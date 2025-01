Grand Theft Auto 6 fonctionnera à 30FPS sur PS5 et Xbox Series X

Selon un ancien développeur de Rockstar, GTA 6 pourrait tourner à 30FPS sur consoles

Mike York pense que le studio « vise les 30FPS » sur PS5 et Xbox Series X et les 60FPS sur PC

L'ancien développeur ne pense pas que les joueurs obtiendront « 60FPS dès le départ sur une console de base »

Un ancien développeur de Rockstar a affirmé que Grand Theft Auto 6 sera limité à 30 FPS sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

Dans un épisode désormais supprimé du podcast Kiwi Talkz, Mike York, ancien animateur ayant travaillé sur Grand Theft Auto 5 et Red Dead Redemption 2, a partagé son avis sur le prochain opus de GTA et estime que le jeu tournera en 30 FPS sur console (merci, GamesRadar).

"Je ne sais pas s'ils pourront atteindre les 60 FPS", a déclaré York. "Je ne pense pas. À mon avis, ils viseront 30 FPS – et un 30 FPS verrouillé, c'est-à-dire sans chute de framerate."

"Ils vont essayer d'optimiser au maximum pour que ça ne descende jamais sous 30 FPS. Mais ça pourra grimper à 40, 41, 52 FPS ou autre, et je parie que, plus tard, quand le jeu arrivera sur PC, il sera mieux optimisé, avec de nouvelles cartes graphiques qui permettront d'atteindre 60 FPS."

Lors de sa sortie en 2013, GTA 5 tournait déjà en 30 FPS sur PS3 et Xbox 360, avant d’être mis à jour en 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X. Si GTA 6 est bien verrouillé à 30 FPS à son lancement, une mise à niveau des performances pourrait suivre sur une future génération de consoles.

"Je ne pense pas que la version de lancement atteindra 60 FPS, à moins qu'une technologie d'upscaling IA, comme celle de la PS5, n'intervienne pour aider à atteindre ce framerate", a ajouté York. "Mais en l’état, une console de base comme la PS5 ne pourra pas le faire tourner à 60 FPS natifs. Peut-être que la PS5 Pro, ou une autre version améliorée, y arrivera, mais ça reste incertain."

"Difficile de savoir ce qu'ils mijotent. Impossible de dire à quel point ce jeu sera gigantesque. Mais d'après mon expérience, ils vont exploiter chaque ressource possible, puis optimiseront plus tard pour 60 FPS, car ce qui compte avant tout, c'est d'avoir un jeu magnifique et fluide à 30 FPS."

GTA 6 est attendu pour l'automne 2025, mais la date de sortie de la version PC reste encore inconnue.