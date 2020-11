Call of Duty Black Ops Cold War : comment survivre le plus longtemps dans le mode zombie ?

Le studio Treyarch a fait fort cette année avec non pas un mais deux modes Zombies inclus dans Call of Duty: Black Ops Cold War. Si Carnage Zombies est disponible uniquement pour les joueurs PlayStation, leurs alter-egos Xbox et PC doivent se contenter du mode classique : Die Maschine. Mais ce dernier demeure une carte fantastique avec quelques clins d'œil aux anciens opus CoD et de nombreux secrets à découvrir.

Dans le guide ci-dessous, nous allons vous donner quelques astuces pour vous familiariser rapidement avec le gameplay mis à jour de la carte Zombie - et survivre autant que possible aux hordes déferlantes, tout en ramassant un maximum de cristaux d’éther.

Activez le courant et débloquez la machine Pack-A-Punch

(Image credit: Activision)

Vous commencez votre partie dans une cour au sein de laquelle se dresse une porte rose. Ouvrez celle-ci et rendez-vous sur la droite avant de monter l’escalier devant vous. Mettez-vous enduite dos à la terrasse et poursuivez votre route vers le bunker. Empruntez le tunnel jusqu’aux portes automatiques. De là, passez sur la voie de gauche, dépassez les barricades et continuez vers la salle médicale. Des flèches violettes apparaissent : suivez-les, elles vous mèneront dans la salle de l’accélérateur à particule puis, après une autre passerelle et un petit escalier, dans celle de l’alimentation générale.

Un bouton rouge est présent, bien entendu il est nécessaire d’appuyer dessus pour rétablir le courant dans la zone. Une boule noire et violette vous fait obstacle : c’est « l’anomalie » et il est impératif de passer au travers - pour ce faire, il vous faut avoir collecté préalablement 500 points. Frôlez les murs blancs composés de cristaux et entrez dans l’éther.

Payez pour traverser et vous atterrirez dans une nouvelle pièce. Celle-ci possède une machine qu’il vous faudra débloquer avec 5 000 points. Une fois cette étape finalisée, vous compterez dans votre arsenal l’arme la plus efficace face aux hordes de zombies. Ne la manquez pas !

Crafting : fabriquez votre arsenal grâce à la table d'artisanat

(Image credit: Activision)

Une fois l'appareil de la pièce précédente allumé, vous pouvez de nouvelles armes (tomahawk, tourelle, C4…) et des objets indispensables (stimshot, leurre, singe-cymbale) pour évoluer sur la carte de Die Maschine. Vous aurez besoin d’une table d’artisanat qui se trouve dans le coin supérieur droit.

Récupérez un maximum de pièces sur les zombies que vous éliminerez ou encore éparpillées dans les différentes salles visitées. Il est possible de concevoir également des armures pour minimiser les dégâts générés par vos ennemis. De multiples tables d’artisanat sont opérationnelles un peu partout, n’hésitez pas à revenir sur vos pas pour parfaire vos armes et ne jamais être en manque de matériel médical, tels que les kits de réanimation rapide.

Ne manquez pas les atouts spéciaux

(Image credit: Activision)

Une fois que vous avez réactivé le courant et que vous vous êtes équipé d’une arme décente, retournez au grand air et repérez le distributeur « Mastodonte de comptoir » (Juggernog). Celui-ci délivre une boisson qui multiplie par deux votre résistance aux dégâts. Pratique si vous avez été infecté par un zombie mais aussi pour faire face aux attaques de zombies successives - jusqu’à 5 exactement.

Vous pouvez ensuite partir à la recherche du Cola énergisant dans la salle d'alimentation visitée il y a peu. La boisson vous permet d’accélérer votre vitesse de rechargement, ce qui s’avérera crucial face aux hordes de morts-vivants. Un kit de réanimation rapide se dissimule enfin dans le bâtiment Nacht der Untoten.

Attention aux monstres Megaton

(Image credit: Activision)

Toutes les quelques rondes, vous recevrez la visite de chiens de l’enfer qui ne vous causeront pas trop de soucis. Cependant, il est possible aussi de vous retrouver nez à nez devant un Megaton - et là, c’est une autre histoire. Ce mini-boss irradié dispose d’une gigantesque barre de santé. Pour vous en débarrasser, il est indispensable de vous concentrer prioritairement sur ce type d’ennemi (même s’il y en a d’autres dans la pièce). Les Megatons sont capable de vous détruire en quelques attaques à distance. Quoi que vous fassiez, ne rentrez pas dans leur plus proche périmètre au risque de n’avoir que quelques secondes à vivre.

Pour venir à bout d’un Megaton facilement, employez votre Pack-A-Punch. La créature se divisera en deux zombies plus petits - mais qui causent des dommages similaires. Eliminez-les en prenant soin de vous déplacer constamment, car ils se meuvent avec plus d’agilité que leur matrice initiale.