sous Windows 11

Si vous souhaitez modifier vos paramètres d'affichage pour activer la prise en charge du HDR automatique, vous devrez d'abord ouvrir le menu Paramètres de Windows 11.

(Image credit: Microsoft)

Il y a plusieurs façons de procéder, mais la plus simple est d'ouvrir le menu Démarrer et d'appuyer sur l'icône de l'application " Paramètres " dans la liste.

Si vous ne la trouvez pas, utilisez la barre de recherche en haut du menu Démarrer pour rechercher "Paramètres" à la place, puis appuyez sur cette icône dans les résultats de la recherche. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône du menu Démarrer dans la barre des tâches et appuyer sur "Paramètres" dans le menu contextuel qui s'affiche pour l'ouvrir.

Vérifier la prise en charge des moniteurs HDR

Tous les moniteurs et téléviseurs compatibles HDR connectés à un PC Windows 11 devraient, en théorie, vous permettre d'utiliser le mode Auto HDR. Ce n'est pas toujours le cas, alors assurez-vous que vous utilisez un écran HDMI 2.0 ou DisplayPort 1.4 qui prend en charge la spécification HDR10.

Votre GPU doit également prendre en charge la résolution nécessaire pour activer le mode HDR (par exemple, 3840x2160 à 60 Hz).

Si vous n'êtes pas sûr que votre écran supporte le HDR, vous pouvez d'abord le vérifier dans le menu Paramètres de Windows 11. Dans le menu Paramètres, suivez le chemin Système > Affichage > HDR, puis sélectionnez votre écran HDR dans le menu déroulant.

(Image credit: Microsoft)

Lorsque le moniteur supportant le HDR est actif, appuyez sur la section "Capacités d'affichage". Si votre téléviseur ou votre écran indique que le HDR n'est pas pris en charge, vous n'avez pas de chance. Vous devrez connecter un écran compatible HDR pour utiliser cette fonction.

En revanche, si le HDR est répertorié comme "Pris en charge", vous pouvez l'utiliser. La fonction Auto HDR peut s'activer automatiquement pour vous, mais si ce n'est pas le cas, il vous reste la solution présentée activer ci-dessous.

Auto HDR ne s'active pas automatiquement ? Cette solution peut vous aider

Vous pouvez activer rapidement l'Auto HDR dans Windows 11 en ouvrant l'application Paramètres et en appuyant sur Système > Affichage > HDR.

Assurez-vous que votre téléviseur ou votre écran prenant en charge le HDR est sélectionné dans le menu déroulant, puis appuyez sur la section "Capacités d'affichage" pour afficher vos options. Appuyez sur le curseur à côté de la section "Utiliser HDR" pour activer la sortie HDR sur votre PC.

Ensuite, faites défiler vers le bas et sélectionnez le curseur à côté de la section "Auto HDR" pour activer le HDR automatique dans les jeux pour lesquels Microsoft a ajouté la prise en charge.

(Image credit: Microsoft)

Tester les nouvelles couleurs HDR en utilisant l'écran partagé

(Image credit: Microsoft)

Si vous êtes curieux de voir quelle différence le HDR fait sur les visuels de votre jeu, vous pouvez utiliser une fonction secrète d'écran partagé incluse sous Windows 11. Avec l'écran partagé Auto HDR activé, un côté de votre écran affichera votre jeu avec des couleurs et une luminosité à gamme dynamique élevée, tandis que l'autre côté affichera le jeu sans cela.

Pour activer cette fonction, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le menu Démarrer et appuyez sur "Windows Terminal (Admin)". Dans la fenêtre du terminal qui s'ouvre, tapez reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers /v AutoHDR.ScreenSplit /t REG_DWORD /d 1 et appuyez sur Entrée.

Lancez votre jeu (avec la prise en charge d'Auto HDR) à ce moment-là pour voir la différence ou pour faire une capture d'écran. Pour désactiver la fonction, revenez à la fenêtre du terminal, tapez reg delete HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers /v AutoHDR.ScreenSplit /f et appuyez sur Entrée pour que votre écran redevienne normal.

Votre jeu ne supporte pas Auto HDR - que faire ?

Auto HDR est conçu pour améliorer les couleurs visibles dans certains jeux DirectX 11 et 12, mais il n'est pas disponible pour tous les jeux. Si Auto HDR est activé sur votre PC, vous devriez voir une notification en haut à droite lorsque vous lancez un jeu qui le prend en charge sous Windows 11.

Malheureusement, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour forcer les jeux non pris en charge à utiliser Auto HDR à ce stade, et il n'y a pas non plus de liste officielle que vous pouvez consulter. Microsoft suggère que des milliers de jeux DirectX 11 et 12 devraient fonctionner avec Auto HDR, mais vos propres expériences peuvent varier. La seule chose que vous pouvez faire est de l'essayer.

Si la fonction Auto HDR ne fonctionne pas la première fois que vous lancez votre jeu, quittez complètement le jeu et redémarrez-le pour activer la fonction. Cela devrait fonctionner pour les jeux qui prennent en charge Auto HDR, mais uniquement si Microsoft a ajouté la prise en charge de votre jeu.