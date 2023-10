Call of Duty sur PlayStation et Nintendo Switch : Les joueurs invités à "se sentir à 100% partie intégrante de la communauté"

Suite à l'annonce de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, Phil Spencer est apparu sur le podcast officiel Xbox pour discuter de tout ce qui s'est passé. Comme prévu, Call of Duty a été mentionné dans le podcast comme l'une des franchises les plus remarquables d'Activision Blizzard, et Phil Spencer a eu beaucoup de choses à dire sur ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre à l'avenir.

Faisant référence aux joueurs du jeu comme à la "nation Call of Duty", Spencer a confirmé que la Xbox ne verrouillerait pas d'éléments exclusifs à ses propres plateformes, et a continué à affirmer que la parité s'appliquerait au lancement et au contenu.

Spencer a poursuivi en déclarant "Pour les joueurs de Call of Duty sur PlayStation et, à l'avenir, sur Nintendo, je veux qu'ils se sentent à 100 % membres de la communauté, je ne veux pas qu'ils aient l'impression de rater du contenu, des skins ou du temps, ce n'est pas l'objectif, l'objectif est une parité à 100 % sur toutes les plateformes, autant que possible, pour le lancement et le contenu."

"Je parle autant que possible de la parité parce qu'il est clair que certaines plateformes ont des différences de résolution et de taux de rafraîchissement en fonction des performances, mais cela n'aura plus d'importance, nous n'avons pas pour objectif d'utiliser Call of Duty pour vous inciter à acheter une console Xbox. Je veux donc que la nation Call of Duty se sente soutenue sur toutes les plateformes".

Spencer a également reconnu que la Xbox avait été limitée en termes de contenu dans le jeu par le passé, ce qui explique pourquoi la parité entre les consoles est une priorité aujourd'hui, car il pense que cela n'a pas d'impact positif sur la communauté ou sur le jeu.

Il poursuit : "Nous avons été de l'autre côté de certains de ces skins et de certaines périodes, même cette bêta n'était pas sur Xbox la première semaine. Je ne pense pas que cela aide la communauté, je ne pense pas que cela aide le jeu".

Ainsi, les joueurs inquiets de voir certaines plateformes recevoir des skins ou d'autres contenus de jeu limités, peuvent se rassurer en sachant que tous les joueurs auront les mêmes chances à l'avenir dans les jeux Call of Duty et ne se sentiront pas mis à l'écart.

