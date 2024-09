Analyse de la révélation de la PS5 Pro - 5 choses que nous avons apprises sur la prochaine console PlayStation

La présentation technique de la PS5 d'aujourd'hui est officiellement terminée, mais nous sommes encore en train de nous familiariser avec tout ce que nous avons appris. L'événement, qui n'a duré que neuf minutes, a été présenté par Mark Cerny, architecte de la console PlayStation 5, et nous a donné un premier aperçu officiel de la PS5 Pro.

Des premières informations sur les spécifications de la console à un aperçu de certaines de ses caractéristiques les plus intéressantes, en passant par la confirmation de la date de sortie de la PS5 Pro et du début des précommandes, il y a beaucoup de choses à décortiquer lors de cette présentation. Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de découvrir de nouveaux jeux ou la nouvelle manette sans fil DualSense dont on parle depuis longtemps, il y a beaucoup de raisons de se réjouir de l'annonce de la PS5 Pro, ainsi que de quelques éléments qui, il faut bien l'admettre, ne nous ont pas enthousiasmés à propos de ce que Sony nous propose.

Si vous n'avez pas pu assister à l'événement ou si vous souhaitez simplement vous tenir au courant des principales nouveautés, voici quelques-unes des principales informations qui ont été dévoilées.

1. La PS5 Pro a des caractéristiques techniques très élevées

(Image credit: Sony)

Comme on pouvait s'y attendre, la PS5 Pro s'annonce comme une énorme amélioration technique par rapport à la PS5 de base. Cerny a décrit les « trois grands » ajouts qu'elle apporte à la table, y compris un GPU plus grand qui a 67% d'unités de calcul en plus que le modèle actuel et une mémoire 28% plus rapide. Sony affirme que cela permettra d'accélérer le rendu de 45% pendant que vous jouez, ce qui se traduira par une expérience globale beaucoup plus fluide.

Un autre ajout majeur est le ray tracing avancé, qui permettra d'obtenir des réflexions plus dynamiques. L'exemple utilisé dans le stream montrait des reflets très réalistes sur les côtés des voitures dans un match de Gran Turismo® 7, une démonstration impressionnante de ce que la PS5 Pro peut faire.

Enfin, la PS5 Pro utilisera l'upscaling piloté par l'IA ou PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Il semble que cela fonctionnera de la même manière que les solutions d'upscaling existantes telles que DLSS de Nvidia et FSR d'AMD, en upscalant une image à l'aide d'une technologie d'IA afin d'offrir une clarté d'image et un niveau de détail élevés tout en maintenant des performances stables.

Nous attendons encore plus d'informations, mais à en juger par tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, on peut affirmer que la PS5 Pro est très puissante et qu'elle permettra aux meilleurs jeux de la PS5 de briller de mille feux.

2. Le prix peut piquer

(Image credit: Sony)

Le prix de la PS5 Pro a également été révélé et vous devriez probablement vous préparer car il risque de faire mal. La PS5 Pro coûtera 800 €, soit une augmentation de 300 € par rapport à la PS5 de base.

L'augmentation du prix de la PS5 Pro était prévisible compte tenu de l'augmentation substantielle de sa puissance par rapport à la machine originale, mais cela reste une somme importante pour une console de jeu vidéo. Cela signifie également que la PS5 Pro est officiellement la console la plus chère de Sony à ce jour.

Nous devrons attendre pour voir si ce prix élevé a un impact négatif sur le nombre de personnes prêtes à investir dans la PS5 Pro, mais nous ne serions pas surpris s'il poussait les joueurs soucieux de leur budget vers d'autres options de la concurrence comme la Xbox Series X ou même un PC de jeu à part entière.

3. Plus d'espace de stockage dès la sortie de la boîte

(Image credit: Western Digital)

Voici une mise à jour importante qui pourrait être négligée. Nous savons désormais que la PS5 Pro sera livrée avec une capacité de stockage de 2 To, ce qui représente une amélioration considérable par rapport aux 825 Go du modèle original et même aux 1 To de la PS5 Slim. Il s'agit d'une amélioration considérable, surtout si l'on considère l'énorme taille d'installation de nombreux jeux récents. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie en termes pratiques, 2 To peuvent contenir un peu plus de 13 installations du jeu Horizon Forbidden West de 150 Go.

C'est une bonne chose pour ceux qui possèdent de grandes bibliothèques et qui, de manière réaliste, sont susceptibles d'être la cible principale d'une console « Pro ».

4. Le Game Boost a l'air génial

(Image credit: Sony)

La PS5 Pro Game Boost est certainement l'une des fonctionnalités les plus puissantes du répertoire de la PS5 Pro, à notre avis. Cette fonction pourrait potentiellement réaliser de grandes choses, en appliquant des améliorations de performance à « plus de 8 500 jeux PS4 rétrocompatibles jouables sur la PS5 Pro », selon l'article officiel du PlayStation Blog.

Cela signifie que votre collection de jeux PS4 fonctionnera mieux que jamais sur la PS5 Pro. Potentiellement, cela pourrait s'étendre aux jeux qui n'ont jamais reçu de correctifs d'amélioration sur la PS5 ou la PS4 Pro. Cela rend certainement l'achat de titres PS4 plus anciens beaucoup plus attrayant, que ce soit d'occasion ou lors de l'un des événements de vente numérique de PlayStation.

5. Pas de lecteur de disque ni de support, malheureusement

(Image credit: John Loeffler / TechRadar Gaming)

Nous allons terminer sur une note un peu plus négative, malheureusement. Nous savons désormais avec certitude que la PS5 Pro n'est pas livrée avec un support de console ou un lecteur de disque.

Le blog PlayStation confirme que la « PS5 Pro est disponible en tant que console sans disque, avec la possibilité d'acheter séparément le lecteur de disque pour PS5 actuellement disponible ». Si vous n'êtes pas au courant, le lecteur de disques Blu-Ray coûte 119,99 €.

Si vous avez l'intention d'acheter une console physique, attendez-vous donc à payer jusqu'à 919,99 € pour la console et le lecteur de disque au total. Si vous possédez déjà le lecteur de disque pour PS5 pour votre PS5 Slim, il est probable qu'il soit compatible avec la PS5 Pro.