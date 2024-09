Switch 2 : même design, meilleures performances

C'est une nouvelle semaine, ce qui signifie qu'il y a un nouveau lot de fuites et de rumeurs sur la Nintendo Switch 2 à passer au crible. Alors qu'il n'y a toujours pas de mot officiel sur la prochaine console de Nintendo, de nouvelles images qui montreraient le design de la console pourraient nous donner une idée approximative de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

12 images qui auraient été publiées à l'origine sur le site de médias sociaux chinois Xiaohongshu (l'équivalent chinois d'applications de partage de photos comme Instagram) ont fait le tour de divers forums de jeux. Elles sont censées montrer le design final de la Nintendo Switch 2, notre nom provisoire pour un successeur potentiel de la Nintendo Switch.

Parmi ces images, 10 sont des rendus de modèles 3D. Elles montrent ce qui semble être une version améliorée de la Nintendo Switch, avec un écran beaucoup plus grand et une grande béquille similaire à celle de la Nintendo Switch OLED. Il y a également de nettes différences au niveau de la zone où les manettes se fixent à la console, qui semble désormais beaucoup plus encastrée.

Il semble également que les manettes de type Joy-Con ne se glisseront pas dans la console par le haut, mais qu'elles seront plutôt insérées par le côté et potentiellement maintenues en place par une sorte de loquet physique ou d'aimants. Les manettes elles-mêmes sont relativement similaires aux Joy-Con existants, avec toutefois quelques changements au niveau de la gâchette.

Le petit bouton de déclenchement des Joy-Con a été entièrement remplacé par une entrée beaucoup plus grande, semblable à une gâchette. On ne sait pas s'il s'agit d'une sorte de gâchette supplémentaire remappable, comme on en trouve sur la plupart des meilleures manettes Nintendo Switch, ou simplement d'une façon repensée de détacher les manettes.

Les deux autres images incluses dans le set semblent être des photographies réelles, vraisemblablement prises dans un environnement de chaîne de production. Cela aurait beaucoup de sens, surtout si l'on considère les récentes informations selon lesquelles la Nintendo Switch 2 est entrée en production de masse. L'une des photos montre la coque des manettes avec plus de détails, notamment les boutons SL et SR plus grands. L'autre montre ce qui pourrait être la partie tablette de la nouvelle console, bien que de nombreux composants aient été retirés.

Un circuit imprimé est présent, ainsi que des câbles supplémentaires. Tout cela semble bien correspondre aux informations d'une précédente fuite de spécifications, qui proviendrait de données d'expédition et de douane datant de ces derniers mois. Cette fuite suggérait que la console conserverait son format portable, y compris sa compatibilité avec une station d'accueil.

La console serait équipée de 12 Go de mémoire vive, ce qui représente un énorme progrès par rapport aux 4 Go de la Nintendo Switch actuelle, en plus d'un espace de stockage de 256 Go. Il s'agirait d'une grosse mise à niveau qui, combinée aux améliorations apportées au GPU et au CPU, pourrait placer la Nintendo Switch 2 quelque part près de la Xbox One X et de la PlayStation 4 Pro en termes de puissance brute.

Bien sûr, tout cela doit être pris avec une énorme pincée de sel. Les rendus et les photos semblent tout à fait plausibles, tout comme les spécifications précédemment évoquées, mais tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, personne ne sait ce que Nintendo pourrait préparer. Espérons que la révélation soit imminente.