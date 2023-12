The Witcher 4 - tout ce que nous savons à ce jour sur Polaris

Depuis que The Witcher 4, également connu sous le nom de Polaris, a été annoncé en mars 2022, les fans attendent avec impatience des informations plus concrètes. Cependant, nous sommes toujours dans un certain état de mystère et d'inconnu.

Même s'il ne s'appellera probablement pas The Witcher 4, c'est ainsi que nous désignons le jeu et le projet à venir pour l'instant. En fait, nous savons déjà qu'il porte un autre nom : le développeur CD Projekt Red a annoncé The Witcher 4 et a désigné le jeu par son nom de code "Polaris". C'est ainsi qu'il est connu, en tout cas en interne, alors que l'annonce a également confirmé que le jeu donnera le coup d'envoi d'une "nouvelle saga" pour la série.

La lueur d'espoir que nous avons maintenant avec le jeu et le fait d'en savoir plus est qu'avec la sortie de Cyberpunk 2077 2.0 et de l'extension Phantom Liberty, une grande partie des développeurs de CDPR sont maintenant transférés vers The Witcher 4/Polaris. Espérons que cela signifie que le développement lui-même s'accélérera et que les nouvelles concernant le jeu seront plus régulières.

En attendant de nouvelles informations sur The Witcher 4, voici tout ce qui a été révélé sur le jeu jusqu'à présent. Cette page sera mise à jour au fur et à mesure que le développeur fournira de nouveaux détails. Nous sommes aussi enthousiastes que vous et avons hâte d'en savoir plus.

The Witcher 4: l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain jeu de la série The Witcher.

Le prochain jeu de la série The Witcher. Quand puis-je y jouer ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Qui l'a créé ? CD Projekt Red

The Witcher 4 : l'histoire et contexte

(Image credit: CD Projekt Red)

Spoilers pour la série de jeux The Witcher

Comme indiqué plus haut, peu de détails sont disponibles sur The Witcher 4. L'article du blog officiel confirme seulement qu'il est en cours de développement et qu'il est réalisé avec l'Unreal Engine 5. Mais au fil des ans, CD Projekt Red a beaucoup parlé de ce qu'impliquerait un futur jeu Witcher. Tout d'abord, il ne s'agit pas vraiment de The Witcher 4.

"Les trois premiers Witcher étaient par définition une trilogie, nous ne pouvions donc tout simplement pas appeler le prochain jeu The Witcher 4", a déclaré Kiciński lors d'une interview. "Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous allons quitter le monde de The Witcher".

À la fin de The Witcher 3 : Blood and Wine, le chasseur de monstres Geralt était bien vivant. Enfin, il était en vie. Mais son histoire était terminée, la Chasse Sauvage était terminée. Cela ne signifie pas qu'il ne reviendra pas dans ce nouveau jeu Witcher, même s'il ne sera probablement pas le personnage principal.

C'est ce qu'a déclaré le développeur en 2013 : "Nous ne sommes pas en train de tuer le monde et de nous en éloigner, mais nous voudrons certainement faire de ce jeu le grand final", a déclaré le producteur exécutif John Mamais à Polygon. "Nous pourrions même inclure Geralt dans des jeux ultérieurs. Nous devons juste en parler et déterminer ce que nous allons faire ensuite."

En 2015, s'adressant à IGN, le scénariste principal Jakub Szamałek a confirmé que le studio estimait que The Witcher 3 était un point final naturel pour Geralt : "[Il] a vécu une aventure tellement incroyable, et sa saga est déjà si longue et complexe que cela semblait être un bon moment pour réfléchir à un final approprié pour l'histoire."

Peut-être verrons-nous les rênes passer à Ciri - s'il est décidé que, canoniquement, elle a survécu à The Witcher 3. Pour éviter les problèmes de continuité, peut-être l'équipe situera-t-elle son histoire avant les événements des aventures de Geralt. Après tout, Netflix développe une série qui se déroule bien avant les événements des livres, Blood Origin est une préquelle qui se déroule 1 000 ans avant les événements de The Witcher.

La confirmation que le médaillon montré dans l'image d'annonce du jeu est un lynx suggère certainement que le jeu prendra une nouvelle direction. Potentiellement, cela introduit une toute nouvelle école de Witcher.

L'auteur des livres Witcher, Andrzej Sapkowski, a signé un nouvel accord avec la société pour "renforcer leur relation". Le studio est donc libre de s'inspirer de n'importe lequel de ses romans ou nouvelles. (Si vous voulez vous rattraper, voici comment lire les livres The Witcher dans l'ordre).

The Witcher 4 : moteur de jeu

C'est un facteur relativement important qui a été confirmé pour The Witcher 4, et nous pouvons nous en réjouir. Au printemps de l'année dernière, l'équipe de développement a confirmé que The Witcher 4 serait construit sur Unreal Engine 5 - au lieu du moteur du studio, REDengine.

Ce dernier a été utilisé pour The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 et a donc ses mérites, mais, en résumé, le passage à l'Unreal Engine 5 signifie que le studio a davantage accès à des fonctionnalités, des solutions et des outils plus vastes qui peuvent rendre les environnements plus détaillés, plus réalistes et avoir un grand sens de la fidélité visuelle globale que jamais auparavant.

À noter que cela marque le début d'un partenariat avec Epic, mais ne signifie pas que le jeu sera une exclusivité de l'Epic Game Store.

The Witcher 4 : actualités

(Image credit: CD Projekt Red)

CDPR lance déjà des démos internes de The Witcher 4 sur consoles

Tirant les leçons de Cyberpunk 2077, les développeurs de CDPR se donnent déjà beaucoup de mal pour tester leur prochain projet, et ce dès les premières étapes. Comme le rapporte notre site parent GamesRadar+ [en anglais], Colin Walder, directeur de l'ingénierie chez CD Projeckt Red, a confirmé lors d'un entretien avec Inven Global que, tirant les leçons du lancement désastreux de Cyberpunk 2077 sur consoles en 2020, "pour notre prochain projet, Polaris, nous effectuons déjà nos démos et nos tests internes sur la console dès le début". Cela signifie que The Witcher 4 (connu sous le nom de Polaris) est déjà testé sur consoles pour s'assurer que le jour venu, il aura plus de chances de réussir son lancement.

Une "grande partie" de l'équipe de Cyberpunk 2077 de CDPR sera transférée à The Witcher 4

Le PDG de CD Projekt, Adam Kiciński, a révélé lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en août 2023 qu'après le lancement de l'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077, une "grande partie" de l'équipe passera à The Witcher 4/Polaris. Cela indique une forte intensification du développement qui pourrait accélérer les choses.

The Witcher 4 a son directeur de jeu

Sebastian Kalemba, l'ancien animateur en chef de The Witcher 3, a été annoncé comme directeur de jeu pour The Witcher 4. L'annonce a été faite sur Twitter, en précisant que l'objectif était de "placer la barre plus haut".

Polaris et une toute nouvelle trilogie

Début octobre 2022, CD Projekt RED a annoncé une série de nouveaux titres sur Twitter, dont une nouvelle trilogie The Witcher. Polaris (que nous avons appelé The Witcher 4) donnera le coup d'envoi de la nouvelle saga, qui se déroulera six ans après la sortie du premier jeu. Il s'agit évidemment d'une entreprise gigantesque, et nous devrons attendre pour voir si elle porte ses fruits.

Reconfirmation du début d'une nouvelle saga

CD Projekt RED a reconfirmé que The Witcher 4 lancera une saga. S'il n'a pas confirmé le nombre de jeux que cela impliquera, le PDG Adam Kiciński a fait ces commentaires lors d'une conférence téléphonique sur les résultats. " Nous avons dit qu'il y aurait une nouvelle saga. Bien sûr, nous sommes en train de préproduire le premier jeu de cette saga. Mais nous avons plus d'un jeu en tête. La première saga comptait trois jeux, alors maintenant nous pensons à plus d'un jeu. Mais nous sommes en phase de préproduction pour le premier jeu de la deuxième saga Witcher".

L'image teaser de The Witcher 4 suscite de nombreuses théories

Lorsque The Witcher 4 a été annoncé pour la première fois, il a utilisé l'image que nous avons en tête - celle d'un médaillon Witcher partiellement recouvert de neige - et a suscité de nombreux débats sur l'école dont il s'agissait, et sur la question de savoir si cela révélait quoi que ce soit. Comme l'ont rapporté nos confrères de GamesRadar+ à l'époque, on a d'abord pensé que le médaillon appartenait à l'école du Chat, ce qui impliquerait un lien avec Ciri, qui est entrée en possession d'un médaillon après l'avoir confisqué à Leo Bonhart. Cependant, cette hypothèse a été démentie sur Twitter lorsque le directeur de la communauté Marcin Momot a réagi positivement à la question d'un fan qui demandait s'il s'agissait en fait du médaillon de l'école du Lynx.

Il pourrait s'écouler un long moment avant que nous n'en sachions plus sur The Witcher 4. En attendant, voici une liste des meilleurs RPG pour vous faire patienter.