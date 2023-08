Dune Awakening : date de sortie de gameplay et dernières nouvelles

Dune Awakening est un futur MMO de survie des créateurs de Conan : Exiles. Son objectif est de proposer une adaptation des livres et des films, en proposant aux joueurs de survivre sur Arrakis, la planète la plus dangereuse de l'univers.

Dans Dune Awakening, vous vous réveillerez en tant que Dormeur, avant d'être jeté dans le désert avec à peine plus qu'un couteau à votre nom. À partir de là, vous pourrez rassembler, fabriquer et construire votre propre guilde, en affrontant des vers des sables géants et d'autres joueurs, tout en essayant de contrôler le flux d'épices à la surface de la planète. Ce jeu s'annonce comme l'un des plus excitants à venir, et pourrait bien s'imposer dans les listes des meilleurs MMO d'Internet à sa sortie.

Voici ce que nous savons sur Dune Awakening à ce jour, notamment l'histoire et le décor, le gameplay, les dernières bandes-annonces ainsi que les actualités. Cette page sera mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux détails seront révélés.

Dune Awakening - droit au but

Qu'est-ce que c'est ? Un MMO se déroulant dans le monde de Dune.

Un MMO se déroulant dans le monde de Dune. Quand puis-je y jouer ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? SUR PC

SUR PC Qui l'a créé ? Funcom

(Image credit: Funcom)

Il n'y a malheureusement pas de date de sortie pour Dune Awakening, mais nous espérons en savoir plus en 2024. Lorsqu'il sera lancé, il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. C'est une excellente nouvelle pour les fans de consoles, étant donné que ces plateformes ont tendance à ne pas recevoir beaucoup de jeux dans le domaine des MMO ces derniers temps. Dès que nous en saurons plus sur la date de sortie, nous mettrons cette page à jour.

Les bandes-annonces de Dune Awakening

La dernière bande-annonce de Dune Awakening a été dévoilée en début d'année. Il s'agit d'une bande-annonce " pré-alpha " qui montre les paysages du jeu ainsi que les systèmes météorologiques qui détermineront les conditions de survie. Découvrez-la ci-dessous :

Nous avons inclus d'autres bandes-annonces de Dune Awakening dans cet article, mais si vous en voulez encore plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle de Funcom. Les plus intéressantes sont les Shigawire Reels, une série de courtes vidéos expliquant différents aspects de l'histoire du jeu.

L'histoire et le décor de Dune Awakening

Dune Awakening est un MMO qui se déroule dans l'univers de la série Dune de Frank Herbert. Il se déroule sur la planète désertique d'Arrakis, où une famille royale appelée Maison Atréides s'est installée pour prendre le contrôle. Après une trahison rapide, le paysage politique d'Arrakis est plongé dans le chaos, avec de multiples factions qui se disputent le contrôle de la principale ressource de la planète, l'épice. L'épice confère des capacités extrasensorielles dans le monde de Dune, permettant aux pilotes de naviguer dans des expéditions spatiales de longue durée et bien plus encore. On ne la trouve que sur Arrakis, et c'est pourquoi elle est source de conflits depuis des millénaires.

Vous incarnez le Dormeur, réveillé et forcé de s'aventurer dans l'environnement désertique et brutal. Au fur et à mesure de votre progression, vous créerez votre propre Maison Mineure et pourrez alors vous allier à l'une des grandes puissances qui se battent pour le contrôle de la région. Il a été révélé que vous rencontrerez des personnages des livres et des films au cours de l'histoire de Dune Awakening, mais pour l'instant, nous n'en connaissons pas les détails.

Gameplay de Dune Awakening

(Image credit: Funcom)

Nous n'avons pas encore vu beaucoup du contenu de Dune Awakening jusqu'à présent. Lors de l'événement PC Gaming Show 2023, Funcom a montré le fonctionnement des véhicules et a abordé les mécanismes de survie au cœur du jeu. Vous pouvez vous rendre ici pour visionner la vidéo complète.

Lorsque vous commencez Dune Awakening, vous êtes jeté dans le désert, avec seulement un couteau à votre disposition. Les camps ennemis peuvent être pillés afin de rassembler petit à petit des matériaux qui vous aideront à survivre, tout en construisant un assortiment de technologies, d'armes et d'équipements de survie. Arrakis est décrite comme " la planète la plus dangereuse de l'univers ", et il est clair que Dune Awakening vise à mettre l'accent sur les mécanismes de survie pour le souligner.

L'eau est plus précieuse que l'or sur Arrakis, et vous devrez constamment vous assurer d'en avoir suffisamment non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer. Une fois que vous aurez commencé à construire votre guilde, vous aurez besoin d'eau à des fins industrielles, dans le but ultime de capturer et de contrôler des poches d'épices.

Les dangers environnementaux sont nombreux dans Dune Awakening, avec d'énormes tempêtes de sable qui font constamment rage à la surface de la planète. Il vaut mieux les éviter au début, mais une fois que vous aurez une flotte de véhicules et plus de ressources, vous pourrez utiliser les tempêtes à votre avantage. Les véhicules terrestres comprennent les vélos des sables et les chars d'assaut, mais il y a aussi les véhicules aériens. Les ornithoptères permettent de parcourir de grandes distances et d'éviter les vers géants qui vous tendent des embuscades au sol.

Le combat est appelé "Combines Arms" et se compose de mêlées (épées et couteaux), de tirs à distance (armes à feu), de véhicules (terrestres et aériens) et de capacités (sorcellerie). Tous ces éléments sont utilisés en tandem, et le joueur peut décider de ce sur quoi il veut se concentrer. Dune Awakening est avant tout un jeu JcE, avec plusieurs joueurs sur le même serveur qui coexistent et pillent séparément. Il existe également un aspect JcJ, dans lequel les joueurs peuvent s'attaquer les uns les autres et se battre pour des ressources telles que l'épice.

Dernières nouvelles de Dune Awakening

Vous pouvez désormais vous inscrire à la prochaine bêta de Dune Awakening

Funcom a annoncé que les joueurs peuvent désormais s'inscrire pour accéder à la bêta de Dune Awakening. Rendez-vous sur le site principal du jeu et entrez votre e-mail pour participer aux futurs tests. Pour l'instant, nous n'avons pas de date de lancement de la bêta.

C'est tout ce que nous savons sur Dune Awakening pour l'instant. Pour en savoir plus sur les meilleurs jeux du moment, consultez nos guides des meilleurs jeux PC, des meilleurs jeux PS5 et des meilleurs jeux Xbox Series X.